В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Торонто» будет принимать «Лос-Анджелес». Игра пройдет на «Скотиабанк Арене» 17 октября. Начало встречи — в 02:30 мск Ставка и прогноз на матч «Торонто» — «Лос-Анджелес», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Торонто»

Турнирное положение: Новый тренер «Торонто» только начинает строить долгосрочные связи между хоккеистами, но плоды в виде четвертого места на Востоке уже можно лицезреть.

Последние матчи: Много голов «Торонто» не забрасывает, зато побеждает исправно. Только в мачте против «Монреаля» было что-то непонятное, где «кленовые листья» не смогли огорчить вратаря ни разу.

Травмированные игроки: В числе травмированных хоккеистов сразу шесть игроков «Торонто», но Берубе и без них способен добиваться побед.

Общий тонус клуба: В матче против «Лос-Анджелеса» нужно будет очень сильно потрудиться, чтобы рассчитывать на победу.

«Лос-Анджелес»

Турнирное положение: Костяк у «Лос-Анджелеса» сохраняется уже на протяжении второго десятилетия, но сейчас его хватает всего лишь для седьмого места в западной конференции.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Последние матчи: Два последних поединка «Лос-Анджелес» проиграл, но сделала это достойно, поскольку по одному очку калифорнийцы в этих матчах смогли себе забрать.

Травмированные игроки: Сейчас не могут помочь «Лос-Анджелесу» Даути и Калиев. Без первого вообще сложно себе представить оборону «королей».

Общий тонус клуба: Матч против «Торонто» ожидается с большим интересом, поскольку у обоих клубов есть огрехи в обороне, которыми можно пользоваться.

Статистика для ставок

В шести последних очных матчах клубы одержали по три победы

«Торонто» не проигрывает на своем льду три матча подряд

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.96, на ничью — 4.61, на гостей — 3.30.

Прогноз: Родной лед будет за «Торонто» в этом матче

Альтернативный прогноз: Примерно равные соперники, поэтому вероятность овертайма не исключается.

Ставка: П1 с коэффициентом 1.96

Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 3.90