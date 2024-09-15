15 сентября в 4-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Торино» и «Лечче». Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Торино» — «Лечче», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Торино»

Турнирное положение: «Торино» по итогам трех стартовых туров итальянского первенства набрал семь очков.

Команда находится на третьей позиции, уступая лидеру «Интеру», а также второму «Ювентусу», по дополнительным показателям.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках третьего тура Серии А коллектив на чужом поле одолел «Венецией» (1:0).

Этот успех стал для хозяев четвертым в пяти последних поединках, четыре из которых пришлись на официальные игры, а один — на товарищескую встречу.

Прогнозы и ставки на Серию А

Не сыграют: травмированы — Влашич, Схюрс, Савва, Ихан, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в семи последних матчах (контрольных и официальных), «Торино» ни разу не проиграл при пяти победах и двух ничьих.

Словом, у коллектива отличные результаты, а фактор своего поля еще больше позволяет ему рассчитывать на очередные три очка.

Пять голов команды в Серии А нового сезона забивали разные игроки.

«Лечче»

Турнирное положение: «Лечче» после трех стартовых туров итальянского первенства пока что набрал три очка.

Команда находится в нижней половине таблицы на 13-й позиции, опережая на один балл зону вылета, которая начинается с 18-й строчки.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках третьего тура Серии А клуб на своем поле обыграл «Кальяри» со счетом 1:0.

Этот успех прервал серию поражений южан в два поединка, которые также пришлись на национальный чемпионат новой кампании.

Не сыграют: травмированы — Сансоне, Каба, дисквалифицирован — Доргу.

Состояние команды: в семи последних матчах, которые были официальными и товарищескими, «Лечче» выиграл лишь два раза при пяти поражениях.

Это говорит о не лучшей форме гостей, тогда как против соперника, который демонстрирует отличную форму, да еще и играет дома, им будет сложно даже увезти ничью.

Никола Крстович — автор единственного гола команды на старте нового сезона Серии А.

Статистика для ставок

в четырех из пяти последних матчей «Торино» выиграл

в шести из восьми последних матчей «Лечче» забивали больше 2,5 голов

в трех последних матчах «Лечче» забивала только одна команда.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Торино» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.80. Ничья — в 3.35, победа «Лечче» — в 5.10.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.35 и 1.60.

Прогноз: в четырех из пяти последних матчей хозяева выиграли. В четырех своих последних домашних поединках они также взяли верх.

При этом в пяти из семи последних матчей гости проиграли.

Ставка: «Торино» победит за 1.80.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в шести из восьми последних матчей «Лечче».

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.35