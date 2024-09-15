Торино
Лечче
«Торино»
Турнирное положение: «Торино» по итогам трех стартовых туров итальянского первенства набрал семь очков.
Команда находится на третьей позиции, уступая лидеру «Интеру», а также второму «Ювентусу», по дополнительным показателям.
Торино — Лечче: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках третьего тура Серии А коллектив на чужом поле одолел «Венецией» (1:0).
Этот успех стал для хозяев четвертым в пяти последних поединках, четыре из которых пришлись на официальные игры, а один — на товарищескую встречу.
Не сыграют: травмированы — Влашич, Схюрс, Савва, Ихан, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в семи последних матчах (контрольных и официальных), «Торино» ни разу не проиграл при пяти победах и двух ничьих.
Словом, у коллектива отличные результаты, а фактор своего поля еще больше позволяет ему рассчитывать на очередные три очка.
Пять голов команды в Серии А нового сезона забивали разные игроки.
«Лечче»
Турнирное положение: «Лечче» после трех стартовых туров итальянского первенства пока что набрал три очка.
Команда находится в нижней половине таблицы на 13-й позиции, опережая на один балл зону вылета, которая начинается с 18-й строчки.
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках третьего тура Серии А клуб на своем поле обыграл «Кальяри» со счетом 1:0.
Этот успех прервал серию поражений южан в два поединка, которые также пришлись на национальный чемпионат новой кампании.
Не сыграют: травмированы — Сансоне, Каба, дисквалифицирован — Доргу.
Состояние команды: в семи последних матчах, которые были официальными и товарищескими, «Лечче» выиграл лишь два раза при пяти поражениях.
Это говорит о не лучшей форме гостей, тогда как против соперника, который демонстрирует отличную форму, да еще и играет дома, им будет сложно даже увезти ничью.
Никола Крстович — автор единственного гола команды на старте нового сезона Серии А.
Статистика для ставок
- в четырех из пяти последних матчей «Торино» выиграл
- в шести из восьми последних матчей «Лечче» забивали больше 2,5 голов
- в трех последних матчах «Лечче» забивала только одна команда.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Торино» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.80. Ничья — в 3.35, победа «Лечче» — в 5.10.
ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.35 и 1.60.
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Прогноз: в четырех из пяти последних матчей хозяева выиграли. В четырех своих последних домашних поединках они также взяли верх.
При этом в пяти из семи последних матчей гости проиграли.
Ставка: «Торино» победит за 1.80.
Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в шести из восьми последних матчей «Лечче».
Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.35