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    Вернется ли «Флуминенсе» на победную дорогу?

    «Флуминенсе» — «Атлетико Минейро». Ставка (к. 2.44) и прогноз на футбол, Кубок Либертадорес, 19 сентября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Флуминенсе» — «Атлетико Минейро»
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    «Флуминенсе»
    19 сентября в 1/4 финала плей-офф Кубка Либертадорес по футболу сыграют «Флуминенсе» и «Атлетико Минейро». Начало игры — в 01:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Флуминенсе» — «Атлетико Минейро», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Кубок Либертадорес. Плей-офф 19 Сентября 2024 года

    Флуминенсе

  • Кубок Либертадорес
    •  Флуминенсе 01:00 Атлетико Минейро

    Атлетико Минейро

  • Белу-Оризонти
    •

    «Флуминенсе»

    Турнирное положение: «Флуминенсе» сражается за выживание в элите бразильского футбола. На данный момент команда расположилась на 16 строчке турнирной таблицы.

    При этом «Флуминенсе» лишь на 2 очка опережает опасную зону. Вот только выиграла команда всего в 7 матчах из 25.

    Флуминенсе — Атлетико Минейро: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: минувший тур чемпионата «Флуминенсе» не запишет себе в актив. В поединке с «Жувентуде» команда уступила (1:2).

    А вот до того «Флуминенсе» обыграл «Сан-Паулу» (2:0). Притом, чуть ранее команда сумела одолеть «Атлетико Минейро» (2:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих матчах она забила 8 мячей при 3 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: до последней коллизии команда выиграла трижды кряду. При этом «Флуминенсе» пропускает в среднем более гола за матч: 28 мячей в 25 поединках чемпионата.

    Матчи против «Атлетико Минейро» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Флуминенсе» выиграл один раз при 2 поражениях.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут стараться вернуться на победную тропу. Плюс в последнее время команда по игре выглядит весьма неплохо.

    «Атлетико Минейро»

    Турнирное положение: «Атлетико Минейро» нынче не ходит в претендентах на самые высокие места. На текущий момент команда находится на 10 строчке бразильской Серии А.

    Причем «Атлетико Минейро» в 24 матчах чемпионата победил 8 раз. Да и забивает команда в среднем больше гола за матч — 32 мяча.

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    • Последние матчи: в предыдущем поединке команда уступила. Поражение от «Баии» получилось разгромным (0:3).

    До того команда не смогла переиграть «Сан-Паулу» (0:0). А вот ершистый «Гремио» был натужно обыгран (3:2).

    Вообще же, «Атлетико Минейро» в 5 своих последних матчах победил всего лишь дважды. Забила в них команда 4 мяча при 7 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на данном этапе результаты команды выглядят неровно. При этом «Атлетико Минейро» не забивал в 2 своих последних поединках.

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    Зато команда имеет далеко не самые надежные тылы. Пропускает «Атлетико Минейро» в среднем более гола за матч: 36 пропущенных мячей в 24 поединках.

    Причем «Атлетико Минейро» на 9 очков отстает от заветной зоны топ-6. Вот только проиграла команда уже в 7 поединках чемпионата Бразилии.

    Нет сомнений, что гости будут действовать максимально активно. Вот только стабильности в игре команды нет и в первом приближении.

    Статистика для ставок

    • «Флуминенсе» до последней коллизии имел трехматчевую победную серию

    • «Атлетико Минейро» не забивал в 2 своих последних матчах

    • «Флуминенсе» забивает в среднем меньше гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Флуминенсе» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.44. Ничья оценена в 3.17, а победа оппонента — в скромные 3.17.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 2.54 и 1.55.

    Прогноз: «Флуминенсе» в последнее время заметно прибавил, и явно будет активно атаковать.

    Номинальные хозяева явно постараются преуспеть в плане реализации, к тому же намерены реабилитироваться за последнюю коллизию.

    Ставка: Победа «Флуминенсе» за 2.44.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.54

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    «Флуминенсе» — «Атлетико Минейро»: прогноз, ставка (2.44), статистика, коэффициенты матча 19.09.2024. Прогнозы на футбол. Вернется ли «Флуминенсе» на победную дорогу?
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