25 августа во 2-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Наполи» и «Болонья». Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Наполи» — «Болонья», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Наполи»

Турнирное положение: «Наполи» в новом сезоне явно намерен побороться за самые высокие места. Тем паче, прошедший чемпионат команда фактически провалила.

При этом «Наполи» в первом туре откровенно опростоволосился. Команда разгромно уступила скромной «Вероне» (0:3).

Последние матчи: нынешним летом команда провела 5 контрольных поединков. В них она добыла 4 победы при одном поражении.

При этом «Наполи» в последнем спарринге уступил «Жироне» (0:2). А вот в Кубке Италии неаполитанцы в серии пенальти прошли «Модену».

Вообще, в 5 своих последних матчах команда забила 5 мячей. А вот в собственные ворота неаполитанцы пропустили те же 5 раз.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Серию А

Состояние команды: Неаполитанцы явно намерены реабилитироваться за неудачу в первом туре. Да и состав у команды по именам смотрится грозно.

Поединки с «Болоньей» для команды традиционно складываются удачно. В 5 последних очных встречах «Наполи» добыл 2 победы при одном поражении.

Очевидно, что неаполитанцы будут максимально активно атаковать. Да и досадную оплеуху в стартовом туре нужно как можно скорее компенсировать.

«Болонья»

Турнирное положение: «Болонья» прошлый сезон провела просто потрясающе. Команда финишировала на 5 месте турнирной таблицы Серии А.

Причем «Болонья» в прошлом сезоне прекрасно выглядела в обороне. В 38 турах прошедшего чемпионата команда пропустила 32 мяча.

Последние матчи: Летом команда провела 4 контрольных поединка. В них «Болонья» добыл 2 победы при 2 ничьих.

В стартовом туре чемпионата команда не сумела переиграть «Удинезе» (1:1). Да и не проигрывает «Болонья» уже 5 матчей кряду.

Вообще, в 5 своих последних матчах «Болонья» выиграла 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 12 мячей при 5 пропущенных.

Не сыграют: Льюис Фергюсон — травмирован.

Состояние команды: «Болонья» никому за здорово живешь не сдается. Да и успех прошлого сезона хочется повторить!

Правда, «Болонья» пока не решила свою главную проблему с реализацией. Состав у команды по именам достаточно скромный, зато оборона надежна.

При этом «Болонья» уже почти 2 года не проигрывает неаполитанцам. А вот в нынешней диспозиции команда будет вполне довольна и ничьей.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать строго от обороны. Основной задачей будет сдержать быстроногих неаполитанских форвардов.

Статистика для ставок

«Болонья» почти 2 года не проигрывает неаполитанцам

«Наполи» не забивал в 3 своих последних поединках

«Болонья» не проигрывала в 5 своих последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Наполи» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.95. Ничья оценена в 3.74, а победа оппонента — в скромные 4.24.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 2.04 и 1.90.

Прогноз: Неаполитанцы не забивали в трех своих последних матчах, и явно намерены преуспеть в этом аспекте в этом поединке.

«Наполи» смотрится сильнее соперника, и уж точно будет максимально агрессивно атаковать.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.04.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме соперники не выявят победителя.

Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.16