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    «Авангард» на домашней арене сумеет справиться с непростыми гостями

    «Авангард» — «Спартак». Ставка (к. 1.82) и прогноз на хоккей, КХЛ, 17 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Авангард» — «Спартак»
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    «Авангард» в игре с «Трактором»
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Авангард» будет принимать «Спартак». Игра пройдет на «Арене G-Drive» 17 октября. Начало встречи — в 16:30 (мск). Ставка и прогноз на матч «Авангард» — «Спартак», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. КХЛ 17 Октября 2024 года

    Авангард

  • Омск
    •  Авангард 16:30 Спартак

    Спартак

  • Москва
    •

    «Авангард»

    Турнирное положение: Омичи по-прежнему находятся в поиске своей лучшей игры, а пока они мирятся с 10-й строчкой в таблице Востока и 13 очками, набранными в 16 встречах.

    Последние матчи: После продолжительной серии неудач команда Сергея Звягина прибавила с точки зрения побед, но поставить их поток все еще не может.

    Авангард — Спартак: коэффициенты букмекеров

    Накануне «Авангард» провел три непростых выезда, которые закончились поражениями от «Барыса» — 0:1 и «Металлурга» Мг — 2:4, а также в некотором роде сенсационной победой над «Трактором» — 3:1.

    Не сыграют: Михаил Бердин.

    Состояние команды: Сезон «Авангарда» сопровождается большими трудностями: продолжительная серия поражений и регулярные потери очков продолжают формировать общую турнирную картину Омска.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Игра «Авангарда» в плане содержания по-прежнему оставляет желать лучшего. При этом ситуация с домашними матчами немного успокоилась ввиду двух побед в трех последних встречах на «Арене G-Drive».

    Рано или поздно «ястребы» должны вернуться в борьбу за высокие позиции. Для этого «Авангард» будет работать над улучшением взаимодействие между ключевыми игроками, которого порой не хватает.

    «Спартак»

    Турнирное положение: Столичный клуб остается одним из главных преследователей лидера: по итогам 15 матчей красно-белые находятся на 3-м месте в таблице Запада с 20 баллами и 6-очковым разрывом между первым «Локо».

    Последние матчи: На данном этапе регулярки команда Алексея Жамнова находится не в оптимальных кондициях. На это указывают три поражения в четырех последних матчах.

    По 5 голов «Спартак» получил от «Металлурга» Мг — 2:5 и «Салавата Юлаева» — 2:5, после чего крупно обыграл «Ак Барс» — 3:0. В недавнем матче красно-белые вновь были разгромлены: на этот раз они попали под раздачу московского «Динамо» — 0:5.

    Не сыграют: Потери в составе «Спартака» отсутствуют.

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    • Состояние команды: На текущем этапе регулярки «Спартак» проводит относительно успешный и продуктивный период, играя в эффективный и результативный хоккей.

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    Выступления «Спартака» характеризуются сильной атакой, что ранее позволяло команде Жамнова регулярно закладывать по три шайбы и более, однако в последнее время красно-белые нередко теряются в матчах с большими соперниками.

    Укрепить свои позиции в гонке лидеров «Спартаку» удастся за счет сохранения высокого темпа полезности впереди и возвращения былой уверенности в топ-матчах, в которых красно-белые не так хороши, как раньше.

    Статистика для ставок

    • В трех последних матчах в Омске «Авангард» забивал минимум 3 гола

    • «Спартак» обыграл «Авангард» в двух последних личных встречах на выезде

    • «Спартак» набрал по 2 очка в двух гостевых матчах из четырех в текущем сезоне

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Авангарда» оценивается букмекерами в 2.60, ничья — в 4.30, а победа «Спартака» — в 2.27.

    На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.90, на тотал меньше 5.5 — за 1.90.

    Прогноз: Общий игровой тонус «Авангарда» явно ее соответствует его реальному уровню. Тем не менее на домашнем катке команда Звягина не настолько безнадежна, учитывая, что ее соперник в последних матчах сам немного сдал.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Авангарда» больше 2.5 за 1.82.

    Прогноз: При всей красоте игры «Спартака» в нападении оборона является его основной уязвимостью, которая может помешать добиться успеха в Омске.

    Ставка: «Авангард» победит в матче за 2.05.

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    «Авангард» — «Спартак»: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 17.10.2024. Прогнозы на хоккей. «Авангард» на домашней арене сумеет справиться с непростыми гостями
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