22 июня пройдет матч второго тура группового этапа Евро-2024 квартета Е, в котором сыграют сборные Бельгии и Румынии. Начало — в 22:00 мск. Бельгия — Румыния: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Бельгия

Бельгийцы разочаровали фанатов в стартовом матче. Фиаско в игре со Словакией не ожидал никто.

У Бельгии после первого тура нет ни одного очка. Более того, команда с такой мощной атакой еще ни разу не забивала.

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Матчи

Бельгия до старта Евро-2024 провела товарищеских матча. В июне команда одержала две победы.

Ранее удалось выиграть у Черногории (2:0) и Люксембурга (3:0). В последних десяти встречах бельгийцы потерпели лишь одно поражение.

Календарь и таблица Евро-2024

Настрой

Бельгийцам очень нужна победа. Подопечные Роберто Мартинеса начали Евро с поражения. Для многих такой результат стал неожиданностью.

Теперь есть шанс реабилитироваться. Основная проблема — в психологии. Если бельгийцы обретут уверенность, то уже не будут легким соперником ни для одной из сборных.

В предстоящей встрече фаворит должен взять три очка. Еще одна сенсация маловероятна.

Румыния

Румыния отлично стартовала на Евро-2024. Наверное, даже сами румынские фанаты были приятно удивлены исходом матча с Украиной.

На данный момент румыны лидируют в квартете. У команды три забитых мяча и ни одного пропущенного.

Прогнозы и ставки на Евро-2024

Матчи

Румыния в июне до старта Евро-2024 провела два матча. Обе встречи закончились вничью. Румыны разошлись миром с Болгарией и Лихтенштейном.

С Украиной у Румынии проблем не возникло. Соперник был неожиданно разгромлен со счетом 3:0.

Прогнозы и ставки на Евро-2024

Настрой

У Румынии одна из самых крепких защит на турнире. Команду недооценили перед первым туром, а теперь есть риск обратного эффекта — одна победа над соперником, провалившим матч, точно не свидетельствует об изменении статуса коллектива на этом Евро.

В предстоящей встрече румыны будет цепляться за ничью. Такой результат, скорее всего, выведет команду в плей-офф. Но Бельгия выйдет на поле сверхмотивированной.

В 2024 году у Румынии лишь одно поражение. 26 марта команда уступила Колумбии со счетом 2:3.

Статистика для ставок

Румыния на данный момент лидирует в таблице

Бельгия начала Евро-2024 с неожиданного поражения от Словакии

Румыния обыграла Бельгию в товарищеском матче в 2012 году

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров

На победу Бельгии букмекеры дают 1.49, а на Румынию — 7.50, ничью букмекеры оценивают в 4.72.

Тотал меньше 2.5 идет за 2.16, а тотал больше 2.5 можно взять за 1.73.

Прогноз

Бельгийцы возьмут реванш за фиаско в первом туре. Команда сразу захватит инициативу и, скорее всего, победит в первом тайме.

Ставка

Победа Бельгии в первом тайме за 1.96.

Прогноз

Бельгийцы будут играть первым номером. Одна из атак наверняка может закончится назначением пенальти.

Ставка

Пенальти — да за 2.90.