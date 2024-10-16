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    Определят ли «Торпедо» и «Балтика» победителя в основное время?

    «Торпедо» — «Балтика». Ставка (к. 3.20) и прогноз на Кубок России Путь регионов 16 октября 2024 года

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    «Торпедо»
    16 октября в Пути регионов Кубке России по футболу сыграют «Торпедо» и «Балтика». Начало встречи — 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Торпедо» — «Балтика», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Кубок 16 Октября 2024 года

    Торпедо

  • Москва
    •  Торпедо 19:30 Балтика

    Балтика

  • Калининград
    •

    «Торпедо»

    Турнирное положение: в Кубке страны московская команда уже могла пройти «КАМАЗ».

    В Первой лиге же москвичи пока что выступают выше всяческих похвал. «Автозаводцы» набрали 26 очков и идут на первом месте в турнирной таблице.

    Торпедо — Балтика: коэффициенты букмекеров

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    Коллектив из Москвы смог забить 25 мячей, а пропустил всего 12.

    Последние матчи: в прошлом туре столичная команда разгромила «Сокол» (5:0).

    До этого команда из столицы России сыграли вничью с «Уралом» (1:1), «Сочи» (2:2) и «Шинником» (1:1).

    Прогнозы и ставки на футбол

    В Кубке же торпедовцы переиграли «КАМАЗ» со счетом 2:1.

    Не сыграют: в составе «черно-белых» все в строю.

    Состояние команды: сейчас «Торпедо» не только добывает положительный результат, но и показывает отличный футбол.

    Не зря эксперты называют команду Олега Кононова одной из фаворитов на повышение в классе и выход в РПЛ. Она это доказывает игрой и результатами.

    «Балтика»

    Турнирное положение: «балтийцы» также пока что отлично идут во втором по силе чемпионате страны.

    Команда из Калининграда набрала 24 очка и занимает четвертое место в турнирной таблице, находясь в зоне стыковых матчей.

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    • В Кубке же калининградцы смогли пройти «Луки-Энергию».

    Последние матчи: в прошлых турах «Балтика» победила «Аланию» (2:0) и «Чайку» (1:0), но сыграла вничью с «Нефтехимиком» (0:0) и «Арсеналом» (0:0).

    В Кубке же подопечные Андрея Талалаева только по пенальти прошли скромную «Луки-Энергию» (1:1, по пенальти 3:1).

    Не сыграют: все в строю.

    Состояние команды: для «Балтики» этот матч, скорее всего, особого значения не несет и команда повезет в столицу России не основной состав.

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    Андрей Талалаев уже заявлял, что главной задачей является вернуться в РПЛ, а Кубок России это уже второстепенное.

    Статистика для ставок

    • «Торпедо» в этом сезоне еще не проигрывало

    • «Балтика» не проигрывает на протяжении 5 матчей

    • В этом сезоне Первой лиги «Торпедо» дома победило «Балтику» со счетом 2:1

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Торпедо» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается букмекерами с коэффициентом 2.40. Ничья — в 3.20, успех «Балтики» — в 2.85.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 котируются такими коэффициентами — 2.25 и 1.57 соответственно.

    Прогноз: встречаются примерно равные команды, для которых на первом месте чемпионат, поэтому все может завершится вничью.

    Ставка: ничья за 3.20

    Прогноз: это Кубок, поэтому тут мы можем увидеть открытую игру и голы в исполнении обеих команд.

    Ставка: обе забьют за 2.00

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    «Торпедо» — «Балтика»: прогноз, ставка (3.20), статистика, коэффициенты матча 16.10.2024. Прогнозы на футбол. Определят ли «Торпедо» и «Балтика» победителя в основное время?
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