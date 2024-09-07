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    Нидерланды — Босния и Герцеговина: прогноз и ставка

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    Нидерланды
    7 сентября на групповом турнире Лиги Наций по футболу сыграют Нидерланды — Босния и Герцеговина. Начало встречи — 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч Нидерланды — Босния и Герцеговина, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига наций УЕФА. A3 07 Сентября 2024 года

    Нидерланды

  • Амстердам
    •  Нидерланды 21:45 Босния и Герцеговина

    Босния и Герцеговина

  • Сараево
    •

    Нидерланды

    Турнирное положение: на Евро-2024 Нидерланды дошли до полуфинала.

    Последние матчи: там подопечные Рональда Кумана уступили сборной Англии со счетом 1:2. Голландцы первыми открыли счет после точного дальнего выстрела Хави Симонса, но почти сразу пропустили, а в конце встречи англичане забили решающий мяч.

    Нидерланды — Босния и Герцеговина: коэффициенты букмекеров

    Ранее была победа над Турцией (2:1) и Румынией (3:0).

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    • Не сыграют: серьезных потерь нет.

    Состояние команды: на Евро-2024 Куман не досчитался трех ключевых игроков полузащиты, сейчас они вернулись в строю, и создадут еще большую конкуренцию в составе.

    Сборная Нидерландов традиционно относится к числу ведущих команд на континенте, а сейчас в состав влилось еще несколько звездочек.

    Босния и Герцеговина

    Турнирное положение: сборная Босния и Герцеговина не смогла отобраться на Евро-2024, проиграв в стыках Украине (1:2).

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последние матчи: в июне в товарищеском матче Босния и Герцеговина проиграла Италии (0:1).

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    До этого было разгромное поражение от Англии со счетом 0:3.

    Не сыграют: все лидеры в строю.

    Состояние команды: пусть сейчас Босния и Герцеговина переживает не лучшие времена, и в ее составе нет звезд европейского уровня, тем не менее, сбрасывать эту сборную со счетов не стоит, там и сейчас немало довольно крепких и мастеровитых футболистов.

    Статистика для ставок

    • В 2020 году в рамках Лиги Наций Нидерланды дома победили со счетом 3:1

    • Матч в Сараево завершился ничейным исходом 0:0

    • Босния и Герцеговина уступила в шести последних матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу Нидерландов дают 1,19, а на Боснию и Герцеговину — 16,0, ничью букмекеры оценивают в 7,50.

    Тотал меньше 2,5 идет за 2,50, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,53.

    Прогноз: Нидерланды играют в открытый футбол, много забивают, но при этом их защита далека от совершенства, поэтому стоит ждать много забитых мячей.

    Ставка: тотал больше 3 за 1,84.

    Прогноз: также можно взять более рисковый вариант, первые туры часто преподнозят сюрпризы, а боснийцы не настолько слабая сборная.

    Ставка: победа Боснии и Герцеговины с форой +1 за 4,0.

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    Нидерланды — Босния и Герцеговина: прогноз, ставка (1.84), статистика, коэффициенты матча 07.09.2024. Прогнозы на футбол. Ждем яркого и результативного матча
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