Балкани
Хамрун Спартанс
«Балкани»
Турнирное положение: «Балкани» уже успели вылететь из квалификации Лиги чемпионов. Косовары в серии пенальти уступили андоррской «Санта-Коломе».
При этом «Балкани» в первом матче выиграли (2:1). А вот в ответной встрече команда проиграла с таким же счетом.
Балкани — Хамрун Спартанс: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: После такой зычной оплеухи косовары вряд ли быстро оправятся психологически. Да и по игре команда смотрится бледновато.
А вот в контрольных поединках команда не блистала. С «Малишево» она подписала мировую (2:2), а вот «Тиквесу» уступила (0:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Балкани» выиграли 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей при 8 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Прогнозы и ставки на Лигу конференций
Состояние команды: на нынешнем отрезке команда выглядит неуверенно. Да и надежностью тылов у косоваров имеются проблемы.
При этом «Балкани» вполне способны прибавить. Да и оппонента явно не назовешь столь крепким.
Очевидно, что косовары постараются воспользоваться фактором своего поля. Вот только слабым андоррцам команда проиграла как раз дома…
«Хамрун Спартанс»
Турнирное положение: «Хамрун Спартанс» блестяще провел минувший чемпионат Мальты. Команда стала чемпионом страны.
Причем «Хамрун Спартанс» уступил только в 2 матчах из 26. Да и средняя результативность превысила 2 гола за матч — 61 забитый мяч.
Последние матчи: Результаты команды явно не назовешь стабильными. «Хамрун Спартанс» недостает пресловутой монолитности.
Летом команда провела всего один контрольный поединок. Мальтийский чемпион переиграл «Слиму» со счетом 3:1.
А вот из квалификации Лиги чемпионов «Хамрун Спартанс» вылетел. Уступив дома гибралтарскому «Линкольну» (0:1), команда обыграла соперника на выезде с таким же счетом, однако в серии пенальти проиграла.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: мальтийцы уж точно не выглядят мальчиками для битья. Вот только с реализацией у команды не особо складывается.
Вылет от гибралтарцев больно ударил по самолюбию игроков команды. Да и проблемы с созиданием никуда не запропастились.
Тем более, «Хамрун Спартанс» предстанет в оптимальном кадровом виде. Да и оппонент также не блещет стабильностью результатов.
Нет сомнений, что номинальные гости будут рисковать. Мальтийцы не боятся соперника, к тому же имеют достаточно надежные тылы.
Статистика для ставок
- Обе команды вылетели из квалификации Лиги чемпионов
- Мальтийцы в среднем забивают более 2 мячей за матч
- «Балкани» в среднем пропускают менее гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Балкани» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.75. Ничья оценена в 3.78, а победа оппонента — в скромные 4.73.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма похожими коэффициентами — 1.94 и 1.89.
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- 2.36Ротор — Торпедо: прогноз и ставкаСегодня в 18:00
- 2.27Динамо Киев — Партизан: прогноз и ставкаЗавтра в 21:00
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Прогноз: Косовары в домашнем матче явно постараются быстро соорудить голевой задел перед ответной встречей.
Мальтийцы слишком нестабильны, плюс в последних матчах явно не преуспевали в плане реализации.
Ставка: Победа «Балкани» в 1 тайме за 2.33.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече соперники подпишут мировую.
Ставка: Ничья за 3.78