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    «Манчестер Сити» и Холанн жестко накажут «Арсенал»?

    «Манчестер Сити» — «Арсенал». Ставка (к. 2.44) и прогноз АПЛ 21 сентября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Манчестер Сити» — «Арсенал»
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    Эрлинг Холанн
    «Манчестер Сити» сыграет на своем поле против «Арсенала» в рамках пятого тура английской Премьер-лиги. Матч пройдет 22 сентября, начало — в 18:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Арсенал», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 22 Сентября 2024 года

    Манчестер Сити

  • Манчестер
    •  Манчестер Сити 18:30 Арсенал Лондон

    Арсенал Лондон

  • Лондон
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    «Манчестер Сити»

    Турнирное положение: «Манчестер Сити» занимает первое место в таблице АПЛ, набрав 12 очков в четырех матчах.

    Последние матчи: ранее на этой неделе чемпион Англии сыграл вничью с миланским «Интером» (0:0) в рамках первого тура общего этапа Лиги чемпионов.

    Манчестер Сити — Арсенал Лондон: коэффициенты букмекеров

    Перед этим «Манчестер Сити» выиграл четыре подряд матча в Премьер-лиге.

    Не сыграют: предстоящий матч может пропустить лидер «Ман Сити» Кевин Де Брюйне. Бельгийца заменили в перерыве игры с «Интером» из-за повреждения. Точно не сыграют Оскар Бобб и Натан Аке.

    Состояние команды: несмотря на результат, «Манчестер Сити» солидно провел матч против «Интера». Просто соперник тоже был в полном порядке. Итальянцы приехали показать, что они способны остановить Эрлинга Холанна, и у них это получилось.

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    Между тем, в клубы АПЛ пока не понимают, за счет чего можно противостоять мощному норвежцу. Холанн забил девять мячей в четырех предыдущих турах.

    При этом осталось ощущение, что на внутренней арене команда Пепа Гвардиолы пока ни разу по-настоящему не напрягалась. «Сити» первым попускал в матчах с «Ипсвичем» и «Брентфордом», но в итоге спокойно отыгрывался и побеждал.

    «Арсенал»

    Турнирное положение: «Арсенал» набрал 10 очков в четырех турах и находится на второй строчке.

    Календарь и таблица АПЛ

    Последние матчи: в четверг «канониры» сыграли вничью с итальянской «Аталантой» в рамках первого тура общего этапа Лиги чемпионов. Матч в Бергамо завершился со счетом 0:0.

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    • Перед этим «Арсенал» с трудом выиграл у «Тоттенхэма» (1:0) и сыграл вничью с «Брайтоном» (1:1).

    Не сыграют: встречу на «Этихаде» пропустят Мартин Эдегор, Микель Мерино, Киран Тирни, Такэхиро Томиясу и Александр Зинченко.

    Состояние команды: тяжело «Арсеналу» без Эдегора, без своего главного креативного звена. Это подтверждают и статистические показатели: команда Микеля Артеты забила лишь два гола в трех предыдущих матчах.

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    В остальном все в порядке, но вот к отсутствию норвежского полузащитника в «Арсенале», похоже, не были готовы. Теперь Артете приходится экспериментировать, что-то выдумывать, но ни один из вариантов пока не убедил. При этом Эдегор вернется в строй только в следующем месяце.

    В матче с «Аталантой» «канониры» провели несколько неплохих атак в самом начале, после чего соперник спокойно «душил» их любые попытки добраться до чужих ворот.

    Статистика для ставок

    • В прошлом сезоне «Ман Сити» ни разу не выиграл у «Арсенала» в АПЛ — на «Этихаде» команды сыграли вничью 0:0, а в Лондоне «канониры» одержали победу со счетом 1:0

    • «Манчестер Сити» забил 11 мячей в пяти предыдущих матчах

    • Эрлинг Холанн забил в текущем сезоне АПЛ уже девять мячей. 19 из 20 клубов лиги пока не достигли этой отметки

    • «Арсенал» пропустил лишь один мяч в пяти предыдущих матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на «Манчестер Сити» в этом матче можно поставить за 1.83, ничью букмекеры предлагают за 3.65, а победу «Арсенала» — за 4.50.

    Прогноз: «Арсенал» понимает, как надо играть против «Ман Сити». Достаточно вспомнить их предыдущие встречи в прошлом сезоне. Но на этот раз будет сложно удивить главного конкурента — без Эдегора реализовать задумки Артеты почти нереально.

    Скорее всего, «Сити» воспользуется проблемами соперника. Вполне вероятно, что всё решит один гол, и не факт, что его автором станет Холанн.

    Рекомендуемая ставка: победа «Манчестер Сити» + тотал меньше 3,5 за 2.44.

    Прогноз: скорее всего, команды начнут осторожно, никто не будет рисковать, поэтому логично предположить, что всё самое интересное произойдет после перерыва.

    Ставка: тотал первого тайма меньше 0,5 за 2.81.

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    «Манчестер Сити» — «Арсенал»: прогноз, ставка (2.81), статистика, коэффициенты матча 22.09.2024. Прогнозы на футбол. «Манчестер Сити» и Холанн жестко накажут «Арсенал»?
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