23 августа в 3-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Ганновер» и «Гамбург». Начало игры — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Ганновер» — «Гамбург», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Ганновер»

Турнирное положение: «Ганновер» в новом сезоне стартовал весьма неплохо. Команда на данный момент находится на 5 строчке турнирной таблицы.

При этом «Ганновер» в 2 первых матчах набрал 4 очка. А вот в свои ворота команда пока не пропустила ни разу.

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Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потерпела поражение. «Ганновер» вылетел из Кубка Германии, уступив «Арминии» (0:2).

А вот до того команда подписала мировую с «Пройссен Мюнстером» (0:0). Зато «Регенсбург» был уверенно обыгран (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Ганновер» отличился 8 мячами при 7 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Ганновер» явно способен побороться за выход в Бундеслигу. Да и состав команды по именам смотрится достаточно выгодно.

Поединки против «Гамбурга» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных встречах «Ганновер» выиграл лишь 1 раз при 4 поражениях.

Очевидно, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Тем паче, в двух своих последних матчах команда не забивала.

«Гамбург»

Турнирное положение: «Динозавры» все никак не могут вернуться в элиту немецкого футбола. «Гамбург» и новый сезон начал не столь уверенно.

Причем «Гамбург» нынче пребывает на 7 месте турнирной таблицы. В двух первых турах «горожане» набрали 4 очка.

Последние матчи: В стартовом туре нового чемпионата команда разжилась тремя зачетными баллами. Поединок с «Кельном» принес викторию (2:1).

А вот встреча с «Гертой» завершилась боевой мировой (1:1). Зато в Кубке страны «динозавры» разгромили «Меппен» (7:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Гамбург» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 10 мячей при 6 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: уверенный проход в следующий раунд Кубка Германии явно придаст команде новых сил и эмоций. Да и потенциал у «горожан» весьма серьезный.

При этом «Гамбург» до последней февральской коллизии четырежды кряду обыгрывал «Ганновер». Да и новичок Дэви Зельке явно усилит атаку команды.

И уж точно гости постараются взять три очка. Да и мотивация подняться в группу лидеров у команды огромнейшая.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать первым номером. «Горожане» постараются доказать, что потеря очков в матче с «Гертой» была лишь неприятным эпизодом.

Статистика для ставок

«Ганновер» не пропускал в двух первых турах чемпионата

«Гамбург» не проигрывал в 4 своих последних матчах

«Гамбург» в 3 официальных матчах сезона настрелял 10 мячей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Гамбург» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.54. Ничья оценена в 3.72, а победа оппонента — в скромные 2.55.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с очень разными коэффициентами — 1.56 и 2.22.

Прогноз: «Горожане» выглядят сильнее соперника, к тому же в последнее время успешно ему противостоят.

«Гамбург» явно постарается приблизиться к группе лидеров, так что ждем от гостей острых атак.

Ставка: Победа «Гамбурга» за 2.54.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече отличиться удастся лишь одному из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.48