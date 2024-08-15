«Баник» на своем поле примет «Копенгаген» в ответном поединке 3-го квалификационного раунда Лиги конференций. Встреча состоится 15 августа и начнется в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Баник» — «Копенгаген», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Баник»

Турнирное положение: «Баник» неудачно провел первый матч в Дании. Команда уступила со счетом 0:1. Удастся ли «Банику» взять реванш на своем поле?

Последние матчи: «Баник» во 2-м раунде квалификации Лиги конференций встречался с «Урарту». Были одержаны две уверенные победы.

Сначала «Баник» дома разгромил соперника со счетом 5:1. Затем команда одолела «Урарту» в гостях 2:0.

«Банику» нужно отыгрываться после поражения в первом матче. Однако букмекеры не верят в успех хозяев поля.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: В чемпионате Чехии «Баник» располагается в середине таблицы. Команда провела три матча и набрала 6 очков.

У «Баника» две победы и одно поражение. Разница мячей составляет 3-2.

В предстоящей встрече вряд ли стоит ждать результативного футбола. В последних четырех матчах с участием «Баника» не пробивался тотал 2.5.

«Копенгаген»

Турнирное положение: «Копенгаген» добился успеха в противостоянии с «Баником» в первом матче. Теперь датский клуб постарается развить успех в гостях. Вряд ли у «Копенгагена» возникнут проблемы в ответном поединке.

Последние матчи: Во 2-м раунде квалификации Лиги конференций «Копенгаген» встречался с «Мэгписом». Соперник из Гибралтара оказался очень слабым.

«Копенгаген» одержал сухую победу 3:0 в гостях. А потом дома разгромил оппонента со счетом 5:1.

В противостоянии с «Баником» датский клуб шел фаворитом. «Копенгаген» подтвердил это на бумаге, добившись минимальной победы со счетом 1:0.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: «Копенгаген» в чемпионате Дании лидирует после четырех туров. У команды 10 очков.

«Копенгаген» на старте чемпионата одержал три победы, один раз сыграл вничью и не потерпел ни одного поражения. Разница мячей составляет 8-3.

В последних трех матчах с участием «Копенгагена» не пробивался тотал 2.5. Как будет на этот раз?

Статистика для ставок

«Баник» в новом сезоне выиграл все три своих домашних матча

беспроигрышная серия «Копенгагена» составляет семь матчей

в первой встрече «Баник» уступил в гостях со счетом 0:1

Прогнозы

Коэффициенты букмекеров: «Копенгаген» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.80. Ничья — в 3.86, победа «Баника» — в 3.67.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются букмекерами с относительно близкими коэффициентами — 1.61 и 2.32.

Прогноз: Последние матчи с участием «Баника» и «Копенгагена» выходят нерезультативными. Предстоящая встреча не станет исключением.

Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.31.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в ответном матче будет зафиксирована ничья.

Ставка: ничья за 3.86