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    «Канониры» продолжат побеждать

    Ротор — Арсенал Тула: прогноз и ставка на футбол с коэффициентом 2.41. 29.07.2024

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    Прогноз и ставки на «Ротор» — «Арсенал» Тула
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    Сергей Ткачев
    29 июля в 3-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Ротор» и «Арсенал» Тула. Начало игры — в 20:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Ротор» — «Арсенал» Тула, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Первая лига 29 Июля 2024 года

    Ротор

  • Волгоград
    •  Ротор 20:30 Арсенал Тула

    Арсенал Тула

  • Тула
    •

    «Ротор»

    Турнирное положение: «Ротор» явно поборется за выход в стыки. Волгоградцам не хватает солидности, зато желания и задора — хоть отбавляй.

    При этом «Ротор» стартовал в текущем первенстве весьма неплохо. По итогам двух стартовых турах в активе команды значится 4 очка.

    Ротор — Арсенал Тула: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в двух первых поединках команда пропустила всего один раз. А вот отличились волгоградцы всего двумя забитыми мячами.

    В стартовом поединке «Ротор» минимально одолел «Шинник». После того команда Дениса Бояринцева расписала паритет с «Торпедо» (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах волгоградцы выиграли лишь дважды. В этих поединках игроки команды забили 6 мяча при 3 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на ФНЛ

    Состояние команды: Волгоградцы начали сезон за здравие. Да и вообще, все команды Бояринцева отличаются умением взять с места в карьер.

    Поединки против туляков для команды традиционно складываются сложно. В 4 очных встречах «Ротор» выиграла и проиграла по разу.

    Очевидно, что номинальные хозяева постараются добыть свою вторую победу в сезоне. Да и в атаке подопечные Бояринцева надеются поднатореть.

    «Арсенал» Тула

    Турнирное положение: «Канониры» явно намерены побороться за выход в РПЛ. Да и состав команды по именам выглядит весьма впечатляюще.

    Причем «Арсенал» Тула стартовал вполне-себе продуктивно. Туляки в двух турах сумели набрать 6 очков, не пропустив в свои ворота ни разу.

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    • Последние матчи: в межсезонье «Арсенал» Тула проиграл во всех 3 своих контрольных поединках. Зато официальный старт вышел куда более продуктивным.

    Причем в первом туре «пушкари» переиграли новороссийский «Черноморец» (1:0). После чего, тоже минимально, команда одолела КАМАЗ.

    Вообще, в 5 последних матчах «Арсенал» Тула выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 4 мяча при 7 пропущенных.

    Не сыграют: Эрвинг Ботака-Иобома — травмирован.

    Состояние команды: на данном этапе команда выглядит весьма выгодно. Да и в плане созидания туляки постепенно будут прибавлять.

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    До сих пор в обойме опытнейший Сергей Ткачев. Да и голкипер Михаил Левашов прекрасно провел два стартовых тура.

    Последняя победа над волгоградцами случилась еще 10 лет назад. Между тем, с опытом игры в лучшей лиге мира у «канониров» полный ажур.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут стараться сыграть на своих козырях. Да и умение выжать максимум из имеющихся ресурсов у туляков не отнять.

    Статистика для ставок

    • «Арсенал» Тула еще не пропускал в текущем первенстве

    • «Ротор» не проигрывал в 6 своих последних матчах

    • Обе команды в двух первых турах забили всего по 2 мяча

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Арсенал» Тула — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.41. Ничья оценена в 3.25, а победа оппонента — в скромные 2.92.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.14 и 1.69.

    Прогноз: Туляки выглядят монолитнее соперника, плюс имеют в своем распоряжении прекрасный подбор атакующих исполнителей.

    «Арсенал» Тула явно поборется за повышение в классе, да и состав «Ротора» по именам не особо впечатляет.

    Ставка: Победа «Арсенала» Тула за 2.41.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече соперники на двоих забьют два и более мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.14

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    «Ротор» — «Арсенал» Тула: прогноз, ставка (2.41), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 29.07.2024. Прогнозы на футбол. «Канониры» продолжат побеждать
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