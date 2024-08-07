7 августа в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Барселона» и «Милан». Начало игры — в 02:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Барселона» — «Милан», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Барселона»

Турнирное положение: Каталонцы прошедший чемпионат Испании провела неудачно. «Барселона» финишировала на 2 месте в Примере.

При этом «Барселона» в итоге 10 очков отстала от «Реала». Да и забили каталонцы 79 мячей в 38 поединках.

Последние матчи: летом команда провела 3 контрольных поединка. В них команда выиграла 2 раза при 1 ничьей.

Причем «Барселона» в последнем поединке одолела мадридский «Реал» (2:1). А вот с «Манчестер Сити» команда разобралась лишь в серии пенальти.

В 5 своих последних матчах «Барселона» добыла 4 победы. Забила в них команда Ханси Флика 10 мячей при 4 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: под руководством Флика команда набирает обороты. В спаррингах каталонцы пока преуспевают.

При этом «Барселона» традиционно успешно противостоит «россонери». В 5 последних очных поединках каталонцы выиграли 3 раза при 1 поражении.

Наверняка номинальные хозяева будут максимально активны в атаке. Да и перспективный Пау Дельгадо настрелял 3 мяча в двух последних матчах.

«Милан»

Турнирное положение: Миланцы провели достаточно неплохой прошлый сезон. «Милан» занял 2 место в Серии А.

При этом «Милан» отстал от земляков из «Интера» аж на 19 очков. Правда, пропускала команда в среднем более гола за матч: 49 мячей в 38 поединках.

Последние матчи: летом миланцы провели 3 контрольных поединка. В них «россонери» выиграли 2 раза при одном паритете.

При этом «Милан» в последней контрольной встрече сумел одолеть мадридский «Реал» (1:0). А вот до того «россонери» справились с «Манчестер Сити» (3:2).

В 5 своих последних матчах команда разжилась 2 викториями. В этих поединках она отличилась 10 мячами при 11 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «россонери» пока только разыгрываются. А вот победа над «Реалом» морально окрылила игроков команды.

При этом год назад в спарринге миланцы минимально уступили «Барсе». Да и сейчас бодаться с каталонцами им будет крайне непросто.

Да и вообще, «Милан» не проигрывал в 3 своих последних матчах. Причем лишь с венским «Рапидом» команда не смогла победить (1:1).

Очевидно, что номинальные гости не собираются лишь отсиживаться в тылах. Да и в двух своих последних матчах миланцы победили.

Статистика для ставок

«Барселона» не проигрывала в 7 своих последних поединках

«Милан» выиграл в 2 своих последних матчах

«Барселона» в 3 спаррингах добыла 2 победы при одной ничьей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Барселона» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.09. Ничья оценена в 3.85, а победа оппонента — в скромные 3.03.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.50 и 2.50.

Прогноз: Каталонцы в контрольных поединках выглядят весьма впечатляюще.

«Милан» пока далек от оптимальных кондиций, да и оборона команды частенько допускает результативные ошибки.

Ставка: Победа «Барселоны» за 2.09.

Прогноз: более рискованный прогноз, что забить в этом поединке забить сможет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.50