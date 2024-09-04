4 сентября в 1/8 финала пути регионов Кубка России по футболу сыграют «Волгарь» и «Астрахань». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Волгарь» — «Астрахань», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Волгарь»

Турнирное положение: «Волгарь» намерен сходу вернуться в первую лигу. По итогам 7 туров первенства команда занимает 3 место в турнирной таблице.

При этом «Волгарь» в 7 поединках выиграл всего лишь 3 раза. Да и пропускает команда в среднем меньше гола за матч — 5 мячей.

Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда взяла три очка. «Волгарь» разгромил «Кубань» (3:0).

До того команда нанесла поражение «Калуге» (2:0). Причем чуть раньше в Кубке России астраханцы уверенно расправились с «Победой» (3:1).

В 5 своих последних матчах «Волгарь» выиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 9 мячей, пропустив в свои ворота трижды.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Волгарь» ныне находится на подъеме. Три победы в последних матчах сие только подтверждают.

Матчи с земляками для команды исторически складываются продуктивно. В 5 последних очных поединках «Волгарь» выиграл 3 раза при 2 ничьих.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут максимально активно атаковать. Да и оборона команды выглядит монолитно.

«Астрахань»

Турнирное положение: Астраханцы в своей группе второй лиги выступают вполне себе прилично. Нынче команда находится на 6 месте турнирной таблицы.

Причем «Астрахань» недостаточно мощно выглядит в плане реализации. В 21 матче первенства команда наколотила 28 мячей в ворота соперников.

Последние матчи: в минувшем туре астраханцы добыли три очка. «Горожане» переиграли «Каменск-Шахтинский» (2:0).

До того команда потерпела поражение от ялтинского «Рубина» (0:1). Зато в предыдущем раунде Кубка России был обыгран махачкалинский «Легион» (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Астрахань» победила 3 раза. В этих матчах игроки команды забили 7 мячей при 5 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на данном этапе астраханцы выглядят нестабильно. Да и проблемы с реализацией никуда не делись.

При этом «Астрахань» пропустил лишь 19 мяч в 21 матче первенства. Так что с надежностью тылов у команды полный ажур.

Вот только команда еще ни разу в истории не обыгрывала более статусных земляков. Да и при нынешней диспозиции шансов у «горожан» маловато.

И уж точно команда предстанет в оптимальном составе. «Волгарь» для номинальных гостей является весьма серьезным раздражителем.

Статистика для ставок

«Волгарь» не пропускал в 2 своих последних матчах

«Волгарь» выиграл в 3 своих последних поединках

«Астрахань» еще ни разу не обыгрывала земляков

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Волгарь» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.85. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 3.60.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.66 и 2.12.

Прогноз: «Волгарь» явно сильнее соперника, и наверняка будет активно атаковать с первых минут матча.

«Волгарь» намерен продлить свой победный сериал, да и «горожане» не преуспевают в плане реализации.

Ставка: Победа «Волгаря» в 1 тайме за 2.37.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече соперники на двоих настреляют более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.57