Сборная Испании на своем поле сыграет с Сербией в рамках 4-го тура Лиги наций. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени, присоединяйтесь!

До матча

Испания

Сборная Испании занимает первое место в группе с Данией, Сербией и Швейцарией. На счету действующих чемпионов Европы 7 очков в 3-х матчах при разнице забитых и пропущенных мячей 5:1.

Испанцы начали новый сезон Лиги наций с нулевой ничьи против Сербии в гостях. В двух следующих матчах подопечные Луиса де ла Фуэнте уже очков не теряли, разгромив Швейцарию на выезде (4:1) и минимально обыграв дома сборную Дании (1:0).

Сербия

Сербы занимают третью строчку в группе, набрав 4 очка в 3-х матчах. Команда под руководством Драгана Стойковича по разу победила, сыграла вничью и проиграла, забив два мяча и пропустив столько же в свои ворота.

В прошлом туре «белые орлы» добились первой победы в турнире, всухую обыграв дома сборную Швейцарии (2:0). До этого было поражение в гостях от датчан (0:2) и нулевая ничья с Испанией на своем поле.

Личные встречи

Команды встречались между собой два раза. Один раз победу отпраздновали испанцы (2:0), а в другом случае была зафиксирована ничья (0:0).

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