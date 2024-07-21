21 июля во 2-м туре Первой лиги России сыграют «Тюмень» и «Алания». Начало игры — в 12:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Тюмень» — «Алания», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Тюмень»

Турнирное положение: команда из одноименного города стартовала в новом сезоне с поражения, поэтому сейчас занимает предпоследнее место в турнирной таблице.

В прошлом сезоне коллектив из Тюмени смог набрать 48 очков и завершил сезон на девятом месте в турнирной таблице.

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Тюменская команда смогла 36 раз поразить ворота соперника и 35 раз пропустила в свои.

Последние матчи: в первом туре тюменцы проиграли нижнекамскому «Нефтехимику» со счетом 0:3.

В последних матчах прошлого сезона «Тюмень» уступила «Енисею» (0:2), но смогла одолеть «КАМАЗ» (2:0) и «СКА-Хабаровск» (1:0).

Прогнозы и ставки на ФНЛ

Не сыграют: травм и дисквалификаций в команде нет.

Состояние команды: первый матч, конечно, получился провальным, однако это не говорит о том, что «Тюмень» будет бороться за выживание. Команда может набрать форму и быть середняком чемпионате.

На все вопросы ответят ближайшие игры и после пятого тура уже можно будет оценить потенциал команды.

«Алания»

Турнирное положение: владикавказская команда начала сезон с ничейного результата и сейчас идет в середине турнирной таблице.

В прошлом сезоне владикавказцы набрали 49 баллов и финишировали на восьмой строчке в турнирной таблице.

Коллектив из Владикавказа смог 42 раза забить и столько же раз пропустил.

Последние матчи: в первом туре «Алания» сыграла вничью с «Уфой» (1:1).

Во время подготовки к сезону команда сыграла вничью с «Челябинском» (0:0) и «Торпедо» (2:2), а также проиграла «Нефтехимику» (0:1).

А вот прошлый сезон коллектив завершил победами над махачкалинским «Динамо» (2:0) и «СКА-Хабаровском» (1:0).

Не сыграют: под вопросом выход на поле Батраза Гурциева.

Состояние команды: сложно пока что что-то говорить о силе команды. В межсезонье и первом туре она была не сильна, но время еще есть и можно набрать по ходу сезона.

Думается, что «Алания» точно будет минимум в середине турнирной таблицы.

Статистика для ставок

«Алания» не проигрывает на протяжении 4 последних официальных матчей

В прошлом сезоне «Тюмень» не смогла обыграть «Аланию»

«Тюмень» проиграла 2 последних официальных матча с общим счетом 0:5

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Тюмень» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 3.30, а победа «Алании» — в 3.25.

ТБ 2,5 оценивается в 2.25, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 1.65.

Прогноз: команды выглядят примерно одинаковыми по уровню, поэтому предположим, что матч завершится вничью.

Ставка: ничья за 3.30.

Прогноз: команды мало забивают, поэтому логично предположить, что много голов в этой игре точно не будет.

Ставка: тотал меньше 2 за 2.10.