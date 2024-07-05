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    «Актобе» и «Спартак» будут забивать

    «Актобе» — «Спартак». Ставка (к. 2.01) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 5 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Актобе» — «Спартак»
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    Роман Зобнин
    5 июля в товарищеском матче по футболу сыграют «Актобе» и «Спартак». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Актобе» — «Спартак», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 05 Июля 2024 года

    Актобе

  • Товарищеские матчи (клубы)
    •  Актобе 18:00 Спартак

    Спартак

  • Москва
    •

    «Актобе»

    Турнирное положение: «Актобе» в своем чемпионате сражается за чемпионство. На данный момент команда находится на 2 месте турнирной таблицы.

    При этом «Актобе» отстает от 1 позиции лишь по дополнительным показателям. Да и пропускает команда в среднем аккурат гол за матч: 12 мячей в 12 турах.

    Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда не разжилась очками. «Актобе» в перестрелке уступил «Тоболу» (3:4).

    А вот до того команда переиграла карагандинский «Шахтер» (1:0). А вот кубковая встреча с «Елимаем» завершилась коллизией (1:2).

    В 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках игроки «Актобе» забили 8 мячей при 8 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: в своих последних поединках команда демонстрирует не самые яркие результаты. Да и потеря лидерства в чемпионате явно удручает.

    Против «Спартака» команда играла всего лишь однажды. Пять лет назад соперники расписали мировую (2:2).

    И уж точно казахи не намерены лишь обороняться. Да и дать знатный бой столь сильному сопернику «Актобе» наверняка постарается.

    «Спартак»

    Турнирное положение: Москвичи минувший чемпионат провели неудачно. «Спартак» финишировал на 5 месте турнирной таблицы.

    Притом, что «Спартак» имеет сложности с реализацией. Забивает команда в среднем более гола за матч: 41 мяч в 30 сыгранных поединках.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла победу. В спарринге «красно-белые» оставили ни с чем земляков из «Торпедо» (3:1).

    А вот до того команда расписала мировую с «Оренбургом» (0:0). Зато «Рубин» был обыгран уверенно — 3:1.

    Пропускает «Спартак» в среднем менее почти год за матч — 32 мяча. Да и стабильности в игре москвичей не сыщешь днем с огнем.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Деяну Станковичу предстоит огромный пласт работы по построению фактически нового коллектива. Да и состав спартаковцев претерпит изменения.

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    Отличным усилением должен стать форвард Виллиан Жозе. 32-летний бразилец должен дать новый импульс атакам москвичей.

    На месте и креативный Антон Зиньковский. 28-летний атакующий хавбек уже отличился голом в спарринге с «Торпедо».

    Очевидно, что гости будут действовать максимально активно. Да и вообще, под руководством нового наставника игроки намерены проявить себя самым выгодным образом.

    Статистика для ставок

    • «Актобе» в среднем пропускает ровно гол за матч

    • «Спартак» в среднем забивает чуть больше гола за матч

    • Спартаковцы не проигрывают в 3 своих последних матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Спартак» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.87. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 4.54.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 2.01 и 1.83.

    Прогноз: Обе команды явно постараются максимально активно проявить себя в атаке.

    «Спартак» имеет прекрасный подбор атакующих исполнителей, так что с голами проблем точно не будет.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.01.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что «Спартак» сразу вскроет оборонительные порядки казахов.

    Ставка: Победа «Спартака» в 1 тайме за 2.48

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    «Актобе» — «Спартак»: прогноз, ставка (2.01), статистика, коэффициенты матча 05.07.2024. Прогнозы на футбол. «Актобе» и «Спартак» будут забивать
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