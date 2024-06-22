Бельгия
Румыния
Бельгия
Бельгийцы разочаровали фанатов в стартовом матче. Фиаско в игре со Словакией не ожидал никто.
У Бельгии после первого тура нет ни одного очка. Более того, команда с такой мощной атакой еще ни разу не забивала.
Бельгия — Румыния: коэффициенты букмекеров
Бельгия до старта Евро-2024 провела товарищеских матча. В июне команда одержала две победы.
Ранее удалось выиграть у Черногории (2:0) и Люксембурга (3:0). В последних десяти встречах бельгийцы потерпели лишь одно поражение.
Бельгийцам очень нужна победа. Подопечные Роберто Мартинеса начали Евро с поражения. Для многих такой результат стал неожиданностью.
Теперь есть шанс реабилитироваться. Основная проблема — в психологии. Если бельгийцы обретут уверенность, то уже не будут легким соперником ни для одной из сборных.
В предстоящей встрече фаворит должен взять три очка. Еще одна сенсация маловероятна.
Румыния
Румыния отлично стартовала на Евро-2024. Наверное, даже сами румынские фанаты были приятно удивлены исходом матча с Украиной.
На данный момент румыны лидируют в квартете. У команды три забитых мяча и ни одного пропущенного.
Прогнозы и ставки на Евро-2024
Румыния в июне до старта Евро-2024 провела два матча. Обе встречи закончились вничью. Румыны разошлись миром с Болгарией и Лихтенштейном.
С Украиной у Румынии проблем не возникло. Соперник был неожиданно разгромлен со счетом 3:0.
Прогнозы и ставки на Евро-2024
У Румынии одна из самых крепких защит на турнире. Команду недооценили перед первым туром, а теперь есть риск обратного эффекта — одна победа над соперником, провалившим матч, точно не свидетельствует об изменении статуса коллектива на этом Евро.
В предстоящей встрече румыны будет цепляться за ничью. Такой результат, скорее всего, выведет команду в плей-офф. Но Бельгия выйдет на поле сверхмотивированной.
В 2024 году у Румынии лишь одно поражение. 26 марта команда уступила Колумбии со счетом 2:3.
Статистика для ставок
- Румыния на данный момент лидирует в таблице
- Бельгия начала Евро-2024 с неожиданного поражения от Словакии
- Румыния обыграла Бельгию в товарищеском матче в 2012 году
Прогноз и ставка
На победу Бельгии букмекеры дают 1.49, а на Румынию — 7.50, ничью букмекеры оценивают в 4.72.
Тотал меньше 2.5 идет за 2.16, а тотал больше 2.5 можно взять за 1.73.
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Бельгийцы возьмут реванш за фиаско в первом туре. Команда сразу захватит инициативу и, скорее всего, победит в первом тайме.
Победа Бельгии в первом тайме за 1.96.
Бельгийцы будут играть первым номером. Одна из атак наверняка может закончится назначением пенальти.
Пенальти — да за 2.90.