7 сентября на групповом турнире Лиги Наций по футболу сыграют Нидерланды — Босния и Герцеговина. Начало встречи — 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч Нидерланды — Босния и Герцеговина, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Нидерланды

Турнирное положение: на Евро-2024 Нидерланды дошли до полуфинала.

Последние матчи: там подопечные Рональда Кумана уступили сборной Англии со счетом 1:2. Голландцы первыми открыли счет после точного дальнего выстрела Хави Симонса, но почти сразу пропустили, а в конце встречи англичане забили решающий мяч.

Ранее была победа над Турцией (2:1) и Румынией (3:0).

Не сыграют: серьезных потерь нет.

Состояние команды: на Евро-2024 Куман не досчитался трех ключевых игроков полузащиты, сейчас они вернулись в строю, и создадут еще большую конкуренцию в составе.

Сборная Нидерландов традиционно относится к числу ведущих команд на континенте, а сейчас в состав влилось еще несколько звездочек.

Босния и Герцеговина

Турнирное положение: сборная Босния и Герцеговина не смогла отобраться на Евро-2024, проиграв в стыках Украине (1:2).

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: в июне в товарищеском матче Босния и Герцеговина проиграла Италии (0:1).

До этого было разгромное поражение от Англии со счетом 0:3.

Не сыграют: все лидеры в строю.

Состояние команды: пусть сейчас Босния и Герцеговина переживает не лучшие времена, и в ее составе нет звезд европейского уровня, тем не менее, сбрасывать эту сборную со счетов не стоит, там и сейчас немало довольно крепких и мастеровитых футболистов.

Статистика для ставок

В 2020 году в рамках Лиги Наций Нидерланды дома победили со счетом 3:1

Матч в Сараево завершился ничейным исходом 0:0

Босния и Герцеговина уступила в шести последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу Нидерландов дают 1,19, а на Боснию и Герцеговину — 16,0, ничью букмекеры оценивают в 7,50.

Тотал меньше 2,5 идет за 2,50, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,53.

Прогноз: Нидерланды играют в открытый футбол, много забивают, но при этом их защита далека от совершенства, поэтому стоит ждать много забитых мячей.

Ставка: тотал больше 3 за 1,84.

Прогноз: также можно взять более рисковый вариант, первые туры часто преподнозят сюрпризы, а боснийцы не настолько слабая сборная.

Ставка: победа Боснии и Герцеговины с форой +1 за 4,0.