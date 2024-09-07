Нидерланды
Босния и Герцеговина
Нидерланды
Турнирное положение: на Евро-2024 Нидерланды дошли до полуфинала.
Последние матчи: там подопечные Рональда Кумана уступили сборной Англии со счетом 1:2. Голландцы первыми открыли счет после точного дальнего выстрела Хави Симонса, но почти сразу пропустили, а в конце встречи англичане забили решающий мяч.
Нидерланды — Босния и Герцеговина: коэффициенты букмекеров
Ранее была победа над Турцией (2:1) и Румынией (3:0).
Не сыграют: серьезных потерь нет.
Состояние команды: на Евро-2024 Куман не досчитался трех ключевых игроков полузащиты, сейчас они вернулись в строю, и создадут еще большую конкуренцию в составе.
Сборная Нидерландов традиционно относится к числу ведущих команд на континенте, а сейчас в состав влилось еще несколько звездочек.
Босния и Герцеговина
Турнирное положение: сборная Босния и Герцеговина не смогла отобраться на Евро-2024, проиграв в стыках Украине (1:2).
Последние матчи: в июне в товарищеском матче Босния и Герцеговина проиграла Италии (0:1).
До этого было разгромное поражение от Англии со счетом 0:3.
Не сыграют: все лидеры в строю.
Состояние команды: пусть сейчас Босния и Герцеговина переживает не лучшие времена, и в ее составе нет звезд европейского уровня, тем не менее, сбрасывать эту сборную со счетов не стоит, там и сейчас немало довольно крепких и мастеровитых футболистов.
Статистика для ставок
- В 2020 году в рамках Лиги Наций Нидерланды дома победили со счетом 3:1
- Матч в Сараево завершился ничейным исходом 0:0
- Босния и Герцеговина уступила в шести последних матчах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу Нидерландов дают 1,19, а на Боснию и Герцеговину — 16,0, ничью букмекеры оценивают в 7,50.
Тотал меньше 2,5 идет за 2,50, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,53.
- 1.94Франция — Италия: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
- 2.02Казахстан — Норвегия: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
- 2.22Бразилия — Эквадор: прогноз и ставкаЗавтра в 04:00
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Прогноз: Нидерланды играют в открытый футбол, много забивают, но при этом их защита далека от совершенства, поэтому стоит ждать много забитых мячей.
Ставка: тотал больше 3 за 1,84.
Прогноз: также можно взять более рисковый вариант, первые туры часто преподнозят сюрпризы, а боснийцы не настолько слабая сборная.
Ставка: победа Боснии и Герцеговины с форой +1 за 4,0.