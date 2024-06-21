21 июня в 11-м туре чемпионата Таджикистана по футболу сыграют «ЦСКА-Памир» и «Баркчи». Начало игры — в 17:00 мск. «ЦСКА-Памир» — «Баркчи»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«ЦСКА-Памир»

Турнирное положение: «Армейцы» сражаются за чемпионский титул. На данный момент команда находится на 2 месте турнирной таблицы.

При этом «ЦСКА-Памир» на 3 очка отстает от лидера. Вот только душанбинцы провели на 2 поединка больше «Истиклола».

Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда осталась без очковых приобретений. В той встрече она уступила как раз «Истиклолу» (0:2).

А вот до того команда уверенно одолела «Регар-ТадАЗ» (3:1). Правда, поединок с «Хосилотом» завершился мировой (1:1).

В 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «ЦСКА-Памир» забил 7 мячей при 4 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: в своих последних поединках команда демонстрирует не столь стабильные результаты. Да и в свои ворота пропущено всего 5 мячей.

Матчи против «Баркчи» для команды традиционно складываются удачно. Из 5 последних очных поединков «армейцы» выиграли 3 раза при одной коллизии.

Несомненно, «ЦСКА-Памир» постарается не выпасть из чемпионской гонки. Вот только душанбинцы пока забили лишь 15 мячей в 10 поединках, что явно маловато для претендента за титул.

«Баркчи»

Турнирное положение: Эта команда в текущем чемпионате сражается за выживание. Ныне «Баркчи» располагается на 11 месте турнирной таблицы.

Притом, что «Баркчи» выиграл всего в 1 матче из 9. А вот проиграла команда в текущем чемпионате уже 6 раз.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не разжилась очками. «Баркчи» не смог справиться с «Пагджшером» (1:3).

А вот до того команда минимально уступила «Эсхате». Да и встреча с «Регар-ТадАЗом» принесла форменное разочарование (1:2).

Забивает команда в среднем чуть меньше гола за матч. Зато пропускает «Баркчи» частенько: 16 мячей в 9 сыгранных поединках.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Баркчи» откровенно удручает в плане результатов. 6 последних поединков были проиграны.

При этом «Баркчи» на 2 очка отстает от спасительной 10 позиции. Да и серия последних неудач все больше усугубляет и без того непростую турнирную ситуацию.

По своему потенциалу команда вполне способна выбраться из низов таблицы. Вот только победы ей даются крайне натужно.

Нет сомнений, что «Баркчи» не собирается лишь отсиживаться в тылах. Да и последний очный поединок шестилетней давности был выигран.

Статистика для ставок

«ЦСКА-Памир» пропустил всего 5 мячей в 10 матчах

«Баркчи» в среднем забивает почти гол за матч

«Баркчи» проиграл в 6 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «ЦСКА-Памир» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.45. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 5.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 2.10 и 1.70.

Прогноз: «Армейцы» просто обязаны возвращаться на победный путь, да и в атаке явно поднатореют.

«Баркчи» имеет явные проблемы в плане надежности тылов, плюс в 6 своих последних поединках команда уступила.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме соперники подпишут мировое соглашение.

Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.10