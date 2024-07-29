29 июля в 3-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Ротор» и «Арсенал» Тула. Начало игры — в 20:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Ротор» — «Арсенал» Тула, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Ротор»

Турнирное положение: «Ротор» явно поборется за выход в стыки. Волгоградцам не хватает солидности, зато желания и задора — хоть отбавляй.

При этом «Ротор» стартовал в текущем первенстве весьма неплохо. По итогам двух стартовых турах в активе команды значится 4 очка.

Последние матчи: в двух первых поединках команда пропустила всего один раз. А вот отличились волгоградцы всего двумя забитыми мячами.

В стартовом поединке «Ротор» минимально одолел «Шинник». После того команда Дениса Бояринцева расписала паритет с «Торпедо» (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах волгоградцы выиграли лишь дважды. В этих поединках игроки команды забили 6 мяча при 3 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на ФНЛ

Состояние команды: Волгоградцы начали сезон за здравие. Да и вообще, все команды Бояринцева отличаются умением взять с места в карьер.

Поединки против туляков для команды традиционно складываются сложно. В 4 очных встречах «Ротор» выиграла и проиграла по разу.

Очевидно, что номинальные хозяева постараются добыть свою вторую победу в сезоне. Да и в атаке подопечные Бояринцева надеются поднатореть.

«Арсенал» Тула

Турнирное положение: «Канониры» явно намерены побороться за выход в РПЛ. Да и состав команды по именам выглядит весьма впечатляюще.

Причем «Арсенал» Тула стартовал вполне-себе продуктивно. Туляки в двух турах сумели набрать 6 очков, не пропустив в свои ворота ни разу.

Последние матчи: в межсезонье «Арсенал» Тула проиграл во всех 3 своих контрольных поединках. Зато официальный старт вышел куда более продуктивным.

Причем в первом туре «пушкари» переиграли новороссийский «Черноморец» (1:0). После чего, тоже минимально, команда одолела КАМАЗ.

Вообще, в 5 последних матчах «Арсенал» Тула выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 4 мяча при 7 пропущенных.

Не сыграют: Эрвинг Ботака-Иобома — травмирован.

Состояние команды: на данном этапе команда выглядит весьма выгодно. Да и в плане созидания туляки постепенно будут прибавлять.

До сих пор в обойме опытнейший Сергей Ткачев. Да и голкипер Михаил Левашов прекрасно провел два стартовых тура.

Последняя победа над волгоградцами случилась еще 10 лет назад. Между тем, с опытом игры в лучшей лиге мира у «канониров» полный ажур.

Нет сомнений, что номинальные гости будут стараться сыграть на своих козырях. Да и умение выжать максимум из имеющихся ресурсов у туляков не отнять.

Статистика для ставок

«Арсенал» Тула еще не пропускал в текущем первенстве

«Ротор» не проигрывал в 6 своих последних матчах

Обе команды в двух первых турах забили всего по 2 мяча

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Арсенал» Тула — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.41. Ничья оценена в 3.25, а победа оппонента — в скромные 2.92.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.14 и 1.69.

Прогноз: Туляки выглядят монолитнее соперника, плюс имеют в своем распоряжении прекрасный подбор атакующих исполнителей.

«Арсенал» Тула явно поборется за повышение в классе, да и состав «Ротора» по именам не особо впечатляет.

Ставка: Победа «Арсенала» Тула за 2.41.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече соперники на двоих забьют два и более мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.14