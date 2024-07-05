«Актобе» и «Спартак» будут забивать

5 июля в товарищеском матче по футболу сыграют «Актобе» и «Спартак». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Актобе» — «Спартак», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Актобе»

Турнирное положение: «Актобе» в своем чемпионате сражается за чемпионство. На данный момент команда находится на 2 месте турнирной таблицы.

При этом «Актобе» отстает от 1 позиции лишь по дополнительным показателям. Да и пропускает команда в среднем аккурат гол за матч: 12 мячей в 12 турах.

Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда не разжилась очками. «Актобе» в перестрелке уступил «Тоболу» (3:4).

А вот до того команда переиграла карагандинский «Шахтер» (1:0). А вот кубковая встреча с «Елимаем» завершилась коллизией (1:2).

В 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках игроки «Актобе» забили 8 мячей при 8 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: в своих последних поединках команда демонстрирует не самые яркие результаты. Да и потеря лидерства в чемпионате явно удручает.

Против «Спартака» команда играла всего лишь однажды. Пять лет назад соперники расписали мировую (2:2).

И уж точно казахи не намерены лишь обороняться. Да и дать знатный бой столь сильному сопернику «Актобе» наверняка постарается.

«Спартак»

Турнирное положение: Москвичи минувший чемпионат провели неудачно. «Спартак» финишировал на 5 месте турнирной таблицы.

Притом, что «Спартак» имеет сложности с реализацией. Забивает команда в среднем более гола за матч: 41 мяч в 30 сыгранных поединках.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла победу. В спарринге «красно-белые» оставили ни с чем земляков из «Торпедо» (3:1).

А вот до того команда расписала мировую с «Оренбургом» (0:0). Зато «Рубин» был обыгран уверенно — 3:1.

Пропускает «Спартак» в среднем менее почти год за матч — 32 мяча. Да и стабильности в игре москвичей не сыщешь днем с огнем.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Деяну Станковичу предстоит огромный пласт работы по построению фактически нового коллектива. Да и состав спартаковцев претерпит изменения.

Отличным усилением должен стать форвард Виллиан Жозе. 32-летний бразилец должен дать новый импульс атакам москвичей.

На месте и креативный Антон Зиньковский. 28-летний атакующий хавбек уже отличился голом в спарринге с «Торпедо».

Очевидно, что гости будут действовать максимально активно. Да и вообще, под руководством нового наставника игроки намерены проявить себя самым выгодным образом.

Статистика для ставок

«Актобе» в среднем пропускает ровно гол за матч

«Спартак» в среднем забивает чуть больше гола за матч

Спартаковцы не проигрывают в 3 своих последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Спартак» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.87. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 4.54.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 2.01 и 1.83.

Прогноз: Обе команды явно постараются максимально активно проявить себя в атаке.

«Спартак» имеет прекрасный подбор атакующих исполнителей, так что с голами проблем точно не будет.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.01.

Прогноз: более рискованный прогноз, что «Спартак» сразу вскроет оборонительные порядки казахов.

Ставка: Победа «Спартака» в 1 тайме за 2.48