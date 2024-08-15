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    Встретит ли «Аякс» проблемы с ПАО?

    «Аякс» — «Панатинаикос». Ставка (к. 2.05) и прогноз на футбол, Лига Европы, 15 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Аякс» — «Панатинаикос»
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    Стивен Бергейс
    «Аякс» на своем поле примет «Панатинаикос» в ответном поединке 3-го квалификационного раунда Лиги Европы. Встреча состоится 15 августа и начнется в 21:15 по мск. Ставка и прогноз на матч «Аякс» — «Панатинаикос», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Квалификация 15 Августа 2024 года

    Аякс

  • Амстердам
    •  Аякс 21:15 Панатинаикос

    Панатинаикос

  • Афины
    •

    «Аякс»

    Турнирное положение: «Аякс» выиграл в первом поединке третьего раунда квалификации Лиги Европы на выезде со счетом 1:0.

    Таким образом, команда выйдет в следующий круг, если выиграет или сыграет вничью, тогда как поражение с минимальным счетом оставляет шансы на успех в серии пенальти.

    Аякс — Панатинаикос: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своем прошлом поединке, который пришелся на первый тур нидерландской Эредивизии, клуб обыграл дома «Херенвен» (1:0).

    Этот успех продлил победную серию амстердамцев до восьми поединков, которые были товарищескими и официальными в разных турнирах.

    Прогнозы и ставки на Лигу Европы

    Не сыграют: травмированы — Расмуссен, Вейндал, Бергвейн, ван Аксель Донген, Авила, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в 14-ти последних матчах в разных турнирах «Аякс» проиграл лишь раз при 11-ти победах и двух ничьих.

    С такой формой у коллектива отличные шансы пройти дальше, особенно если учесть небольшой гандикап в его пользу и то, что ответная игра состоится на его поле.

    Пять голов команды в отборе Лиги Европы забивали разные игроки.

    «Панатинаикос»

    Турнирное положение: «Панатинаикос» проиграл в первом поединке третьего раунда квалификации Лиги Европы на своем поле со счетом 0:1.

    Таким образом, команда выйдет в следующий круг турнира, если выиграет с разницей в два гола, тогда как победа в один мяч позволит перевести игру в дополнительное время.

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре перед этим во втором раунде квалификации Лиги Европы клуб разгромил болгарский «Ботев» Пловдив (4:0).

    Таким образом, поражение от нынешнего соперника прервало победную серию афинян, которую они оформили в товарищеских и официальных поединках.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в пяти последних матчах (контрольные и в рамках Лиги Европы) «Панатинаикос» проиграли лишь раз при четырех победах.

    Такая форма сулит коллективу неплохие шансы на успех, другое дело, что ему необходимо отыгрываться, а грядущий поединок пройдет на поле его соперника, что явно усложняет задачу.

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    Александр Еремеефф — лучший бомбардир команды в отборе Лиги Европы.

    Статистика для ставок

    • в четырех из пяти последних матчей «Аякс» не пропускал

    • в четырех из пяти последних матчей «Аякса» забивали меньше 2,5 голов

    • в четырех из пяти последних матчей «Панатинаикос» не проиграл.

    Прогнозы

    Коэффициенты букмекеров: «Аякс» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.75. Ничья — в 3.95, победа «Панатинаикоса» — в 4.40.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются букмекерами с относительно близкими коэффициентами — 1.77 и 2.05.

    Прогноз: в четырех из пяти последних матчей хозяев забивали меньше 2,5 голов. Так было и в трех их последних домашних поединках.

    При этом в двух из четырех последних игр гостей был реализован такой же сценарий.

    Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.05.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева не проиграют при тотал меньше 2,5 голов, ведь в четырех из пяти их последних матчей было именно так.

    Ставка: «Аякс» не проиграет и тотал меньше 2,5 голов за 2.50

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    «Аякс» — «Панатинаикос»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 15.08.2024. Прогнозы на футбол. Встретит ли «Аякс» проблемы с ПАО?
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