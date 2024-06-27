Коринтианс
Куяба
«Коринтианс»
Турнирное положение: Клуб из города Сан-Паулу на данный момент в таблице идет на 18 строке в таблице, имея в активе лишь восемь баллов и на пункт отстает от безопасной строки.
«Коринтианс» в этом чемпионате смог выиграть лишь одну игру из шести проведенных, пять раз еще сыграл вничью и потерпел пять фиаско, разница мячей — 8:12.
Последние матчи: В прошлом туре «всемогущие» расписали гостевую мировую против «Атлетико Паранаэнсе» 1:1, уйдя от поражения в компенсированное к матчу время, а игровым днем ранее они уступили со счетом 0:1 на выезде «Интернасьоналю».
Не сыграют: Из-за травм игру пропустит несколько игроков, которые не являются основными.
Состояние команды: «Коринтианс» к данной встрече подходит с 5-матчевой безвыигрышной серией. В этот период коллектив расписал три результативные мировые и дважды проиграл всухую. Перед этим же неудачным периодом команда выиграла три поединка кряду, забив за все это время девять голов при одном пропущенном.
«Куяба»
Турнирное положение: Данный коллектив в таблице бразильского первенства на текущий момент идет на 14 строке, имея в актив 11 баллов.
«Куяба» выиграла три игры из 11 проведенных, дважды сыграла вничью и шесть раз уступала, забила 12 голов, а пропустила на три больше.
Последние матчи: «Золотые» в своей последней проведенной игре на выезде смогли минимально переиграть «Атлетико Гойаниенсе» со счетом 1:0, а ранее они одолели в гостях 1:0 «Сан-Паулу» и разгромили на своей территории со счетом 5:0 «Форталезу».
Не сыграют: Все лидеры в строю и готовы помочь команде.
Состояние команды: Сейчас у «Куябы» 3-матчевая беспроигрышная серия, в которой было две победы и одна мировая. Причем в этот период команда не пропускала. А проиграл коллектив всего лишь однажды за прошедшие шесть встреч. Также в этот период он добыл три виктории и расписал две мировые. И в четырех играх данного отрезка команда не пропускала.
Статистика для ставок
- «Коринтианс» на своем поле в этом чемпионате три из пяти игр свел вничью и раз победил
- «Куяба» в гостях дважды победила и трижды уступала
- «Коринтианс» обыграл «Куябу» в трех из пяти минувших очных противостояний при одном фиаско
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Коринтианса» — 1.85, победа «Ботафого» — 5.00, ничья — 3.40.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.51 и 1.55 соответственно.
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Прогноз: В предстоящей же встрече отдаем предпочтение «Коринтиансу». Конечно, он пока в этом чемпионате результатами не радует, но дома вполне может справиться с удобным для себя соперником.
Рекомендуемая ставка: победа «Коринтианса» за 1.85.
Прогноз: Также поставим здесь на небольшое количество забитых мячей, ведь обе стороны высокой результативностью не отличаются.
Ставка: ТМ 2,0 за 2.03.