9 сентября в Будапеште в рамках второго тура группового этапа Лиги наций в дивизионе А сборная Израиля сыграет против национальной команды Италии. Начало поединка запланировано на 21:45 по мск. Ставка и прогноз на матч Израиль — Италия, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Израиль

Турнирное положение: Национальная команда Израиля в минувшем розыгрыше Лиги наций выступала в дивизионе Б и смогла повысится в классе.

В компании с Албанией и Исландией она стала первой, дважды победив и дважды сыграв вничью при разнице мячей 8:6.

Последние матчи: В первом туре данного соревнования израильтяне проиграли в гостевом поединке сборной Бельгии со счетом 1:3. А до этого они выходили на поле аж летом, разгромив тогда сборную Белоруссии со счетом 4:0, а немногим ранее они крупно проиграли Венгрии 0:3. А в отборе к ЧЕ-2024 они на стадии полуфинала плей-офф потерпели фиаско от исландцев со счетом 1:4.

Не сыграют: Проблем с составом у команды нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Сборная Израиля за десять минувших игр с учетом всех турниров смогла добыть лишь три виктории, обыгрывая только команды ниже их по классу.

Еще за этот период времени она расписала две мировые и потерпела пять фиаско и два из них с крупным счетом. Однако за весь данный период израильтяне только в двух случаях уходили с поля без забитого мяча.

Италия

Турнирное положение: В прошлом розыгрыше Лиги наций сборная Италии стала победителем своего квартете, обойдя Венгрию, Германию и Англию.

А в финальной части итальянцы стали бронзовыми призерами, проиграв в полуфинале 1:2 Испании и одолев в матче за третье место Нидерланды 3:2.

Последние матчи: На старте нового розыгрыша ЛН «Скуадра Адзурра» смогла одолеть в выездном поединке команду Франции со счетом 3:1, пропустив первыми уже на первой минуте матча. На Евро-2024 она выступила неудачно, завершив борьбу на стадии 1/8 финала, проиграв Швейцарии 0:2. А на групповой стадии итальянцы обыграли 2:1 Албанию, уступили 0:1 Испании и расписали мировую с Хорватией 1:1.

Не сыграют: Проблем с составом у команды нет.

Состояние команды: С учетом всех проведенных турниров сборная Италии проиграли только два раза за 11 минувших встреч. Также за это время она расписала три мировые и смогла добиться шесть викторий.

И за весь этот период времени они в четырех случаях уходили с поля без результативных действий.

Статистика для ставок

Италия выиграла у Израиля в четырех из пяти очных противостояний при одной мировой

Последний раз они играли между собой в отборе к ЧМ-2018. и тогда итальянцы дважды победили — 1:0 и 3:1

И три из пяти этих встреч носили верховой характер

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Италии — 1.35, победа Израиля — 10.00, ничья — 5.10.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.68 и 2.24 соответственно.

Прогноз: Италия превосходит своего оппонента во многих компонентах, но она редко когда побеждает очень уж убедительно, особенно на выезде. В общем, рекомендуем здесь поставить на такой исход — победа Италии в один мяч или ничья.

Рекомендуемая ставка: победа Италии в один мяч или ничья за 2.20.

Прогноз: И также не исключаем, что израильтяне смогут отметиться в воротах более именитого соперника, ведь они редко кого отпускают сухими.

Ставка: обе забьют 2.08.