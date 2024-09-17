17 сентября в 1-м туре Азиатской Лиги чемпионов по футболу сыграют «Шанхай Шеньхуа» и «Пхохан Стилерс». Начало игры — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Шанхай Шеньхуа» — «Пхохан Стилерс», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Шанхай Шеньхуа»

Турнирное положение: «Шанхай Шеньхуа» явно намерен побороться за проход в плей-офф. Китайцы выглядят весьма монолитно.

При этом «Шанхай Шеньхуа» прекрасно выступает в своем чемпионате. Там команда Леонида Слуцкого сражается за чемпионство, на 2 очка отставая от лидера.

Последние матчи: минувший тур чемпионата «Шанхай Шеньхуа» запишет себе в актив. В поединке с «Чжэцзян Профессионал» команда победила (4:3).

А вот до того «Шанхай Шеньхуа» сумел одолеть «Бэйцзин Гоань» (2:1). Да и та же «Шанхай Порт» был обыгран уверенно (3:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 4 раза. В этих матчах она забила 15 мячей при 8 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: В 4 своих последних матчах команда победила. Вот только в каждом из них подопечные Слуцкого пропускали.

Средняя результативность китайского клуба составляет более 2 голов за матч. Да и форвард Андре Луис настрелял 15 мячей в чемпионате.

Очевидно, что номинальные хозяева будут максимально активны в атаке. Да и в последних матчах подопечные Слуцкого смотрелись весьма выгодно.

«Пхохан Стилерс»

Турнирное положение: «Пхохан Стилерс» по привычке ходит в фаворитах южнокорейского чемпионата. На текущий момент команда находится на 6 строчке турнирной таблицы.

Причем «Пхохан Стилерс» в 30 матчах чемпионата выиграл всего 12 раз. Да и забивает команда в среднем менее 2 голов за матч.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда проиграла. «Пхохан Стилерс» уступил «Гвангю» (1:2).

До того команда не справилась с «Ульсаном» (4:5). А вот чуть ранее она сумела одолеть «Чеджу Юнайтед» (2:1).

Вообще же, «Пхохан Стилерс» в 5 своих последних матчах победил лишь 1 раз. Забила в них команда 10 мячей при 12 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на данном этапе команда выглядит недостаточно уверенно. При этом «Пхохан Стилерс» привычно выгодно смотрится в атаке.

Более того, «Пхохан Стилерс» уступил в 2 своих последних поединках. Причем в них команда пропустила в свои ворота 7 мячей.

Причем «Пхохан Стилерс» явно не преуспевает в своем чемпионате. А вот в Азиатской Лиге чемпионов команда способна блеснуть.

Нет сомнений, что гости будут действовать с оглядкой на тылы. Корейцы постараются зацепиться за очки.

Статистика для ставок

«Шанхай Шеньхуа» выиграл в 4 своих последних поединках

«Пхохан Стилерс» проиграл в 2 своих последних матчах

«Шанхай Шеньхуа» в среднем забивает более 2 голов за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Шанхай Шеньхуа» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.70. Ничья оценена в 3.74, а победа оппонента — в скромные 4.66.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.63 и 2.20.

Прогноз: Китайцы явно сильнее соперника, к тому же имеют в своем составе весьма квалифицированных атакующих исполнителей.

Команда Слуцкого нынче преуспевает, и наверняка понесется в атаку с первых минут поединка.

Ставка: Победа «Шанхай Шеньхуа» в 1 тайме за 2.18.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.54