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    Стоит ждать равный футбол?

    «Баник» — «Копенгаген». Ставка (к. 3.86) и прогноз на футбол, Лига конференций, 15 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Баник» — «Копенгаген»
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    «Копенгаген»
    «Баник» на своем поле примет «Копенгаген» в ответном поединке 3-го квалификационного раунда Лиги конференций. Встреча состоится 15 августа и начнется в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Баник» — «Копенгаген», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 15 Августа 2024 года

    Баник Ос

  • Острава
    •  Баник Ос 20:00 Копенгаген

    Копенгаген

  • Копенгаген
    •

    «Баник»

    Турнирное положение: «Баник» неудачно провел первый матч в Дании. Команда уступила со счетом 0:1. Удастся ли «Банику» взять реванш на своем поле?

    Последние матчи: «Баник» во 2-м раунде квалификации Лиги конференций встречался с «Урарту». Были одержаны две уверенные победы.

    Сначала «Баник» дома разгромил соперника со счетом 5:1. Затем команда одолела «Урарту» в гостях 2:0.

    «Банику» нужно отыгрываться после поражения в первом матче. Однако букмекеры не верят в успех хозяев поля.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: В чемпионате Чехии «Баник» располагается в середине таблицы. Команда провела три матча и набрала 6 очков.

    У «Баника» две победы и одно поражение. Разница мячей составляет 3-2.

    В предстоящей встрече вряд ли стоит ждать результативного футбола. В последних четырех матчах с участием «Баника» не пробивался тотал 2.5.

    «Копенгаген»

    Турнирное положение: «Копенгаген» добился успеха в противостоянии с «Баником» в первом матче. Теперь датский клуб постарается развить успех в гостях. Вряд ли у «Копенгагена» возникнут проблемы в ответном поединке.

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    • Последние матчи: Во 2-м раунде квалификации Лиги конференций «Копенгаген» встречался с «Мэгписом». Соперник из Гибралтара оказался очень слабым.

    «Копенгаген» одержал сухую победу 3:0 в гостях. А потом дома разгромил оппонента со счетом 5:1.

    В противостоянии с «Баником» датский клуб шел фаворитом. «Копенгаген» подтвердил это на бумаге, добившись минимальной победы со счетом 1:0.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: «Копенгаген» в чемпионате Дании лидирует после четырех туров. У команды 10 очков.

    «Копенгаген» на старте чемпионата одержал три победы, один раз сыграл вничью и не потерпел ни одного поражения. Разница мячей составляет 8-3.

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    В последних трех матчах с участием «Копенгагена» не пробивался тотал 2.5. Как будет на этот раз?

    Статистика для ставок

    • «Баник» в новом сезоне выиграл все три своих домашних матча

    • беспроигрышная серия «Копенгагена» составляет семь матчей

    • в первой встрече «Баник» уступил в гостях со счетом 0:1

    Прогнозы

    Коэффициенты букмекеров: «Копенгаген» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.80. Ничья — в 3.86, победа «Баника» — в 3.67.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются букмекерами с относительно близкими коэффициентами — 1.61 и 2.32.

    Прогноз: Последние матчи с участием «Баника» и «Копенгагена» выходят нерезультативными. Предстоящая встреча не станет исключением.

    Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.31.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в ответном матче будет зафиксирована ничья.

    Ставка: ничья за 3.86

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    «Баник» — «Копенгаген»: прогноз, ставка (2.31), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 15.08.2024. Прогнозы на футбол. Стоит ждать равный футбол?
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