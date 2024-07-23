ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Оренбург»Ужасный ляп Максименко. «Спартак» без шансов проиграл «Оренбургу» в первом матче Станковича Джошуа ЗиркзеПодписания Йоро и Зиркзе — признаки позитивного сдвига трансферной политики «МЮ» Матвей МичковКолдер Трофи 2024/25: на кого из новичков НХЛ стоит обратить внимание уже сейчас?
    Все новости спорта

    Соперники сыграют в закрытый футбол?

    Дифферданж — Ордабасы: прогноз и ставка на футбол с коэффициентом 2.09. 23.07.2024

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу конференций Прогнозы на Ордабасы Календарь Лиги конференций
    Прогноз и ставки на «Дифферданж» — «Ордабасы»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Дифферданж»
    Во втором отборочном раунде Лиги конференций 23 июля пройдет матч «Дифферданж» — «Ордабасы». Начало — в 20:00 Ставка и прогноз на матч «Дифферданж» — «Ордабасы», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Лига конференций. Квалификация 23 Июля 2024 года

    Дифферданж

  • Лига конференций. Квалификация
    •  Дифферданж 20:00 Ордабасы

    Ордабасы

  • Лига конференций. Квалификация
    •

    «Дифферданж»

    Турнирная таблица: В чемпионате Люксембурга «Дифферданж» завоевал титул чемпиона, заработав 66 очков, опередив на 5 баллов своих конкурентов «Свифт Эсперанж» и «Дюделанж».

    Новый сезон в чемпионате Люксембурга ещё не стартовал. В первом туре внутреннего чемпионата «Дифферданж» сыграет против «УНА Штрассен», игра запланирована на 4 августа.

    Последние матчи: В этом сезоне «Дифферданж» начал выступление в еврокубках в Лиге чемпионов. Лучшая команда Люксембурга уступила чемпиону Фарерских островов — «Клаксвику» (0:0 — дома, 0:2 — в гостях).

    Не сыграют: В команде травмированных и дисквалифицированных игроков на матч нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Дифферданж» в последних пяти матчах добились всего одной победы, две встречи закончили вничью и потерпели два поражения.

    «Ордабасы»

    Турнирная таблица: Действующий чемпион Казахстана продолжает лидировать на внутренней арене. После 12 туров клуб из Шымкента набрал 25 очков. Ближайшую игру чемпионата «Ордабасы» проведут 28 июля на выезде против «Жетысу».

  • Подписания Йоро и Зиркзе — признаки позитивного сдвига трансферной политики «МЮ»
  • Под руководством новой команды трансферная стратегия «Манчестер Юнайтед» меняется к лучшему
  • Вчера

    • Последние матчи: «Ордабасы» провалили лигочемпионскую каманию, проиграв в первом квалификационном раунде молдавскому «Петрокубу» (0:0, 0:1). Заодно чемпион Казахстана лишился участия не только в Лиге чемпионов, но и в Лиге Европы. Впереди участие в квалификации Лиги конференций.

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных в команде на матч нет.

    20ИгратьБесплатная ставка по промо LIVEFBEU1go 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Прошлый евросезон: В прошлом еврокубковом сезоне «Ордабасы» выступал в Лиге конференций. Во втором отборочном раунде клуб из Казахстана проиграл польской «Легии» (2:2 — ничья дома, 2:3 — поражение в гостях).

    Статистика для ставок

    • «Дифферданж» и «Ордабасы» вылетели из Лиги чемпионов в Лигу конференций

    • Чемпионы Люксембурга и Казахсана не могут выиграть на протяжении четырёх матчей

    • Ранее «Дифферданж» и «Ордабасы» не встречались

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Дифферданж» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.61. Ничья оценена в 3.18, а победа «Ордабасы» — в 2.69.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.24 и 1.63 соответственно.

    Прогноз: Допустим, что в первом матче команды, конечно будут осторожничать и играть в закрытый футбол. На много забитых голов в этой встрече не стоит рассчитывать.

    Ставка: ТМ 2 с коэффициентом 2.09.

    Прогноз: Ещё один вариант, можно сыграть в пользу команды «Ордабасы».

    Ставка: Фора «Ордабасы» (0) с коэффициентом 1.92.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.68
  • Прогноз на матч Парризас Диас — Мартич
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Карле — Паке
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Аванесян — Ромеро-Гормаз
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Френх — Шарма
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Цанчжоу — Шанхай Шеньхуа
  • Футбол
  • Сегодня в 14:35
    •  2.49
  • Прогноз на матч Интер — Перджолеттезе
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Монтейро — Махач
  • Теннис
  • Сегодня в 17:30
    •  2.32
  • Прогноз на матч Меньшик — Попырин
  • Теннис
  • Сегодня в 17:30
    •  2.36
  • Прогноз на матч Ротор — Торпедо
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Казо — Давидович-Фокина
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Навоне — Коболли
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Пари НН — Рубин
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  4.13
  • Экспресс дня 22 июля
  • Сегодня в 20:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Кошице — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Дифферданж» — «Ордабасы»: прогноз, ставка (2.09), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 23.07.2024. Прогнозы на футбол. Соперники сыграют в закрытый футбол?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры