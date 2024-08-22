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    В Польше команды обменяются голевыми атаками?

    «Легия» — «Дрита». Ставка (к. 2.88) и прогноз на футбол, квалификация Лиги конференций, 22 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Легия» — «Дрита»
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    Лига конференций
    22 августа в финале квалификационного раунда Лиги конференций по футболу сыграют «Легия» и «Дрита». Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Легия» — «Дрита», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 22 Августа 2024 года

    Легия

  • Варшава
    •  Легия 19:00 Дрита

    Дрита

  • Гнилане
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    «Легия»

    Турнирное положение: «Легия» во 2-м квалификационном раунде не испытала проблем в противостоянии с «Карнарвор Таун». Были одержаны победы со счетом 6:0 и 5:0.

    В третьем раунде квалификации «Легия» смогла взять верх над датским «Брондбю».

    Легия — Дрита: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В августе «Легия» провела шесть матчей. Команде удалось одержать три победы.

    Поражение в текущем месяце было только одно. 4 августа «Легия» в чемпионате Польши на своем поле уступила «Пяст Гливице» со счетом 1:2.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды: Польская команда выглядит довольно неплохо. С атакой нет никаких проблем.

    «Легия» намерена воспользоваться фактором своего поля. Да и вообще, поляки априори смотрятся сильнее оппонента.

    Нет никаких сомнений, что хозяева будут играть первым номером. «Легия» явно постарается организовать быстрый гол.

    В 2020 году команды уже встречались в квалификации Лиги Европы. «Легия» одолела «Дриту» со счетом 2:0. Какой сценарий будет на этот раз?

    «Дрита»

    Турнирное положение: «Дрита» во 2-м раунде Лиги конференций встречалась с клубом «Брейдаблик». Команда из Косово смогла победить как в гостях, так и дома.

    В 3-м квалификационном этапе «Дрита» сначала уступила на выезде «Ауде» 0:1. Вскоре клуб взял реванш, одолев соперника в родных стенах со счетом 3:1.

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  • 19/08/2024

    • Последние матчи: В новом чемпионате Косово «Дрита» еще не провела ни одного матча. Пока команда играла исключительно в еврокубках.

    Во внутреннем первенстве «Дрита» провела последние матчи еще в мае.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Клуб из Косово постарается дать бой опытному еврокубковому бойцу. Но разница в классе бросается в глаза.

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    Безусловно, гости постараются проявить свои лучшие качества. Вот только в Польше им явно придется делать акцент на оборону.

    «Дрита» будет действовать с явной оглядкой на тылы. Гости постараются выжать максимум из контратак. Букмекеры не сомневаются в уверенной победе «Легии».

    Статистика для ставок

    • В августе «Легия» провела шесть матчей и потерпела одно поражение

    • «Дрита» в новом чемпионате Косово еще не провела ни одной игры

    • В 2020 году «Легия» обыграла «Дриту» со счетом 2:0

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Легия» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.15. Ничья оценена в 6.50, а победа оппонента — в скромные 15.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 1.67 и 2.11.

    Прогноз: Поляки явно превосходят соперника, и уж точно будут максимально активны в атаке с первых минут матча. Сенсации ждать не стоит.

    Ставка: Победа «Легии» в 1 тайме с форой (-1) за 2.21.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что смогут забить обе команды.

    Ставка: Обе команды забьют за 2.88.

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    «Легия» — «Дрита». Ставка (к. 2.88) и прогноз на футбол, квалификация Лиги конференций, 22 августа 2024 года. Ставка и прогноз на матч «Легия» — «Дрита», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.21
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