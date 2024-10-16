Торпедо
Балтика
«Торпедо»
Турнирное положение: в Кубке страны московская команда уже могла пройти «КАМАЗ».
В Первой лиге же москвичи пока что выступают выше всяческих похвал. «Автозаводцы» набрали 26 очков и идут на первом месте в турнирной таблице.
Торпедо — Балтика: коэффициенты букмекеров
Коллектив из Москвы смог забить 25 мячей, а пропустил всего 12.
Последние матчи: в прошлом туре столичная команда разгромила «Сокол» (5:0).
До этого команда из столицы России сыграли вничью с «Уралом» (1:1), «Сочи» (2:2) и «Шинником» (1:1).
В Кубке же торпедовцы переиграли «КАМАЗ» со счетом 2:1.
Не сыграют: в составе «черно-белых» все в строю.
Состояние команды: сейчас «Торпедо» не только добывает положительный результат, но и показывает отличный футбол.
Не зря эксперты называют команду Олега Кононова одной из фаворитов на повышение в классе и выход в РПЛ. Она это доказывает игрой и результатами.
«Балтика»
Турнирное положение: «балтийцы» также пока что отлично идут во втором по силе чемпионате страны.
Команда из Калининграда набрала 24 очка и занимает четвертое место в турнирной таблице, находясь в зоне стыковых матчей.
В Кубке же калининградцы смогли пройти «Луки-Энергию».
Последние матчи: в прошлых турах «Балтика» победила «Аланию» (2:0) и «Чайку» (1:0), но сыграла вничью с «Нефтехимиком» (0:0) и «Арсеналом» (0:0).
В Кубке же подопечные Андрея Талалаева только по пенальти прошли скромную «Луки-Энергию» (1:1, по пенальти 3:1).
Не сыграют: все в строю.
Состояние команды: для «Балтики» этот матч, скорее всего, особого значения не несет и команда повезет в столицу России не основной состав.
Андрей Талалаев уже заявлял, что главной задачей является вернуться в РПЛ, а Кубок России это уже второстепенное.
Статистика для ставок
- «Торпедо» в этом сезоне еще не проигрывало
- «Балтика» не проигрывает на протяжении 5 матчей
- В этом сезоне Первой лиги «Торпедо» дома победило «Балтику» со счетом 2:1
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Торпедо» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается букмекерами с коэффициентом 2.40. Ничья — в 3.20, успех «Балтики» — в 2.85.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 котируются такими коэффициентами — 2.25 и 1.57 соответственно.
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Прогноз: встречаются примерно равные команды, для которых на первом месте чемпионат, поэтому все может завершится вничью.
Ставка: ничья за 3.20
Прогноз: это Кубок, поэтому тут мы можем увидеть открытую игру и голы в исполнении обеих команд.
Ставка: обе забьют за 2.00