В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Трактор» будет принимать «Ак Барс». Игра пройдет 16 октября. Начало встречи — в 17:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Трактор» — «Ак Барс», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Трактор»

Турнирное положение: Команда занимает 1-е место в таблице Восточной конференции с 22 очками в активе после 15-и сыгранных матчей. «Трактор» опережает ближайшего преследователя на 2 балла.

Последние матчи: В прошлой встрече челябинцы проиграли «Авангарду» (1:3), а до этого команда одолела «Торпедо» в овертайме со счетом 5:4. Команда действует очень уверенно.

«Трактор» прервал свою победную серию из 6-и встреч в последней игре. Во время этой серии челябинцы разгромили ЦСКА (4:0) и московское «Динамо» со счетом 4:1.

Состояние команды: «Трактор» очень уверенно выступает на старте сезона, справедливо лидируя на Востоке. Да, в последнем матче была осечка, но в этом нет ничего страшного.

Прогнозы и ставки на КХЛ

У «Трактора» продолжает делать результат нападающий Максим Шабанов, который набрал 17 (7+10) очков в 15-и матчах нынешнего сезона.

В последних матчах «Трактор» выступает довольно результативно. Команда за последние 5 встреч забросила 16 шайб при 8-и пропущенных.

«Ак Барс»

Турнирное положение: Казанская команда занимает 4-е место в таблице Восточной конференции с 18-ю очками в активе после 14-и сыгранных матчей. «Ак Барс» отстает от 1-й позиции на 4 пункта.

Последние матчи: В прошлой встрече казанцы в гостях разгромили «Металлург Мг» со счетом 5:0. Матчем ранее «Ак Барс» всухую проиграл «Спартаку» (0:3), пропустив по шайбе в каждом периоде.

В последних 5-и матчах «Ак Барс» трижды проиграл и дважды победил. В одной из встреч казанцы крупно проиграли «Сибири» со счетом 3:6, а до этого уступили «Амуру» (1:2).

Состояние команды: Да, «Ак Барс» проиграл 3 матча подряд до встречи с «Металлургом», но в целом казанцы выступают довольно неплохо. Все лидеры команды в форме и защита в прошедших встречах не сильно подводила.

В нынешнем сезоне совершил значительный прогресс нападающий «Ак Барса» Артем Галимов, который набрал 13 (6+7) баллов в 14-и встречах нынешнего сезона.

В последних 2-х очных матчах «Ак Барс» непременно обыгрывал «Трактор» (4:1 и 2:1). Смогут ли казанцы на сей раз добиться результата в предстоящей встрече? У команды есть все шансы для этого.

Статистика для ставок

В последних 7-и матчах «Трактор» выиграл 6 раз при 1-м поражении

«Ак Барс» в последних 5-и матчах пропустил 13 голов при 11-и забитых

В последних 2-х очных встречах «Ак Барс» непременно обыгрывал «Трактор»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Трактора» оценивается букмекерами в 2.10, ничья — в 4.10, а победа «Ак Барса» — в 3.00.

На тотал больше 5.5 и меньше 5.5 можно поставить за — 2.10 и 1.73 соответственно.

Прогноз: Можно предположить, что «Ак Барс» потихоньку набирает ход и точно не проиграет в предстоящем матче.

Ставка: Фора «Ак Барса» 0 за 2.30.

Прогноз: Команды сыграют на результат, матч не получится супер-результативным.

Ставка: Тотал 5 меньше за 2.00.