Барселона
Милан
«Барселона»
Турнирное положение: Каталонцы прошедший чемпионат Испании провела неудачно. «Барселона» финишировала на 2 месте в Примере.
При этом «Барселона» в итоге 10 очков отстала от «Реала». Да и забили каталонцы 79 мячей в 38 поединках.
Барселона — Милан: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: летом команда провела 3 контрольных поединка. В них команда выиграла 2 раза при 1 ничьей.
Причем «Барселона» в последнем поединке одолела мадридский «Реал» (2:1). А вот с «Манчестер Сити» команда разобралась лишь в серии пенальти.
В 5 своих последних матчах «Барселона» добыла 4 победы. Забила в них команда Ханси Флика 10 мячей при 4 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: под руководством Флика команда набирает обороты. В спаррингах каталонцы пока преуспевают.
При этом «Барселона» традиционно успешно противостоит «россонери». В 5 последних очных поединках каталонцы выиграли 3 раза при 1 поражении.
Наверняка номинальные хозяева будут максимально активны в атаке. Да и перспективный Пау Дельгадо настрелял 3 мяча в двух последних матчах.
«Милан»
Турнирное положение: Миланцы провели достаточно неплохой прошлый сезон. «Милан» занял 2 место в Серии А.
При этом «Милан» отстал от земляков из «Интера» аж на 19 очков. Правда, пропускала команда в среднем более гола за матч: 49 мячей в 38 поединках.
Последние матчи: летом миланцы провели 3 контрольных поединка. В них «россонери» выиграли 2 раза при одном паритете.
При этом «Милан» в последней контрольной встрече сумел одолеть мадридский «Реал» (1:0). А вот до того «россонери» справились с «Манчестер Сити» (3:2).
В 5 своих последних матчах команда разжилась 2 викториями. В этих поединках она отличилась 10 мячами при 11 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «россонери» пока только разыгрываются. А вот победа над «Реалом» морально окрылила игроков команды.
При этом год назад в спарринге миланцы минимально уступили «Барсе». Да и сейчас бодаться с каталонцами им будет крайне непросто.
Да и вообще, «Милан» не проигрывал в 3 своих последних матчах. Причем лишь с венским «Рапидом» команда не смогла победить (1:1).
Очевидно, что номинальные гости не собираются лишь отсиживаться в тылах. Да и в двух своих последних матчах миланцы победили.
Статистика для ставок
- «Барселона» не проигрывала в 7 своих последних поединках
- «Милан» выиграл в 2 своих последних матчах
- «Барселона» в 3 спаррингах добыла 2 победы при одной ничьей
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Барселона» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.09. Ничья оценена в 3.85, а победа оппонента — в скромные 3.03.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.50 и 2.50.
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Прогноз: Каталонцы в контрольных поединках выглядят весьма впечатляюще.
«Милан» пока далек от оптимальных кондиций, да и оборона команды частенько допускает результативные ошибки.
Ставка: Победа «Барселоны» за 2.09.
Прогноз: более рискованный прогноз, что забить в этом поединке забить сможет лишь один из оппонентов.
Ставка: Обе не забьют за 2.50