ИдетДень на Олимпиаде-2024Онлайн
ФутболПариж-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Симона Байлз5 августа в Париже-2024: анонс, онлайн, итоги дня Новак ДжоковичЛегендарная победа Джоковича, медаль Андреевой и Шнайдер, разочарование Надаля и потрясение Свентек Умар НурмагомедовУверенная победа Нурмагомедова, антирекорд Фергюсона. Обзор карда UFC Abu Dhabi
  • 13:30
    • Китаев Цзоу выиграл золото Олимпиаду в соревнованиях на параллельных брусьях, украинец Ковтун — второй
  • 23:40
    • Американец Лайлс стал олимпийским чемпионом в беге на 100 м
    Все новости спорта

    Очередная виктория каталонцев?

    «Барселона» — «Милан». Ставка (к. 2.09) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 7 августа 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Товарищеские матчи Прогнозы на Барселону Прогнозы на Милан Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на футбол Италии
    Прогноз и ставки на «Барселона» — «Милан»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Роберт Левандовский
    7 августа в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Барселона» и «Милан». Начало игры — в 02:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Барселона» — «Милан», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 07 Августа 2024 года

    Барселона

  • Барселона
    •  Барселона 02:30 Милан

    Милан

  • Милан
    •

    «Барселона»

    Турнирное положение: Каталонцы прошедший чемпионат Испании провела неудачно. «Барселона» финишировала на 2 месте в Примере.

    При этом «Барселона» в итоге 10 очков отстала от «Реала». Да и забили каталонцы 79 мячей в 38 поединках.

    Барселона — Милан: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: летом команда провела 3 контрольных поединка. В них команда выиграла 2 раза при 1 ничьей.

    Причем «Барселона» в последнем поединке одолела мадридский «Реал» (2:1). А вот с «Манчестер Сити» команда разобралась лишь в серии пенальти.

    В 5 своих последних матчах «Барселона» добыла 4 победы. Забила в них команда Ханси Флика 10 мячей при 4 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: под руководством Флика команда набирает обороты. В спаррингах каталонцы пока преуспевают.

    При этом «Барселона» традиционно успешно противостоит «россонери». В 5 последних очных поединках каталонцы выиграли 3 раза при 1 поражении.

    Наверняка номинальные хозяева будут максимально активны в атаке. Да и перспективный Пау Дельгадо настрелял 3 мяча в двух последних матчах.

    «Милан»

    Турнирное положение: Миланцы провели достаточно неплохой прошлый сезон. «Милан» занял 2 место в Серии А.

    При этом «Милан» отстал от земляков из «Интера» аж на 19 очков. Правда, пропускала команда в среднем более гола за матч: 49 мячей в 38 поединках.

  • Трансферный дайджест. 23-29 июля
  • Хамес может вернуться в Европу, «ПСЖ» перехватывает Уильямса у «Барселоны», Мусиала заменит Де Брёйне в «Манчестер Сити».
  • 29/07/2024

    • Последние матчи: летом миланцы провели 3 контрольных поединка. В них «россонери» выиграли 2 раза при одном паритете.

    При этом «Милан» в последней контрольной встрече сумел одолеть мадридский «Реал» (1:0). А вот до того «россонери» справились с «Манчестер Сити» (3:2).

    В 5 своих последних матчах команда разжилась 2 викториями. В этих поединках она отличилась 10 мячами при 11 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «россонери» пока только разыгрываются. А вот победа над «Реалом» морально окрылила игроков команды.

    20ИгратьБесплатная ставка по промо LIVEFBEU1go 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    При этом год назад в спарринге миланцы минимально уступили «Барсе». Да и сейчас бодаться с каталонцами им будет крайне непросто.

    Да и вообще, «Милан» не проигрывал в 3 своих последних матчах. Причем лишь с венским «Рапидом» команда не смогла победить (1:1).

    Очевидно, что номинальные гости не собираются лишь отсиживаться в тылах. Да и в двух своих последних матчах миланцы победили.

    Статистика для ставок

    • «Барселона» не проигрывала в 7 своих последних поединках

    • «Милан» выиграл в 2 своих последних матчах

    • «Барселона» в 3 спаррингах добыла 2 победы при одной ничьей

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Барселона» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.09. Ничья оценена в 3.85, а победа оппонента — в скромные 3.03.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.50 и 2.50.

    Прогноз: Каталонцы в контрольных поединках выглядят весьма впечатляюще.

    «Милан» пока далек от оптимальных кондиций, да и оборона команды частенько допускает результативные ошибки.

    Ставка: Победа «Барселоны» за 2.09.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что забить в этом поединке забить сможет лишь один из оппонентов.

    Ставка: Обе не забьют за 2.50

    Ещё прогнозы на спорт
    2.33
  • Прогноз на матч Абдыш-Ата — Илбирс
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Ястремская — Путинцева
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Линетт — Марино
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Роджерс — Свитолина
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Мария — Костюк
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Андрееску — Цуренко
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Долхайд — Анисимова
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Калинина — Бултер
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Блинкова — Стирнс
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Марокко — Испания
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Арсенал Тула — Енисей
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.82
  • Прогноз на матч ТрансИнвест — Жальгирис
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Спартак — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Франция — Египет
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Барселона» — «Милан»: прогноз, ставка (2.09), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 07.08.2024. Прогнозы на футбол. Очередная виктория каталонцев?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Париж-2024 Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры