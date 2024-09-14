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    «КАМАЗ» совсем непрост

    Алания — КАМАЗ: прогноз на матч 14/09/2024 с коэффициентом для ставки 1.83

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    Прогноз и ставки на «Алания» — «КАМАЗ»
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    «Алания»
    14 сентября в 10-м туре российской Первой лиги по футболу сыграют «Алания» и «КАМАЗ». Начало встречи — 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Алания» — «КАМАЗ», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Первая лига 14 Сентября 2024 года

    Алания

  • Владикавказ
    •  Алания 17:00 КамАЗ

    КамАЗ

  • Россия. Первая лига
    •

    «Алания»

    Турнирное положение: после девяти матчей «Алания» занимает лишь 13-е место в таблице Первой лиги с 9 очками.

    Последние матчи: в 9-м туре владикавказцы должны были обыгрывать у себя дома одного из лидеров «Сочи», владели преимуществом, создали гораздо больше острых моментов, но смогли взять лишь очко. Единственный мяч забил недавний новичок Нури Абдоков.

    Ранее было поражение в гостях от «Урала» (0:2) и от «Шинника» (0:1).

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  • 10/09/2024

    • Не сыграют: в дубль отправлен капитан Цаллагов, травмированы Качмазов и Гурциев.

    Состояние команды: в этом сезоне «Алания» гораздо слабее себя прежних лет, команду покинуло немало лидеров, значительно снижена платежная ведомость, что отражается на результатах. Но в последнее время после серии покупок (Абдоков, Чимези, Нафиков) «барсы» заиграли намного ярче и острее в атаке.

    «КАМАЗ»

    Турнирное положение: сейчас клуб из Набережных Челнов идет только на 15-й позиции в таблице Первой лиги с 8 очками и находится недалеко от зоны вылета.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последние матчи: в предыдущей игре «КАМАЗ» на своем поле уступил «Черноморцу» со счетом 0:1. Пропустив в конце первого тайма, соперник закрылся и смог отстоять победу, хотя команда Ильдара Ахметзянова дважды попала в каркас ворот.

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    До этого сыграл на своем поле вничью с «Нефтехимиком» (0:0) и уступил на выезде «Балтике» (0:1).

    Не сыграют: минимум до зимы выбыли защитники Кысяпов и Полюткин, под вопросом участие Абрамова.

    Состояние команды: несмотря на приобретение нескольких опытных футболистов летом, «КАМАЗ» не стал сильнее, а наоборот ослаб по сравнению с прошлым сезоном. Каждый матч команда создает массу опасных моментов у ворот любого соперника, но с реализацией часто беда. Не от хорошей жизни большую часть сезона на острие атаки играет номинальный полузащитник Защепкин.

    Статистика для ставок

    • В прошлом сезоне «КАМАЗ» на своем поле сыграл 1:1

    • Матч на поле «Алании» завершился ее победой со счетом 2:0

    • В позапрошлом сезоне «КАМАЗ» выиграл дома 1:0, но уступил в гостях 2:4

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Алании» дают 1,92, а на «КАМАЗ» — 4,50, ничью букмекеры оценивают в 3,30.

    Тотал меньше 2,5 идет за 1,51, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,46.

    Прогноз: обе команды испытывают проблемы у своих ворот. У «КАМАЗа» недавно получил тяжелую травму основной защитник Кысяпов, что сразу сказалось на качестве оборонительных действий. В этой игре стоит ждать голов, так как в атаке команды играют намного сильнее, чем сзади. Часто чудят и вратари.

    Ставка: тотал больше 2 за 1,83.

    Прогноз: также можно рискнуть и заиграть, что гости минимум не проиграет. Очень уж часто не везет в этом сезоне «КАМАЗу», должна же фортуна к ним повернуться лицом.

    Ставка: победа «КАМАЗа» с форой 0 за 3,10.

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    «Алания» — «КАМАЗ»: прогноз, ставка (1.83), статистика, коэффициенты матча 14.09.2024. Прогнозы на футбол. «КАМАЗ» совсем непрост
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