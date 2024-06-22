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    Бельгийцы возьмут реванш за фиаско в первом туре?

    Бельгия — Румыния. Ставка (к. 2.90) и прогноз на исход в матче Евро-2024 22 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на Бельгия — Румыния
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    Ромелу Лукаку
    22 июня пройдет матч второго тура группового этапа Евро-2024 квартета Е, в котором сыграют сборные Бельгии и Румынии. Начало — в 22:00 мск. Бельгия — Румыния: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Евро-2024. Группа E 22 Июня 2024 года

    Бельгия

  • Брюссель
    •  Бельгия 22:00 Румыния

    Румыния

  • Бухарест
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    Бельгия

    Бельгийцы разочаровали фанатов в стартовом матче. Фиаско в игре со Словакией не ожидал никто.

    У Бельгии после первого тура нет ни одного очка. Более того, команда с такой мощной атакой еще ни разу не забивала.

    Бельгия — Румыния: коэффициенты букмекеров

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    Матчи
    Бельгия до старта Евро-2024 провела товарищеских матча. В июне команда одержала две победы.

    Ранее удалось выиграть у Черногории (2:0) и Люксембурга (3:0). В последних десяти встречах бельгийцы потерпели лишь одно поражение.

    Календарь и таблица Евро-2024

    Настрой
    Бельгийцам очень нужна победа. Подопечные Роберто Мартинеса начали Евро с поражения. Для многих такой результат стал неожиданностью.

    Теперь есть шанс реабилитироваться. Основная проблема — в психологии. Если бельгийцы обретут уверенность, то уже не будут легким соперником ни для одной из сборных.

    В предстоящей встрече фаворит должен взять три очка. Еще одна сенсация маловероятна.

    Румыния

    Румыния отлично стартовала на Евро-2024. Наверное, даже сами румынские фанаты были приятно удивлены исходом матча с Украиной.

    На данный момент румыны лидируют в квартете. У команды три забитых мяча и ни одного пропущенного.

    Прогнозы и ставки на Евро-2024

    Матчи
    Румыния в июне до старта Евро-2024 провела два матча. Обе встречи закончились вничью. Румыны разошлись миром с Болгарией и Лихтенштейном.

    С Украиной у Румынии проблем не возникло. Соперник был неожиданно разгромлен со счетом 3:0.

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    • Прогнозы и ставки на Евро-2024

    Настрой
    У Румынии одна из самых крепких защит на турнире. Команду недооценили перед первым туром, а теперь есть риск обратного эффекта — одна победа над соперником, провалившим матч, точно не свидетельствует об изменении статуса коллектива на этом Евро.

    В предстоящей встрече румыны будет цепляться за ничью. Такой результат, скорее всего, выведет команду в плей-офф. Но Бельгия выйдет на поле сверхмотивированной.

    В 2024 году у Румынии лишь одно поражение. 26 марта команда уступила Колумбии со счетом 2:3.

    Статистика для ставок

    • Румыния на данный момент лидирует в таблице

    • Бельгия начала Евро-2024 с неожиданного поражения от Словакии

    • Румыния обыграла Бельгию в товарищеском матче в 2012 году

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров
    На победу Бельгии букмекеры дают 1.49, а на Румынию — 7.50, ничью букмекеры оценивают в 4.72.

    Тотал меньше 2.5 идет за 2.16, а тотал больше 2.5 можно взять за 1.73.

    Прогноз
    Бельгийцы возьмут реванш за фиаско в первом туре. Команда сразу захватит инициативу и, скорее всего, победит в первом тайме.

    Ставка
    Победа Бельгии в первом тайме за 1.96.

    Прогноз
    Бельгийцы будут играть первым номером. Одна из атак наверняка может закончится назначением пенальти.

    Ставка
    Пенальти — да за 2.90.

    А еще есть прогноз на исход в матче Бельгия — Румыния за 2.10.

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    Бельгия — Румыния. 22 июня пройдет матч второго тура группового этапа Евро-2024 квартета Е, в котором сыграют сборные Бельгии и Румынии. Начало — в 22:00 мск. / Ставка и прогноз на матч Бельгия — Румыния с коэффициентом 1.96.
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