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    Потеряет ли «Торино» третье место?

    «Торино» — «Лечче». Ставка (к. 1.80) и прогноз на футбол, Серия А, 15 сентября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Торино» — «Лечче»
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    Сауль Коко («Торино»)
    15 сентября в 4-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Торино» и «Лечче». Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Торино» — «Лечче», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 15 Сентября 2024 года

    Торино

  • Турин
    •  Торино 16:00 Лечче

    Лечче

  • Лечче
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    «Торино»

    Турнирное положение: «Торино» по итогам трех стартовых туров итальянского первенства набрал семь очков.

    Команда находится на третьей позиции, уступая лидеру «Интеру», а также второму «Ювентусу», по дополнительным показателям.

    Торино — Лечче: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках третьего тура Серии А коллектив на чужом поле одолел «Венецией» (1:0).

    Этот успех стал для хозяев четвертым в пяти последних поединках, четыре из которых пришлись на официальные игры, а один — на товарищескую встречу.

    Прогнозы и ставки на Серию А

    Не сыграют: травмированы — Влашич, Схюрс, Савва, Ихан, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в семи последних матчах (контрольных и официальных), «Торино» ни разу не проиграл при пяти победах и двух ничьих.

    Словом, у коллектива отличные результаты, а фактор своего поля еще больше позволяет ему рассчитывать на очередные три очка.

    Пять голов команды в Серии А нового сезона забивали разные игроки.

    «Лечче»

    Турнирное положение: «Лечче» после трех стартовых туров итальянского первенства пока что набрал три очка.

    Команда находится в нижней половине таблицы на 13-й позиции, опережая на один балл зону вылета, которая начинается с 18-й строчки.

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  • 11/09/2024

    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках третьего тура Серии А клуб на своем поле обыграл «Кальяри» со счетом 1:0.

    Этот успех прервал серию поражений южан в два поединка, которые также пришлись на национальный чемпионат новой кампании.

    Не сыграют: травмированы — Сансоне, Каба, дисквалифицирован — Доргу.

    Состояние команды: в семи последних матчах, которые были официальными и товарищескими, «Лечче» выиграл лишь два раза при пяти поражениях.

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    Это говорит о не лучшей форме гостей, тогда как против соперника, который демонстрирует отличную форму, да еще и играет дома, им будет сложно даже увезти ничью.

    Никола Крстович — автор единственного гола команды на старте нового сезона Серии А.

    Статистика для ставок

    • в четырех из пяти последних матчей «Торино» выиграл

    • в шести из восьми последних матчей «Лечче» забивали больше 2,5 голов

    • в трех последних матчах «Лечче» забивала только одна команда.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Торино» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.80. Ничья — в 3.35, победа «Лечче» — в 5.10.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.35 и 1.60.

    Прогноз: в четырех из пяти последних матчей хозяева выиграли. В четырех своих последних домашних поединках они также взяли верх.

    При этом в пяти из семи последних матчей гости проиграли.

    Ставка: «Торино» победит за 1.80.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в шести из восьми последних матчей «Лечче».

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.35

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    «Торино» — «Лечче»: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 15.09.2024. Прогнозы на футбол. Потеряет ли «Торино» третье место?
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