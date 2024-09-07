«Урал»
Турнирное положение: екатеринбуржцы является главными фаворитами на повышение в классе.
В настоящий момент команда из Екатеринбурга имеет в своем активе 17 очков и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России.
Екатеринбургский коллектив смог семь раз поразить ворота соперника и пять раз пропустил в свои.
Последние матчи: в прошлом туре уральцы обыграли «Аланию» (3:1), а до этого сыграли вничью с «Нефтехимиком» (1:1).
Перед этим «Урал» переиграл «Чайку» (2:0) и «Уфу» (2:0).
Только до этого подопечные Евгения Аверьянова уступили «Черноморцу» (2:3).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных нет.
Состояние команды: «Урал» и по игре, и по составу обязан быть в двойке сильнейших и возвращаться в элиту российского футбола, откуда он вылетел по итогам прошлого сезона.
Самое главное, что перед командой стоит такая задача и другого развития событий просто не пойму.
«Ротор»
Турнирное положение: волгоградский коллектив является крепким середняком текущего сезоне Первой лиги.
Команда, которая только вышла в Первую лигу, смогла набрать 12 очков и расположилась на седьмой позиции.
Волгоградцы забили семь мячей, а в свои ворота пропустили пять.
Последние матчи: команда из Волгограда в прошлых турах сыграла вничью с «Чайкой» (0:0) и «Родиной» (2:2).
До этого «Ротор» смог победить «Балтику» (2:0) и «Тюмень» (1:0).
Только перед этим подопечные Дениса Бояринцева проиграли «Нефтехимику» (0:1) и «Арсеналу» (0:1).
Не сыграют: все игроки в строю.
Состояние команды: в настоящий момент результатами «Ротора» должны быть все довольны. Команда только поднялась из Второй лиги и уже является середняком Первой.
Думается, что «Ротору» точно под силу остаться в верхней половине турнирной таблицы, а может даже и подняться выше.
Статистика для ставок
- «Урал» не проигрывает на протяжении 5 матчей
- «Ротор» имеет серию без поражений в 4 матча
- В последний раз команды встречались между собой в 2021 году и тогда «Урал» победил со счетом 1:0
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Урал» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.45. Ничья оценена в 4.10, а победа «Ротора» — в 7.40.
ТБ 2,5 оценивается в 2.11, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 1.69.
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- 2.02Португалия — Хорватия: прогноз и ставкаЗавтра в 21:45
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Прогноз: «Ротор» в этом сезоне хорошо, поэтому думается, что если он и проиграет, то сделает это минимально.
Ставка: победа «Ротора» с форой+1 за 2.05.
Прогноз: также поставим на то, что обе коллектива смогут забить.
Ставка: обе забьют за 2.40.