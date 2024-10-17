«Торонто»
Турнирное положение: Новый тренер «Торонто» только начинает строить долгосрочные связи между хоккеистами, но плоды в виде четвертого места на Востоке уже можно лицезреть.
Последние матчи: Много голов «Торонто» не забрасывает, зато побеждает исправно. Только в мачте против «Монреаля» было что-то непонятное, где «кленовые листья» не смогли огорчить вратаря ни разу.
Травмированные игроки: В числе травмированных хоккеистов сразу шесть игроков «Торонто», но Берубе и без них способен добиваться побед.
Общий тонус клуба: В матче против «Лос-Анджелеса» нужно будет очень сильно потрудиться, чтобы рассчитывать на победу.
«Лос-Анджелес»
Турнирное положение: Костяк у «Лос-Анджелеса» сохраняется уже на протяжении второго десятилетия, но сейчас его хватает всего лишь для седьмого места в западной конференции.
Последние матчи: Два последних поединка «Лос-Анджелес» проиграл, но сделала это достойно, поскольку по одному очку калифорнийцы в этих матчах смогли себе забрать.
Травмированные игроки: Сейчас не могут помочь «Лос-Анджелесу» Даути и Калиев. Без первого вообще сложно себе представить оборону «королей».
Общий тонус клуба: Матч против «Торонто» ожидается с большим интересом, поскольку у обоих клубов есть огрехи в обороне, которыми можно пользоваться.
Статистика для ставок
- В шести последних очных матчах клубы одержали по три победы
- «Торонто» не проигрывает на своем льду три матча подряд
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.96, на ничью — 4.61, на гостей — 3.30.
Прогноз: Родной лед будет за «Торонто» в этом матче
- 2.24Анахайм — Юта: прогноз и ставкаЗавтра в 05:00
- 2.60Колорадо — Бостон: прогноз и ставкаЗавтра в 04:30
- 1.98Эдмонтон — Филадельфия: прогноз и ставкаСегодня в 05:00
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Альтернативный прогноз: Примерно равные соперники, поэтому вероятность овертайма не исключается.
Ставка: П1 с коэффициентом 1.96
Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 3.90