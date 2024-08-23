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    «Гамбург» совершит удачную гастроль?

    «Ганновер» — «Гамбург». Ставка (к. 2.54) и прогноз на футбол, Вторая Бундеслига, 23 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Ганновер» — «Гамбург»
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    «Гамбург»
    23 августа в 3-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Ганновер» и «Гамбург». Начало игры — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Ганновер» — «Гамбург», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Германия. Вторая Бундеслига 23 Августа 2024 года

    Ганновер-96

  • Ганновер
    •  Ганновер-96 19:30 Гамбург

    Гамбург

  • Гамбург
    •

    «Ганновер»

    Турнирное положение: «Ганновер» в новом сезоне стартовал весьма неплохо. Команда на данный момент находится на 5 строчке турнирной таблицы.

    При этом «Ганновер» в 2 первых матчах набрал 4 очка. А вот в свои ворота команда пока не пропустила ни разу.

    Ганновер-96 — Гамбург: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потерпела поражение. «Ганновер» вылетел из Кубка Германии, уступив «Арминии» (0:2).

    А вот до того команда подписала мировую с «Пройссен Мюнстером» (0:0). Зато «Регенсбург» был уверенно обыгран (2:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Ганновер» отличился 8 мячами при 7 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Ганновер» явно способен побороться за выход в Бундеслигу. Да и состав команды по именам смотрится достаточно выгодно.

    Поединки против «Гамбурга» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных встречах «Ганновер» выиграл лишь 1 раз при 4 поражениях.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Тем паче, в двух своих последних матчах команда не забивала.

    «Гамбург»

    Турнирное положение: «Динозавры» все никак не могут вернуться в элиту немецкого футбола. «Гамбург» и новый сезон начал не столь уверенно.

    Причем «Гамбург» нынче пребывает на 7 месте турнирной таблицы. В двух первых турах «горожане» набрали 4 очка.

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    • Последние матчи: В стартовом туре нового чемпионата команда разжилась тремя зачетными баллами. Поединок с «Кельном» принес викторию (2:1).

    А вот встреча с «Гертой» завершилась боевой мировой (1:1). Зато в Кубке страны «динозавры» разгромили «Меппен» (7:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Гамбург» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 10 мячей при 6 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: уверенный проход в следующий раунд Кубка Германии явно придаст команде новых сил и эмоций. Да и потенциал у «горожан» весьма серьезный.

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    При этом «Гамбург» до последней февральской коллизии четырежды кряду обыгрывал «Ганновер». Да и новичок Дэви Зельке явно усилит атаку команды.

    И уж точно гости постараются взять три очка. Да и мотивация подняться в группу лидеров у команды огромнейшая.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать первым номером. «Горожане» постараются доказать, что потеря очков в матче с «Гертой» была лишь неприятным эпизодом.

    Статистика для ставок

    • «Ганновер» не пропускал в двух первых турах чемпионата

    • «Гамбург» не проигрывал в 4 своих последних матчах

    • «Гамбург» в 3 официальных матчах сезона настрелял 10 мячей

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Гамбург» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.54. Ничья оценена в 3.72, а победа оппонента — в скромные 2.55.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с очень разными коэффициентами — 1.56 и 2.22.

    Прогноз: «Горожане» выглядят сильнее соперника, к тому же в последнее время успешно ему противостоят.

    «Гамбург» явно постарается приблизиться к группе лидеров, так что ждем от гостей острых атак.

    Ставка: Победа «Гамбурга» за 2.54.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече отличиться удастся лишь одному из оппонентов.

    Ставка: Обе не забьют за 2.48

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    «Ганновер» — «Гамбург». Ставка (к. 2.54) и прогноз на футбол, Вторая Бундеслига, 23 августа 2024 года. Ставка и прогноз на матч «Ганновер» — «Гамбург», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.54
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