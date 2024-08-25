Наполи
Болонья
«Наполи»
Турнирное положение: «Наполи» в новом сезоне явно намерен побороться за самые высокие места. Тем паче, прошедший чемпионат команда фактически провалила.
При этом «Наполи» в первом туре откровенно опростоволосился. Команда разгромно уступила скромной «Вероне» (0:3).
Наполи — Болонья: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: нынешним летом команда провела 5 контрольных поединков. В них она добыла 4 победы при одном поражении.
При этом «Наполи» в последнем спарринге уступил «Жироне» (0:2). А вот в Кубке Италии неаполитанцы в серии пенальти прошли «Модену».
Вообще, в 5 своих последних матчах команда забила 5 мячей. А вот в собственные ворота неаполитанцы пропустили те же 5 раз.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Неаполитанцы явно намерены реабилитироваться за неудачу в первом туре. Да и состав у команды по именам смотрится грозно.
Поединки с «Болоньей» для команды традиционно складываются удачно. В 5 последних очных встречах «Наполи» добыл 2 победы при одном поражении.
Очевидно, что неаполитанцы будут максимально активно атаковать. Да и досадную оплеуху в стартовом туре нужно как можно скорее компенсировать.
«Болонья»
Турнирное положение: «Болонья» прошлый сезон провела просто потрясающе. Команда финишировала на 5 месте турнирной таблицы Серии А.
Причем «Болонья» в прошлом сезоне прекрасно выглядела в обороне. В 38 турах прошедшего чемпионата команда пропустила 32 мяча.
Последние матчи: Летом команда провела 4 контрольных поединка. В них «Болонья» добыл 2 победы при 2 ничьих.
В стартовом туре чемпионата команда не сумела переиграть «Удинезе» (1:1). Да и не проигрывает «Болонья» уже 5 матчей кряду.
Вообще, в 5 своих последних матчах «Болонья» выиграла 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 12 мячей при 5 пропущенных.
Не сыграют: Льюис Фергюсон — травмирован.
Состояние команды: «Болонья» никому за здорово живешь не сдается. Да и успех прошлого сезона хочется повторить!
Правда, «Болонья» пока не решила свою главную проблему с реализацией. Состав у команды по именам достаточно скромный, зато оборона надежна.
При этом «Болонья» уже почти 2 года не проигрывает неаполитанцам. А вот в нынешней диспозиции команда будет вполне довольна и ничьей.
Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать строго от обороны. Основной задачей будет сдержать быстроногих неаполитанских форвардов.
Статистика для ставок
- «Болонья» почти 2 года не проигрывает неаполитанцам
- «Наполи» не забивал в 3 своих последних поединках
- «Болонья» не проигрывала в 5 своих последних матчах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Наполи» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.95. Ничья оценена в 3.74, а победа оппонента — в скромные 4.24.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 2.04 и 1.90.
- 3.85Зенит — Спартак: прогноз и ставкаСегодня в 17:30
- 2.10Барселона — Атлетик: прогноз и ставкаСегодня в 20:00
- 1.94Брайтон — Манчестер Юнайтед: прогноз и ставкаСегодня в 14:30
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Прогноз: Неаполитанцы не забивали в трех своих последних матчах, и явно намерены преуспеть в этом аспекте в этом поединке.
«Наполи» смотрится сильнее соперника, и уж точно будет максимально агрессивно атаковать.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.04.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме соперники не выявят победителя.
Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.16