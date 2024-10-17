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    «Лос-Анджелес» продуктивно съездит в Канаду?

    «Торонто» — «Лос-Анджелес». Ставка (к. 1.96), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 17 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Торонто» — «Лос-Анджелес»
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    «Лос-Анджелес»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Торонто» будет принимать «Лос-Анджелес». Игра пройдет на «Скотиабанк Арене» 17 октября. Начало встречи — в 02:30 мск Ставка и прогноз на матч «Торонто» — «Лос-Анджелес», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Торонто»

    Турнирное положение: Новый тренер «Торонто» только начинает строить долгосрочные связи между хоккеистами, но плоды в виде четвертого места на Востоке уже можно лицезреть.

    Последние матчи: Много голов «Торонто» не забрасывает, зато побеждает исправно. Только в мачте против «Монреаля» было что-то непонятное, где «кленовые листья» не смогли огорчить вратаря ни разу.

    Травмированные игроки: В числе травмированных хоккеистов сразу шесть игроков «Торонто», но Берубе и без них способен добиваться побед.

    Общий тонус клуба: В матче против «Лос-Анджелеса» нужно будет очень сильно потрудиться, чтобы рассчитывать на победу.

    «Лос-Анджелес»

    Турнирное положение: Костяк у «Лос-Анджелеса» сохраняется уже на протяжении второго десятилетия, но сейчас его хватает всего лишь для седьмого места в западной конференции.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    Последние матчи: Два последних поединка «Лос-Анджелес» проиграл, но сделала это достойно, поскольку по одному очку калифорнийцы в этих матчах смогли себе забрать.

    Травмированные игроки: Сейчас не могут помочь «Лос-Анджелесу» Даути и Калиев. Без первого вообще сложно себе представить оборону «королей».

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    Общий тонус клуба: Матч против «Торонто» ожидается с большим интересом, поскольку у обоих клубов есть огрехи в обороне, которыми можно пользоваться.

    Статистика для ставок

    • В шести последних очных матчах клубы одержали по три победы

    • «Торонто» не проигрывает на своем льду три матча подряд

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.96, на ничью — 4.61, на гостей — 3.30.

    Прогноз: Родной лед будет за «Торонто» в этом матче

    Альтернативный прогноз: Примерно равные соперники, поэтому вероятность овертайма не исключается.

    Ставка: П1 с коэффициентом 1.96

    Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 3.90

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    «Торонто» — «Лос-Анджелес»: прогноз, ставка (1.96), статистика, коэффициенты матча 17.10.2024. Прогнозы на хоккей. «Лос-Анджелес» продуктивно съездит в Канаду?
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