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    Сможет ли «Дифферданж» дать бой в ответном матче?

    «Дифферданж» — «Клаксвик». Прогноз (к. 4.30) на Лигу чемпионов

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    Хайни Ватнсдаль — игрок «Клаксвика»
    В ответном матче квалификации Лиги чемпионов «Дифферданж» на своем поле примет «Клаксвик». Встреча пройдет 17 июля и начнется в 20:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Дифферданж» — «Клаксвик», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация 17 Июля 2024 года

    Дифферданж

  • Лига чемпионов. Квалификация
    •  Дифферданж 20:00 Клаксвик

    Клаксвик

  • Клаксвик
    •

    «Дифферданж»

    Положение команды: Люксембургский «Дифферданж» находится на пороге вылета из квалификации Лиги чемпионов. Команда проиграла 1-й матч «Клаксвику» и на своем поле ей необходимо сделать камбэк.

    Стоит отметить, что «Дифферданж» занимает 1-е место в чемпионате Люксембурга по результатам домашних встреч, набрав 39 очков из 45-и возможных.

    Дифферданж — Клаксвик: коэффициенты букмекеров

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  • 1.623.654.80Страховка€100
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    Последние матчи: В 1-й встрече квалификации «Дифферданж» проиграли «Клаксвику» со счетом 0:2, пропустив все голы еще в 1-м тайме. До этого команда также проиграла «Фоле» (0:2).

    В последних 5-и матчах во всех турнирах «Дифферданж» выиграл только 1 раз, а также по 2 раза проиграл и сыграл вничью. За этот период команда смогла забить 4 гола при 7-и пропущенных.

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    Состояние команды: «Дифферданж» сделает все возможное, чтобы переломить ход пары с «Клаксвиком» и пройти дальше в Лиге чемпионов, но сможет ли команда прыгнуть выше головы? Большой вопрос..

    К тому же, у команды есть лидер в атаке, который занимает 1-е место в списке лучших бомбардиров своего чемпионаат. Жоржиньо забил 25 голов и сделал 5 ассистов в 20-и встречах.

    «Клаксвик»

    Положение команды: Коллектив из Фарерских Островов удачно стартовала в квалификации, обыграв «Дифферданж» на своем поле, но получится ли удержать этот результат?

    «Клаксвик» занимает 3-е место в своем чемпионате по результатам гостевых встреч, набрав 15 очков из 24-х возможных.

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    • Последние матчи: В 1-м матче квалификации ЛЧ «Клаксвик» обыграл «Дифферданж». До этого команда одолела «Торсхавн» со счетом 4:2.

    В последних 5-и матчах у «Клаксвика» только 1 поражение и 4 победы. За эти встречи команда забила 10 голов при 7-и пропущенных.

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    Состояние команды: «Клаксвик» выглядит довольно мощно в последнее время. За последние 5 матчей на чужом поле команда 4 раза победила, проиграв только тому же «Торсхавну» (0:3).

    Яркий игрок «Клаксвика» — Арни Фредерикберг, который забил все 2 гола в 1-м матче против «Дифферданжа». В последних 3-х матчах полузащитник забил 4 гола, игрок находится в отличной форме.

    Статистика для ставок

    • «Клаксвик» выиграл 3 последних матча во всех турнирах

    • В последних 5-и матчах у «Дифферданжа» только 1 победа

    • В 6-и из 7-и последний матчей «Дифферданж» пропускал минимум 1 гол за игру

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Дифферданжа» — 1.52, победа «Клаксвика» — 6.20, ничья — 4.30.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.75 и 2.10 соответственно.

    Прогноз: Можно предположить, что на сей раз команды не смогут выявить победителя.

    Ставка: Ничья за 4.30.

    Прогноз: Обе команды будут бороться до последнего, вратари не смогут оставить свои ворота в неприкосновенности.

    Ставка: Обе забьют за 1.88.

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    «Дифферданж» — «Клаксвик»: прогноз, ставка (4.30), статистика, коэффициенты матча 17.07.2024. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Дифферданж» дать бой в ответном матче?
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