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    «Балкани» начнут без раскачки

    «Балкани» — «Хамрун Спартанс». Прогноз и ставки (к. 2.33) на Лигу конференций 23 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Балкани» — «Хамрун Спартанс»
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    «Балкани»
    23 июля в 1/4 финала квалификационного раунда Лиги конференций по футболу сыграют «Балкани» и «Хамрун Спартанс». Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Балкани» — «Хамрун Спартанс», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 23 Июля 2024 года

    Балкани

  • Сува-Река
    •  Балкани 19:00 Хамрун Спартанс

    Хамрун Спартанс

  • Хамрун
    •

    «Балкани»

    Турнирное положение: «Балкани» уже успели вылететь из квалификации Лиги чемпионов. Косовары в серии пенальти уступили андоррской «Санта-Коломе».

    При этом «Балкани» в первом матче выиграли (2:1). А вот в ответной встрече команда проиграла с таким же счетом.

    Балкани — Хамрун Спартанс: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: После такой зычной оплеухи косовары вряд ли быстро оправятся психологически. Да и по игре команда смотрится бледновато.

    А вот в контрольных поединках команда не блистала. С «Малишево» она подписала мировую (2:2), а вот «Тиквесу» уступила (0:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Балкани» выиграли 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей при 8 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды: на нынешнем отрезке команда выглядит неуверенно. Да и надежностью тылов у косоваров имеются проблемы.

    При этом «Балкани» вполне способны прибавить. Да и оппонента явно не назовешь столь крепким.

    Очевидно, что косовары постараются воспользоваться фактором своего поля. Вот только слабым андоррцам команда проиграла как раз дома…

    «Хамрун Спартанс»

    Турнирное положение: «Хамрун Спартанс» блестяще провел минувший чемпионат Мальты. Команда стала чемпионом страны.

    Причем «Хамрун Спартанс» уступил только в 2 матчах из 26. Да и средняя результативность превысила 2 гола за матч — 61 забитый мяч.

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    • Последние матчи: Результаты команды явно не назовешь стабильными. «Хамрун Спартанс» недостает пресловутой монолитности.

    Летом команда провела всего один контрольный поединок. Мальтийский чемпион переиграл «Слиму» со счетом 3:1.

    А вот из квалификации Лиги чемпионов «Хамрун Спартанс» вылетел. Уступив дома гибралтарскому «Линкольну» (0:1), команда обыграла соперника на выезде с таким же счетом, однако в серии пенальти проиграла.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: мальтийцы уж точно не выглядят мальчиками для битья. Вот только с реализацией у команды не особо складывается.

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    Вылет от гибралтарцев больно ударил по самолюбию игроков команды. Да и проблемы с созиданием никуда не запропастились.

    Тем более, «Хамрун Спартанс» предстанет в оптимальном кадровом виде. Да и оппонент также не блещет стабильностью результатов.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут рисковать. Мальтийцы не боятся соперника, к тому же имеют достаточно надежные тылы.

    Статистика для ставок

    • Обе команды вылетели из квалификации Лиги чемпионов

    • Мальтийцы в среднем забивают более 2 мячей за матч

    • «Балкани» в среднем пропускают менее гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Балкани» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.75. Ничья оценена в 3.78, а победа оппонента — в скромные 4.73.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма похожими коэффициентами — 1.94 и 1.89.

    Прогноз: Косовары в домашнем матче явно постараются быстро соорудить голевой задел перед ответной встречей.

    Мальтийцы слишком нестабильны, плюс в последних матчах явно не преуспевали в плане реализации.

    Ставка: Победа «Балкани» в 1 тайме за 2.33.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече соперники подпишут мировую.

    Ставка: Ничья за 3.78

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    «Балкани» — «Хамрун Спартанс»: прогноз, ставка (2.33), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 23.07.2024. Прогнозы на футбол. «Балкани» начнут без раскачки
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