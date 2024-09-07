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    «Урал» и «Ротор» забьют друг другу

    «Урал» — «Ротор». Ставка (к. 2.05) и прогноз на футбол, Первая лига России, 7 сентября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Урал» — «Ротор»
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    Эрик Бикфалви («Урал»)
    7 сентября в девятом туре Первой лиги России сыграют «Урал» и «Ротор». Начало игры — в 11:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Урал» — «Ротор», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Урал»

    Турнирное положение: екатеринбуржцы является главными фаворитами на повышение в классе.

    В настоящий момент команда из Екатеринбурга имеет в своем активе 17 очков и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России.

    Екатеринбургский коллектив смог семь раз поразить ворота соперника и пять раз пропустил в свои.

    Последние матчи: в прошлом туре уральцы обыграли «Аланию» (3:1), а до этого сыграли вничью с «Нефтехимиком» (1:1).

    Перед этим «Урал» переиграл «Чайку» (2:0) и «Уфу» (2:0).

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    Только до этого подопечные Евгения Аверьянова уступили «Черноморцу» (2:3).

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных нет.

    Состояние команды: «Урал» и по игре, и по составу обязан быть в двойке сильнейших и возвращаться в элиту российского футбола, откуда он вылетел по итогам прошлого сезона.

    Самое главное, что перед командой стоит такая задача и другого развития событий просто не пойму.

    «Ротор»

    Турнирное положение: волгоградский коллектив является крепким середняком текущего сезоне Первой лиги.

    Команда, которая только вышла в Первую лигу, смогла набрать 12 очков и расположилась на седьмой позиции.

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    • Волгоградцы забили семь мячей, а в свои ворота пропустили пять.

    Последние матчи: команда из Волгограда в прошлых турах сыграла вничью с «Чайкой» (0:0) и «Родиной» (2:2).

    До этого «Ротор» смог победить «Балтику» (2:0) и «Тюмень» (1:0).

    Только перед этим подопечные Дениса Бояринцева проиграли «Нефтехимику» (0:1) и «Арсеналу» (0:1).

    Не сыграют: все игроки в строю.

    Состояние команды: в настоящий момент результатами «Ротора» должны быть все довольны. Команда только поднялась из Второй лиги и уже является середняком Первой.

    Думается, что «Ротору» точно под силу остаться в верхней половине турнирной таблицы, а может даже и подняться выше.

    Статистика для ставок

    • «Урал» не проигрывает на протяжении 5 матчей

    • «Ротор» имеет серию без поражений в 4 матча

    • В последний раз команды встречались между собой в 2021 году и тогда «Урал» победил со счетом 1:0

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Урал» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.45. Ничья оценена в 4.10, а победа «Ротора» — в 7.40.

    ТБ 2,5 оценивается в 2.11, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 1.69.

    Прогноз: «Ротор» в этом сезоне хорошо, поэтому думается, что если он и проиграет, то сделает это минимально.

    Ставка: победа «Ротора» с форой+1 за 2.05.

    Прогноз: также поставим на то, что обе коллектива смогут забить.

    Ставка: обе забьют за 2.40.

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