Балкани
УЭ Санта-Колома
«Балкани»
Турнирное положение: Коллектив из города Сува-Река в прошлом сезоне выиграл чемпионат Косово. И эта победа на внутренней арене стала для команды третьей в истории.
Помимо золота чемпионата «Балкани» также стал победителем и национального кубка.
Балкани — УЭ Санта-Колома: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: Неделю тому назад в Андорре чемпион Косово смог добыть волевую победу над «УЭ Санта-Коломоы», выиграв со счетом 2:1. Причем виктория была вырвана на последних секундах поединка. И этот выигрыш стал для команды седьмым за минувшие десять встреч с учетом всех турниров при одном фиаско.
Не сыграют: Все игроки основы в строю и готовы помочь команде.
Состояние команды: В двух своих предыдущих появлениях на евроаране «Балкани» после вылета из Лиги чемпионов на первом же этапе всегда добирался потом до групповых этап Лиги конференций, но оба раз финишировал четвертым в квартете. Всего же в евротурнирах команда провела уже 29 матчей и победила в 14 из них.
«УЭ Санта-Колома»
Турнирное положение: «УЭ Санта-Колома» в прошлом сезоне добыла дебютное золото в чемпионате Андорры и также выиграла Кубок страны, который стал уже в четвертым в копилке команды.
Ранее выше второй позиции на внутренней арене команда не поднималась.
Последние матчи: Чемпион Андорры первый поединок этих команд проиграл, уступив на своем поле со счетом 1:2, забив при этом первыми еще в первой половине игры. И этим фиаско «УЭ Санта-Колома» продлила свою серию из поражений до двух встреч. Ранее была неудача со счетом 0:2 в товарняке против английского КПР.
Не сыграют: Все игроки основы в строю и готовы помочь команде.
Состояние команды: Для «УЭ Санта-Коломы» это уже девятое появление на евроаране. И каждый раз команда заканчивала свое выступление на первом же раунде. Причем все 17 проведенных игр в еврокубках она проиграла и в 12 из них не даже не смогла забить.
Статистика для ставок
- «Балкани» в еврокубках выиграл 14 игр из 29 проведенных при 12 фиаско
- «УЭ Санта-Колома» проиграла все 17 своих встреч на евроарене
- В первом поединке этих команд в Андорре победили «Балкани» со счетом 2:1
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Балкани» — 1.27, победа «Эгнатии» — 11.00, ничья — 5.50.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.65 и 2.20 соответственно.
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Прогноз: Прогнозируем, что более мастеровитый чемпион Косово в ответке на своем поле добудет победу поубедительнее, чем в Андорре.
Рекомендуемая ставка: победа «Балкани» с форой (-1,5) за 1.80.
Прогноз: И также ожидаем, что и как в первом поединке этих команд, встреча получится результативной и принесет больше трех забитых мячей.
Ставка: ТБ 3,0 1.95.