ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александр Рязанцев«В "Зенит" переходил, чтобы уехать в Европу». Александр Рязанцев — о сочувствии судьям, симпатии к Саутгейту и нелюбви к VAR Black Myth: WukongBlack Myth: Wukong: притягательное погружение в китайскую мифологию Тай ТуивасаТуиваса близок к антирекорду Фергюсона в UFC. Аномальный регресс Тая продолжается
    Все новости спорта

    «Наполи» обеспечит голевой спектакль

    «Наполи» — «Болонья». Ставка (к. 2.04) и прогноз на футбол, Серия А, 25 августа 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Серию А Прогнозы на Наполи Прогнозы на Болонью Календарь Серии А
    Прогноз и ставки на «Наполи» — «Болонья»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Хвича Кварацхелия
    25 августа во 2-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Наполи» и «Болонья». Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Наполи» — «Болонья», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Италия. Серия А 25 Августа 2024 года

    Наполи

  • Неаполь
    •  Наполи 21:45 Болонья

    Болонья

  • Болонья
    •

    «Наполи»

    Турнирное положение: «Наполи» в новом сезоне явно намерен побороться за самые высокие места. Тем паче, прошедший чемпионат команда фактически провалила.

    При этом «Наполи» в первом туре откровенно опростоволосился. Команда разгромно уступила скромной «Вероне» (0:3).

    Наполи — Болонья: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: нынешним летом команда провела 5 контрольных поединков. В них она добыла 4 победы при одном поражении.

    При этом «Наполи» в последнем спарринге уступил «Жироне» (0:2). А вот в Кубке Италии неаполитанцы в серии пенальти прошли «Модену».

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда забила 5 мячей. А вот в собственные ворота неаполитанцы пропустили те же 5 раз.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Серию А

    Состояние команды: Неаполитанцы явно намерены реабилитироваться за неудачу в первом туре. Да и состав у команды по именам смотрится грозно.

    Поединки с «Болоньей» для команды традиционно складываются удачно. В 5 последних очных встречах «Наполи» добыл 2 победы при одном поражении.

    Очевидно, что неаполитанцы будут максимально активно атаковать. Да и досадную оплеуху в стартовом туре нужно как можно скорее компенсировать.

    «Болонья»

    Турнирное положение: «Болонья» прошлый сезон провела просто потрясающе. Команда финишировала на 5 месте турнирной таблицы Серии А.

    Причем «Болонья» в прошлом сезоне прекрасно выглядела в обороне. В 38 турах прошедшего чемпионата команда пропустила 32 мяча.

  • Покупки наугад. «Челси» до сих пор не знает, как построить работающую команду
  • Почему трансферная стратегия лондонского клуба до сих пор не имеет смысла
  • 22/08/2024

    • Последние матчи: Летом команда провела 4 контрольных поединка. В них «Болонья» добыл 2 победы при 2 ничьих.

    В стартовом туре чемпионата команда не сумела переиграть «Удинезе» (1:1). Да и не проигрывает «Болонья» уже 5 матчей кряду.

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Болонья» выиграла 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 12 мячей при 5 пропущенных.

    Не сыграют: Льюис Фергюсон — травмирован.

    Состояние команды: «Болонья» никому за здорово живешь не сдается. Да и успех прошлого сезона хочется повторить!

    200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Правда, «Болонья» пока не решила свою главную проблему с реализацией. Состав у команды по именам достаточно скромный, зато оборона надежна.

    При этом «Болонья» уже почти 2 года не проигрывает неаполитанцам. А вот в нынешней диспозиции команда будет вполне довольна и ничьей.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать строго от обороны. Основной задачей будет сдержать быстроногих неаполитанских форвардов.

    Статистика для ставок

    • «Болонья» почти 2 года не проигрывает неаполитанцам

    • «Наполи» не забивал в 3 своих последних поединках

    • «Болонья» не проигрывала в 5 своих последних матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Наполи» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.95. Ничья оценена в 3.74, а победа оппонента — в скромные 4.24.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 2.04 и 1.90.

    Прогноз: Неаполитанцы не забивали в трех своих последних матчах, и явно намерены преуспеть в этом аспекте в этом поединке.

    «Наполи» смотрится сильнее соперника, и уж точно будет максимально агрессивно атаковать.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.04.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме соперники не выявят победителя.

    Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.16

    Ещё прогнозы на спорт
    1.94
  • Прогноз на матч Брайтон — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч ЦСКА — Акрон
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.58
  • Прогноз на матч Шинник — Алания
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Фрайбург — Штутгарт
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч РБ Лейпциг — Бохум
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Ипсвич
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Эвертон
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Фулхэм — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  3.85
  • Прогноз на матч Зенит — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.80
  • Прогноз на матч Факел — Оренбург
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Лион — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Урал
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.16
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Айнтрахт
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Наполи» — «Болонья»: прогноз, ставка (2.04), статистика, коэффициенты матча 25.08.2024. Прогнозы на футбол. «Наполи» обеспечит голевой спектакль
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры