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    Сербия окажет сопротивление «красной фурии»?

    Испания — Сербия: прогноз и ставка на футбол с коэффициентом 2.10. 15.10.2024

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    Прогноз и ставки на Испания — Сербия
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    Ламин Ямаль — нападающий сборной Испании
    В рамках 4-го тура группового этапа Лиги наций сборная Испании на своем поле примет Сербию. Поединок пройдет 15 октября и начнется в 21:45 по мск. Ставка и прогноз на матч Испания — Сербия, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига наций УЕФА. A4 15 Октября 2024 года

    Испания

  • Мадрид
    •  Испания 21:45 Сербия

    Сербия

  • Белград
    •

    Испания

    Турнирное положение: Сборная занимает 1-е место в своей группе Лиги наций с 7-ю очками в активе. Испания опережает ближайшего преследователя (Данию) на 1 балл.

    Команда провела только 1 матч на своем поле в Лиге наций, в котором одержала победу. В тому же, у Испании порядок с обороной, что может помочь команде победить.

    Испания — Сербия: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В прошлом туре Лиги наций «красная фурия» обыграла Данию со счетом 1:0, забив единственный гол на 79-й минуте. До этого Испания разгромила Швейцарию (4:1).

    У сборной продолжается беспроигрышная серия, которая насчитывает уже 13 матчей подряд. За этот период Испания выиграла 11 раз при 2-х ничейных результатах.

    Прогнозы и ставки на Лигу наций

    Состояние команды: Испания феерила на Евро-2024, выиграв турнир, а сейчас является одним из лидеров в Лиге наций. «Красная фурия» уже давно не проигрывает и выглядит очень уверенно.

    У сборной Испании очень мощная атакующая линия, которая способна решить исход матча. К тому же, «красная фурия» пропустила только 1 гол в 3-х матчах Лиги наций при 5-и забитых.

    Сербия

    Турнирное положение: Команда продолжает вести борьбу за 2-е место в четвертой группе Лиги наций. Сербия занимает 3-е место с 4 очками в активе после 3-х туров.

    Сборная редко побеждает в последнее время, особенно на чужом поле. В единственном гостевом матче в рамках Лиги наций Сербия также проиграла Дании (0:2).

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    • Последние матчи: В прошлой встрече Сербия одолела Швейцарию со счетом 2:0, забив по голу в каждом тайме. Сборная не очень результативна на этом турнире, забив и пропустив по 2 гола.

    В последних 5-и матчах у Сербии только 1 победа и 1 поражение, а также 3 ничейных результата. За этот период сборная забила 3 гола при таком же количестве пропущенных.

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    Состояние команды: У Сербии довольно много проблем, но команда умеет добиваться результата даже против сильных соперников. Сборная не стесняется ставить «автобус» и «сушить» игру.

    Стоит отметить, что Сербия уже встречалась с Испанией 5-го сентября в рамках 1-го тура группового этапа Лиги наций. В том матче команды сыграли вничью — 0:0.

    Статистика для ставок

    • Испания не проигрывает уже 13 матчей подряд

    • В последних 5-и матчах во всех турнирах Сербия выиграла только 1 раз

    • В единственном очном матче за последние 10 лет Испания и Сербия сыграли вничью (0:0)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Испании — 1.38, победа Сербии — 9.00, ничья — 5.10.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.77 и 2.08 соответственно.

    Прогноз: Можно предположить, что Испания точно пропустит хотя бы один гол, матч получится результативнее, чем прошлая очная встреча.

    Ставка: Обе забьют за 2.10.

    Прогноз: В 1-м тайме команды сыграют аккуратно, а во 2-м отрезке матча точно забьют парочку голов.

    Ставка: Тотал 1.5 больше во 2-м тайме за 1.90.

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    Испания — Сербия: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 15.10.2024. Прогнозы на футбол. Сербия окажет сопротивление «красной фурии»?
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