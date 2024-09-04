ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Килиан Мбаппе Джекпот для Мбаппе и «Ювентуса», провал «Барсы». Победители и неудачники летнего трансферного окна Дженгиз УндерТрансферный дайджест. 27 августа — 2 сентября Карлос Алькарас Неожиданные поражения Алькараса и Джоковича, провал Мирры и прогресс Шнайдер
  • 08:41
    • Синнер вышел в четвертьфинал US Open, где сыграет с Медведевым
  • 08:15
    • Самсонова проиграла Свентек и вылетела с Открытого чемпионата США
    Все новости спорта

    «Волгарь» оперативно разберется с земляками

    Волгарь — Астрахань: прогноз и ставка

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол России Прогнозы на Фонбет Кубок России Прогнозы на Волгарь Календарь Кубка России
    Прогноз и ставки на «Волгарь» — «Астрахань»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Волгарь»
    4 сентября в 1/8 финала пути регионов Кубка России по футболу сыграют «Волгарь» и «Астрахань». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Волгарь» — «Астрахань», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Россия. Кубок 04 Сентября 2024 года

    Волгарь

  • Россия. Кубок
    •  Волгарь 18:00 Астрахань

    Астрахань

  • Россия. Кубок
    •

    «Волгарь»

    Турнирное положение: «Волгарь» намерен сходу вернуться в первую лигу. По итогам 7 туров первенства команда занимает 3 место в турнирной таблице.

    При этом «Волгарь» в 7 поединках выиграл всего лишь 3 раза. Да и пропускает команда в среднем меньше гола за матч — 5 мячей.

    Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда взяла три очка. «Волгарь» разгромил «Кубань» (3:0).

    До того команда нанесла поражение «Калуге» (2:0). Причем чуть раньше в Кубке России астраханцы уверенно расправились с «Победой» (3:1).

    В 5 своих последних матчах «Волгарь» выиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 9 мячей, пропустив в свои ворота трижды.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Волгарь» ныне находится на подъеме. Три победы в последних матчах сие только подтверждают.

    Матчи с земляками для команды исторически складываются продуктивно. В 5 последних очных поединках «Волгарь» выиграл 3 раза при 2 ничьих.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут максимально активно атаковать. Да и оборона команды выглядит монолитно.

    «Астрахань»

    Турнирное положение: Астраханцы в своей группе второй лиги выступают вполне себе прилично. Нынче команда находится на 6 месте турнирной таблицы.

    Причем «Астрахань» недостаточно мощно выглядит в плане реализации. В 21 матче первенства команда наколотила 28 мячей в ворота соперников.

  • Черный день «Локомотива». «Краснодар» на чужом поле разгромил москвичей
  • Обзор спортивных СМИ с реакциями на результат матча «Локомотив» — «Краснодар»
  • Вчера

    • Последние матчи: в минувшем туре астраханцы добыли три очка. «Горожане» переиграли «Каменск-Шахтинский» (2:0).

    До того команда потерпела поражение от ялтинского «Рубина» (0:1). Зато в предыдущем раунде Кубка России был обыгран махачкалинский «Легион» (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Астрахань» победила 3 раза. В этих матчах игроки команды забили 7 мячей при 5 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на данном этапе астраханцы выглядят нестабильно. Да и проблемы с реализацией никуда не делись.

    20ИгратьБесплатная ставка по промо LIVEFBEU1go 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    При этом «Астрахань» пропустил лишь 19 мяч в 21 матче первенства. Так что с надежностью тылов у команды полный ажур.

    Вот только команда еще ни разу в истории не обыгрывала более статусных земляков. Да и при нынешней диспозиции шансов у «горожан» маловато.

    И уж точно команда предстанет в оптимальном составе. «Волгарь» для номинальных гостей является весьма серьезным раздражителем.

    Статистика для ставок

    • «Волгарь» не пропускал в 2 своих последних матчах

    • «Волгарь» выиграл в 3 своих последних поединках

    • «Астрахань» еще ни разу не обыгрывала земляков

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Волгарь» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.85. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 3.60.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.66 и 2.12.

    Прогноз: «Волгарь» явно сильнее соперника, и наверняка будет активно атаковать с первых минут матча.

    «Волгарь» намерен продлить свой победный сериал, да и «горожане» не преуспевают в плане реализации.

    Ставка: Победа «Волгаря» в 1 тайме за 2.37.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече соперники на двоих настреляют более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.57

    Ещё прогнозы на спорт
    3.20
  • Прогноз на матч Иноуэ — Дохени
  • Бои
  • Сегодня в 15:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Амкар — Торпедо Миасс
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Бадоса — Наварро
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  3.26
  • Экспресс дня 3 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  1.97
  • Прогноз на матч Чжэн — Соболенко
  • Теннис
  • Завтра в 02:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Ливан — Таджикистан
  • Футбол
  • Завтра в 11:30
    •  2.34
  • Прогноз на матч Йокогама Ф-Маринос — Хоккайдо Консадоле Саппоро
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Альбирекс Ниигата — Матида Зельвия
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Кавасаки Фронтале — Вентфорет Кофу
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •  2.48
  • Прогноз на матч Нагоя Грампус — Санфречче Хиросима
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Авангард — Сибирь
  • Хоккей
  • Завтра в 16:30
    •  2.26
  • Прогноз на матч Автомобилист — Трактор
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Алтын Асыр — Небитчи
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Волгарь» — «Астрахань»: прогноз, ставка (2.37), статистика, коэффициенты матча 04.09.2024. Прогнозы на футбол. «Волгарь» оперативно разберется с земляками
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры