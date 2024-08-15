«Аякс» на своем поле примет «Панатинаикос» в ответном поединке 3-го квалификационного раунда Лиги Европы. Встреча состоится 15 августа и начнется в 21:15 по мск. Ставка и прогноз на матч «Аякс» — «Панатинаикос», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Аякс»

Турнирное положение: «Аякс» выиграл в первом поединке третьего раунда квалификации Лиги Европы на выезде со счетом 1:0.

Таким образом, команда выйдет в следующий круг, если выиграет или сыграет вничью, тогда как поражение с минимальным счетом оставляет шансы на успех в серии пенальти.

Последние матчи: в своем прошлом поединке, который пришелся на первый тур нидерландской Эредивизии, клуб обыграл дома «Херенвен» (1:0).

Этот успех продлил победную серию амстердамцев до восьми поединков, которые были товарищескими и официальными в разных турнирах.

Прогнозы и ставки на Лигу Европы

Не сыграют: травмированы — Расмуссен, Вейндал, Бергвейн, ван Аксель Донген, Авила, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в 14-ти последних матчах в разных турнирах «Аякс» проиграл лишь раз при 11-ти победах и двух ничьих.

С такой формой у коллектива отличные шансы пройти дальше, особенно если учесть небольшой гандикап в его пользу и то, что ответная игра состоится на его поле.

Пять голов команды в отборе Лиги Европы забивали разные игроки.

«Панатинаикос»

Турнирное положение: «Панатинаикос» проиграл в первом поединке третьего раунда квалификации Лиги Европы на своем поле со счетом 0:1.

Таким образом, команда выйдет в следующий круг турнира, если выиграет с разницей в два гола, тогда как победа в один мяч позволит перевести игру в дополнительное время.

Последние матчи: в своей предыдущей игре перед этим во втором раунде квалификации Лиги Европы клуб разгромил болгарский «Ботев» Пловдив (4:0).

Таким образом, поражение от нынешнего соперника прервало победную серию афинян, которую они оформили в товарищеских и официальных поединках.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних матчах (контрольные и в рамках Лиги Европы) «Панатинаикос» проиграли лишь раз при четырех победах.

Такая форма сулит коллективу неплохие шансы на успех, другое дело, что ему необходимо отыгрываться, а грядущий поединок пройдет на поле его соперника, что явно усложняет задачу.

Александр Еремеефф — лучший бомбардир команды в отборе Лиги Европы.

Статистика для ставок

в четырех из пяти последних матчей «Аякс» не пропускал

в четырех из пяти последних матчей «Аякса» забивали меньше 2,5 голов

в четырех из пяти последних матчей «Панатинаикос» не проиграл.

Прогнозы

Коэффициенты букмекеров: «Аякс» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.75. Ничья — в 3.95, победа «Панатинаикоса» — в 4.40.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются букмекерами с относительно близкими коэффициентами — 1.77 и 2.05.

Прогноз: в четырех из пяти последних матчей хозяев забивали меньше 2,5 голов. Так было и в трех их последних домашних поединках.

При этом в двух из четырех последних игр гостей был реализован такой же сценарий.

Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.05.

Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева не проиграют при тотал меньше 2,5 голов, ведь в четырех из пяти их последних матчей было именно так.

Ставка: «Аякс» не проиграет и тотал меньше 2,5 голов за 2.50