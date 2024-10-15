«Сокол» — «Урал»: счет матча 1:3, обзор голов

одержал победу над(3:1) в матче 1/16 финала Кубка России Пути регионов.

В составе екатеринбургской команды голы записали на свой счет Илья Порохов на 3-й минуте, Илья Ишков на 30-й минуте и Тимур Аюпов на 64-й минуте.

Единственный гол у «Сокола» забил Артём Максименко на 82-й минуте.

Футбол. Россия. Кубок Сокол — Урал 1:3 Голы: 0:1 Илья Порохов (3'), 0:2 Илья Ишков (30'), 0:3 Тимур Аюпов (64'), 1:3 Александр Максименко (82') Сокол: Тимур Крайков, Дмитрий Иванов, Антон Синяк, Владлен Бабаев, Роман Ермолин, Александр Гуз, Никита Капленко, Артем Молодцов, Шамиль Саадуев, Дмитрий Сасин, Вадим Шпитальный Урал: Алексей Мамин, Мингиян Бевеев, Итало, Владислав Малькевич, Тимур Аюпов, Иван Чудин, Илья Ишков, Юрий Железнов, Эрик Бикфалви, Илья Порохов, Arapov D. Предупреждения: Илья Порохов (22'), Илья Ишков (32'), Артем Молодцов (55'), Дмитрий Иванов (84'), (90+3') Удаление: (90+3')

«Урал» прошел в следующий раунд Кубка России Пути регионов, а «Сокол» завершил свое выступление на турнире.