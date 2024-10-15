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    Испания — Сербия. Онлайн

    Онлайн-трансляция матча Лиги наций Испания — Сербия

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    Сборная Испании
    Сборная Испании на своем поле сыграет с Сербией в рамках 4-го тура Лиги наций. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени, присоединяйтесь!

    До матча

    Испания

    Сборная Испании занимает первое место в группе с Данией, Сербией и Швейцарией. На счету действующих чемпионов Европы 7 очков в 3-х матчах при разнице забитых и пропущенных мячей 5:1.

    Испанцы начали новый сезон Лиги наций с нулевой ничьи против Сербии в гостях. В двух следующих матчах подопечные Луиса де ла Фуэнте уже очков не теряли, разгромив Швейцарию на выезде (4:1) и минимально обыграв дома сборную Дании (1:0).

    Сербия

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    Сербы занимают третью строчку в группе, набрав 4 очка в 3-х матчах. Команда под руководством Драгана Стойковича по разу победила, сыграла вничью и проиграла, забив два мяча и пропустив столько же в свои ворота.

    В прошлом туре «белые орлы» добились первой победы в турнире, всухую обыграв дома сборную Швейцарии (2:0). До этого было поражение в гостях от датчан (0:2) и нулевая ничья с Испанией на своем поле.

    Личные встречи

    Команды встречались между собой два раза. Один раз победу отпраздновали испанцы (2:0), а в другом случае была зафиксирована ничья (0:0).

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч Испания — Сербия с коэффициентом 2.10.

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