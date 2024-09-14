14 сентября в 10-м туре российской Первой лиги по футболу сыграют «Алания» и «КАМАЗ». Начало встречи — 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Алания» — «КАМАЗ», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Алания»

Турнирное положение: после девяти матчей «Алания» занимает лишь 13-е место в таблице Первой лиги с 9 очками.

Последние матчи: в 9-м туре владикавказцы должны были обыгрывать у себя дома одного из лидеров «Сочи», владели преимуществом, создали гораздо больше острых моментов, но смогли взять лишь очко. Единственный мяч забил недавний новичок Нури Абдоков.

Ранее было поражение в гостях от «Урала» (0:2) и от «Шинника» (0:1).

Не сыграют: в дубль отправлен капитан Цаллагов, травмированы Качмазов и Гурциев.

Состояние команды: в этом сезоне «Алания» гораздо слабее себя прежних лет, команду покинуло немало лидеров, значительно снижена платежная ведомость, что отражается на результатах. Но в последнее время после серии покупок (Абдоков, Чимези, Нафиков) «барсы» заиграли намного ярче и острее в атаке.

«КАМАЗ»

Турнирное положение: сейчас клуб из Набережных Челнов идет только на 15-й позиции в таблице Первой лиги с 8 очками и находится недалеко от зоны вылета.

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: в предыдущей игре «КАМАЗ» на своем поле уступил «Черноморцу» со счетом 0:1. Пропустив в конце первого тайма, соперник закрылся и смог отстоять победу, хотя команда Ильдара Ахметзянова дважды попала в каркас ворот.

До этого сыграл на своем поле вничью с «Нефтехимиком» (0:0) и уступил на выезде «Балтике» (0:1).

Не сыграют: минимум до зимы выбыли защитники Кысяпов и Полюткин, под вопросом участие Абрамова.

Состояние команды: несмотря на приобретение нескольких опытных футболистов летом, «КАМАЗ» не стал сильнее, а наоборот ослаб по сравнению с прошлым сезоном. Каждый матч команда создает массу опасных моментов у ворот любого соперника, но с реализацией часто беда. Не от хорошей жизни большую часть сезона на острие атаки играет номинальный полузащитник Защепкин.

Статистика для ставок

В прошлом сезоне «КАМАЗ» на своем поле сыграл 1:1

Матч на поле «Алании» завершился ее победой со счетом 2:0

В позапрошлом сезоне «КАМАЗ» выиграл дома 1:0, но уступил в гостях 2:4

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Алании» дают 1,92, а на «КАМАЗ» — 4,50, ничью букмекеры оценивают в 3,30.

Тотал меньше 2,5 идет за 1,51, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,46.

Прогноз: обе команды испытывают проблемы у своих ворот. У «КАМАЗа» недавно получил тяжелую травму основной защитник Кысяпов, что сразу сказалось на качестве оборонительных действий. В этой игре стоит ждать голов, так как в атаке команды играют намного сильнее, чем сзади. Часто чудят и вратари.

Ставка: тотал больше 2 за 1,83.

Прогноз: также можно рискнуть и заиграть, что гости минимум не проиграет. Очень уж часто не везет в этом сезоне «КАМАЗу», должна же фортуна к ним повернуться лицом.



Ставка: победа «КАМАЗа» с форой 0 за 3,10.