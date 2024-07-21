Тюмень
Алания
«Тюмень»
Турнирное положение: команда из одноименного города стартовала в новом сезоне с поражения, поэтому сейчас занимает предпоследнее место в турнирной таблице.
В прошлом сезоне коллектив из Тюмени смог набрать 48 очков и завершил сезон на девятом месте в турнирной таблице.
Тюмень — Алания: коэффициенты букмекеров
Тюменская команда смогла 36 раз поразить ворота соперника и 35 раз пропустила в свои.
Последние матчи: в первом туре тюменцы проиграли нижнекамскому «Нефтехимику» со счетом 0:3.
В последних матчах прошлого сезона «Тюмень» уступила «Енисею» (0:2), но смогла одолеть «КАМАЗ» (2:0) и «СКА-Хабаровск» (1:0).
Не сыграют: травм и дисквалификаций в команде нет.
Состояние команды: первый матч, конечно, получился провальным, однако это не говорит о том, что «Тюмень» будет бороться за выживание. Команда может набрать форму и быть середняком чемпионате.
На все вопросы ответят ближайшие игры и после пятого тура уже можно будет оценить потенциал команды.
«Алания»
Турнирное положение: владикавказская команда начала сезон с ничейного результата и сейчас идет в середине турнирной таблице.
В прошлом сезоне владикавказцы набрали 49 баллов и финишировали на восьмой строчке в турнирной таблице.
Коллектив из Владикавказа смог 42 раза забить и столько же раз пропустил.
Последние матчи: в первом туре «Алания» сыграла вничью с «Уфой» (1:1).
Во время подготовки к сезону команда сыграла вничью с «Челябинском» (0:0) и «Торпедо» (2:2), а также проиграла «Нефтехимику» (0:1).
А вот прошлый сезон коллектив завершил победами над махачкалинским «Динамо» (2:0) и «СКА-Хабаровском» (1:0).
Не сыграют: под вопросом выход на поле Батраза Гурциева.
Состояние команды: сложно пока что что-то говорить о силе команды. В межсезонье и первом туре она была не сильна, но время еще есть и можно набрать по ходу сезона.
Думается, что «Алания» точно будет минимум в середине турнирной таблицы.
Статистика для ставок
- «Алания» не проигрывает на протяжении 4 последних официальных матчей
- В прошлом сезоне «Тюмень» не смогла обыграть «Аланию»
- «Тюмень» проиграла 2 последних официальных матча с общим счетом 0:5
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Тюмень» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 3.30, а победа «Алании» — в 3.25.
ТБ 2,5 оценивается в 2.25, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 1.65.
- 1.90Ростов — ЦСКА: прогноз и ставкаСегодня в 20:00
- 2.07Крылья Советов — Зенит: прогноз и ставкаСегодня в 17:30
- 2.65Динамо — Факел: прогноз и ставкаСегодня в 20:00
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Прогноз: команды выглядят примерно одинаковыми по уровню, поэтому предположим, что матч завершится вничью.
Ставка: ничья за 3.30.
Прогноз: команды мало забивают, поэтому логично предположить, что много голов в этой игре точно не будет.
Ставка: тотал меньше 2 за 2.10.