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    У «Барыса» нет шансов обыграть уфимцев

    «Барыс» — «Салават Юлаев». Ставка (к. 2.15) и прогноз на хоккей, КХЛ, 16 октября 2024 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Барыс Прогнозы на Салават Юлаев
    Прогноз и ставки на «Барыс» — «Салават Юлаев»
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    Александр Хмелевски — нападающий «Салавата Юлаева»
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Барыс» будет принимать «Салават Юлаев». Игра пройдет 16 октября. Начало встречи — в 17:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Барыс» — «Салават Юлаев», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. КХЛ 16 Октября 2024 года

    Барыс

  • Астана
    •  Барыс 17:00 Салават Юлаев

    Салават Юлаев

  • Уфа
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    «Барыс»

    Турнирное положение: Команда полностью проваливает старт сезона. «Барыс» занимает последнее 12-е место в таблице Востока с 7-ю очками в активе, отставая от зоны плей-офф на 7 баллов.

    Последние матчи: В прошлой встрече «Барыс» неожиданно обыграл «Авангард» со счетом 1:0, забросив единственную шайбу в 1-м периоде. До этого команда проиграла «Автомобилисту» (3:4).

    Барыс — Салават Юлаев: коэффициенты букмекеров

    В последних 6-и матчах у «Барыса» только 1 победа и 5 поражений. Команда крупно уступила «Авангарду» (0:4), «Спартаку» (2:4) и «Торпедо» со счето 1:10.

    Не сыграют: Кирилл Савицкий, Коннор Смит и Роман Старченко (у всех — травмы).

    Состояние команды: «Барыс» очень плох в нынешнем сезоне, у команды не работает практически ничего. В клубе сменился главный тренер, Вячеслав Буцаев попытается исправить ситуацию, но на это надо время.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Лидеры «Барыса» никак себя не проявляют. К примеру, нападающий Майкл Маклауд выиграл много вбрасываний, но набирает мало очков (6 за 15 встреч). Таких игроков в команде очень много.

    В последней очной встрече «Барыс» обыграл на своей площадке «Салават Юлаев» со счетом 3:2 по буллитам. Сможет ли астанинская команда на сей раз зацепиться за результат? Шансов на это не так уж и много.

    «Салават Юлаев»

    Турнирное положение: Уфимцы занимают 7-е место в таблице Восточной конференции с 14-ю очками в активе после 12-и сыгранных матчей, отставая от 3-ки лидеров на 5 баллов.

    Последние матчи: В прошлом поединке «Салават Юлаев» проиграл московскому «Динамо» со счетом 2:4, а до этого команда крупно обыграла «Спартак» (5:2), сделав результат во 2-м и 3-м периодах встречи.

    Матчем ранее «Салават Юлаев» всухую уступил ЦСКА со счетом 0:2, а до этого команда проиграла «Куньлуню» (2:5). У команды всего 2 победы в последних 5-и встречах.

    Не сыграют: Глеб Кузьмин и Ярослав Цулыгин (у обоих — травма).

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    • Состояние команды: «Салавату Юлаеву» не повезло с календарем игр, у команды были недельные паузы между матчами, поэтому сбился ритм и ухудшились результаты.

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    Сейчас у «Салавата Юлаева» будет большое количество матчей, уфимцы наберут игровой тонус и начнут побеждать. Предстоящий матч против «Барыса» — отличный вариант набрать ценные очки.

    Лидер «Салавата Юлаева» Александр Хмелевски стабильно набирает очки и помогает команде побеждать. За 12 встреч в нынешнем сезоне форвард забросил 7 шайб и сделал столько же голевых передач.

    Статистика для ставок

    • «Барыс» выиграл только 1 раз в последних 6-и матчах

    • В последних 4-х встречах у «Салавата Юлаева» только 1 победа

    • «Салават Юлаев» дважды обыгрывал «Барыс» в последних 3-х очных матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Салавата Юлаева» оценивается букмекерами в 1.47, ничья — в 5.20, а победа «Барыса» — в 5.50.

    На тотал больше 5.5 и меньше 5.5 можно поставить за — 2.00 и 1.80 соответственно.

    Прогноз: «Салават Юлаев» одолеет «Барыс», который пока не способен противостоять серьезным соперникам.

    Ставка: Победа «Салавата Юлаева» с форой (-2) за 2.15.

    Прогноз: «Салават Юлаев» в последнее время выступают не очень удачно, но в предстоящем матче лидеры уфимцев наберут свои очки.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Салавата Юлаева» 3.5 больше за 1.93.

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    «Барыс» — «Салават Юлаев»: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 16.10.2024. Прогнозы на хоккей. У «Барыса» нет шансов обыграть уфимцев
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