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    «Армейцы» обеспечат голепад

    «ЦСКА-Памир» — «Баркчи». Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, чемпионат Таджикистана, 21 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на «ЦСКА-Памир» — «Баркчи»
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    «ЦСКА-Памир»
    21 июня в 11-м туре чемпионата Таджикистана по футболу сыграют «ЦСКА-Памир» и «Баркчи». Начало игры — в 17:00 мск. «ЦСКА-Памир» — «Баркчи»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Таджикистан. Высшая лига 21 Июня 2024 года

    ЦСКА-Памир

  • Душанбе
    •  ЦСКА-Памир 17:00 Баркчи

    Баркчи

  • Гиссар
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    «ЦСКА-Памир»

    Турнирное положение: «Армейцы» сражаются за чемпионский титул. На данный момент команда находится на 2 месте турнирной таблицы.

    При этом «ЦСКА-Памир» на 3 очка отстает от лидера. Вот только душанбинцы провели на 2 поединка больше «Истиклола».

    Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда осталась без очковых приобретений. В той встрече она уступила как раз «Истиклолу» (0:2).

    А вот до того команда уверенно одолела «Регар-ТадАЗ» (3:1). Правда, поединок с «Хосилотом» завершился мировой (1:1).

    В 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «ЦСКА-Памир» забил 7 мячей при 4 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: в своих последних поединках команда демонстрирует не столь стабильные результаты. Да и в свои ворота пропущено всего 5 мячей.

    Матчи против «Баркчи» для команды традиционно складываются удачно. Из 5 последних очных поединков «армейцы» выиграли 3 раза при одной коллизии.

    Несомненно, «ЦСКА-Памир» постарается не выпасть из чемпионской гонки. Вот только душанбинцы пока забили лишь 15 мячей в 10 поединках, что явно маловато для претендента за титул.

    «Баркчи»

    Турнирное положение: Эта команда в текущем чемпионате сражается за выживание. Ныне «Баркчи» располагается на 11 месте турнирной таблицы.

    Притом, что «Баркчи» выиграл всего в 1 матче из 9. А вот проиграла команда в текущем чемпионате уже 6 раз.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не разжилась очками. «Баркчи» не смог справиться с «Пагджшером» (1:3).

    А вот до того команда минимально уступила «Эсхате». Да и встреча с «Регар-ТадАЗом» принесла форменное разочарование (1:2).

    Забивает команда в среднем чуть меньше гола за матч. Зато пропускает «Баркчи» частенько: 16 мячей в 9 сыгранных поединках.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Баркчи» откровенно удручает в плане результатов. 6 последних поединков были проиграны.

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    При этом «Баркчи» на 2 очка отстает от спасительной 10 позиции. Да и серия последних неудач все больше усугубляет и без того непростую турнирную ситуацию.

    По своему потенциалу команда вполне способна выбраться из низов таблицы. Вот только победы ей даются крайне натужно.

    Нет сомнений, что «Баркчи» не собирается лишь отсиживаться в тылах. Да и последний очный поединок шестилетней давности был выигран.

    Статистика для ставок

    • «ЦСКА-Памир» пропустил всего 5 мячей в 10 матчах

    • «Баркчи» в среднем забивает почти гол за матч

    • «Баркчи» проиграл в 6 своих последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «ЦСКА-Памир» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.45. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 5.75.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 2.10 и 1.70.

    Прогноз: «Армейцы» просто обязаны возвращаться на победный путь, да и в атаке явно поднатореют.

    «Баркчи» имеет явные проблемы в плане надежности тылов, плюс в 6 своих последних поединках команда уступила.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.10.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме соперники подпишут мировое соглашение.

    Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.10

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    «ЦСКА-Памир» — «Баркчи». 21 июня в 11-м туре чемпионата Таджикистана по футболу сыграют «ЦСКА-Памир» и «Баркчи». Начало игры — в 17:00 мск. / Ставка и прогноз на матч «ЦСКА-Памир» — «Баркчи» с коэффициентом 2.10.
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