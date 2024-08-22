22 августа в финале квалификационного раунда Лиги конференций по футболу сыграют «Легия» и «Дрита». Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Легия» — «Дрита», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Легия»

Турнирное положение: «Легия» во 2-м квалификационном раунде не испытала проблем в противостоянии с «Карнарвор Таун». Были одержаны победы со счетом 6:0 и 5:0.

В третьем раунде квалификации «Легия» смогла взять верх над датским «Брондбю».

Последние матчи: В августе «Легия» провела шесть матчей. Команде удалось одержать три победы.

Поражение в текущем месяце было только одно. 4 августа «Легия» в чемпионате Польши на своем поле уступила «Пяст Гливице» со счетом 1:2.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды: Польская команда выглядит довольно неплохо. С атакой нет никаких проблем.

«Легия» намерена воспользоваться фактором своего поля. Да и вообще, поляки априори смотрятся сильнее оппонента.

Нет никаких сомнений, что хозяева будут играть первым номером. «Легия» явно постарается организовать быстрый гол.

В 2020 году команды уже встречались в квалификации Лиги Европы. «Легия» одолела «Дриту» со счетом 2:0. Какой сценарий будет на этот раз?

«Дрита»

Турнирное положение: «Дрита» во 2-м раунде Лиги конференций встречалась с клубом «Брейдаблик». Команда из Косово смогла победить как в гостях, так и дома.

В 3-м квалификационном этапе «Дрита» сначала уступила на выезде «Ауде» 0:1. Вскоре клуб взял реванш, одолев соперника в родных стенах со счетом 3:1.

Последние матчи: В новом чемпионате Косово «Дрита» еще не провела ни одного матча. Пока команда играла исключительно в еврокубках.

Во внутреннем первенстве «Дрита» провела последние матчи еще в мае.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Клуб из Косово постарается дать бой опытному еврокубковому бойцу. Но разница в классе бросается в глаза.

Безусловно, гости постараются проявить свои лучшие качества. Вот только в Польше им явно придется делать акцент на оборону.

«Дрита» будет действовать с явной оглядкой на тылы. Гости постараются выжать максимум из контратак. Букмекеры не сомневаются в уверенной победе «Легии».

Статистика для ставок

В августе «Легия» провела шесть матчей и потерпела одно поражение

«Дрита» в новом чемпионате Косово еще не провела ни одной игры

В 2020 году «Легия» обыграла «Дриту» со счетом 2:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Легия» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.15. Ничья оценена в 6.50, а победа оппонента — в скромные 15.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 1.67 и 2.11.

Прогноз: Поляки явно превосходят соперника, и уж точно будут максимально активны в атаке с первых минут матча. Сенсации ждать не стоит.

Ставка: Победа «Легии» в 1 тайме с форой (-1) за 2.21.

Прогноз: более рискованный прогноз, что смогут забить обе команды.

Ставка: Обе команды забьют за 2.88.