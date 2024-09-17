«Шанхай Шеньхуа»
Турнирное положение: «Шанхай Шеньхуа» явно намерен побороться за проход в плей-офф. Китайцы выглядят весьма монолитно.
При этом «Шанхай Шеньхуа» прекрасно выступает в своем чемпионате. Там команда Леонида Слуцкого сражается за чемпионство, на 2 очка отставая от лидера.
Последние матчи: минувший тур чемпионата «Шанхай Шеньхуа» запишет себе в актив. В поединке с «Чжэцзян Профессионал» команда победила (4:3).
А вот до того «Шанхай Шеньхуа» сумел одолеть «Бэйцзин Гоань» (2:1). Да и та же «Шанхай Порт» был обыгран уверенно (3:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 4 раза. В этих матчах она забила 15 мячей при 8 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: В 4 своих последних матчах команда победила. Вот только в каждом из них подопечные Слуцкого пропускали.
Средняя результативность китайского клуба составляет более 2 голов за матч. Да и форвард Андре Луис настрелял 15 мячей в чемпионате.
Очевидно, что номинальные хозяева будут максимально активны в атаке. Да и в последних матчах подопечные Слуцкого смотрелись весьма выгодно.
«Пхохан Стилерс»
Турнирное положение: «Пхохан Стилерс» по привычке ходит в фаворитах южнокорейского чемпионата. На текущий момент команда находится на 6 строчке турнирной таблицы.
Причем «Пхохан Стилерс» в 30 матчах чемпионата выиграл всего 12 раз. Да и забивает команда в среднем менее 2 голов за матч.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда проиграла. «Пхохан Стилерс» уступил «Гвангю» (1:2).
До того команда не справилась с «Ульсаном» (4:5). А вот чуть ранее она сумела одолеть «Чеджу Юнайтед» (2:1).
Вообще же, «Пхохан Стилерс» в 5 своих последних матчах победил лишь 1 раз. Забила в них команда 10 мячей при 12 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: на данном этапе команда выглядит недостаточно уверенно. При этом «Пхохан Стилерс» привычно выгодно смотрится в атаке.
Более того, «Пхохан Стилерс» уступил в 2 своих последних поединках. Причем в них команда пропустила в свои ворота 7 мячей.
Причем «Пхохан Стилерс» явно не преуспевает в своем чемпионате. А вот в Азиатской Лиге чемпионов команда способна блеснуть.
Нет сомнений, что гости будут действовать с оглядкой на тылы. Корейцы постараются зацепиться за очки.
Статистика для ставок
- «Шанхай Шеньхуа» выиграл в 4 своих последних поединках
- «Пхохан Стилерс» проиграл в 2 своих последних матчах
- «Шанхай Шеньхуа» в среднем забивает более 2 голов за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Шанхай Шеньхуа» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.70. Ничья оценена в 3.74, а победа оппонента — в скромные 4.66.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.63 и 2.20.
- 2.60Торпедо — Балтика: прогноз и ставкаЗавтра в 19:30
- 2.92Аль-Шорта — Аль-Наср: прогноз и ставкаЗавтра в 19:00
- 3.04Арсенал Тула — Урал: прогноз и ставкаЗавтра в 17:00
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Прогноз: Китайцы явно сильнее соперника, к тому же имеют в своем составе весьма квалифицированных атакующих исполнителей.
Команда Слуцкого нынче преуспевает, и наверняка понесется в атаку с первых минут поединка.
Ставка: Победа «Шанхай Шеньхуа» в 1 тайме за 2.18.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют более трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.54