Во втором отборочном раунде Лиги конференций 23 июля пройдет матч «Дифферданж» — «Ордабасы». Начало — в 20:00 Ставка и прогноз на матч «Дифферданж» — «Ордабасы», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Дифферданж»

Турнирная таблица: В чемпионате Люксембурга «Дифферданж» завоевал титул чемпиона, заработав 66 очков, опередив на 5 баллов своих конкурентов «Свифт Эсперанж» и «Дюделанж».

Новый сезон в чемпионате Люксембурга ещё не стартовал. В первом туре внутреннего чемпионата «Дифферданж» сыграет против «УНА Штрассен», игра запланирована на 4 августа.

Последние матчи: В этом сезоне «Дифферданж» начал выступление в еврокубках в Лиге чемпионов. Лучшая команда Люксембурга уступила чемпиону Фарерских островов — «Клаксвику» (0:0 — дома, 0:2 — в гостях).

Не сыграют: В команде травмированных и дисквалифицированных игроков на матч нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Дифферданж» в последних пяти матчах добились всего одной победы, две встречи закончили вничью и потерпели два поражения.

«Ордабасы»

Турнирная таблица: Действующий чемпион Казахстана продолжает лидировать на внутренней арене. После 12 туров клуб из Шымкента набрал 25 очков. Ближайшую игру чемпионата «Ордабасы» проведут 28 июля на выезде против «Жетысу».

Последние матчи: «Ордабасы» провалили лигочемпионскую каманию, проиграв в первом квалификационном раунде молдавскому «Петрокубу» (0:0, 0:1). Заодно чемпион Казахстана лишился участия не только в Лиге чемпионов, но и в Лиге Европы. Впереди участие в квалификации Лиги конференций.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных в команде на матч нет.

Прошлый евросезон: В прошлом еврокубковом сезоне «Ордабасы» выступал в Лиге конференций. Во втором отборочном раунде клуб из Казахстана проиграл польской «Легии» (2:2 — ничья дома, 2:3 — поражение в гостях).

Статистика для ставок

«Дифферданж» и «Ордабасы» вылетели из Лиги чемпионов в Лигу конференций

Чемпионы Люксембурга и Казахсана не могут выиграть на протяжении четырёх матчей

Ранее «Дифферданж» и «Ордабасы» не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Дифферданж» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.61. Ничья оценена в 3.18, а победа «Ордабасы» — в 2.69.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.24 и 1.63 соответственно.

Прогноз: Допустим, что в первом матче команды, конечно будут осторожничать и играть в закрытый футбол. На много забитых голов в этой встрече не стоит рассчитывать.

Ставка: ТМ 2 с коэффициентом 2.09.

Прогноз: Ещё один вариант, можно сыграть в пользу команды «Ордабасы».

Ставка: Фора «Ордабасы» (0) с коэффициентом 1.92.