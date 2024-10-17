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    Матч снова получится низовым?

    «Адмирал» — «Лада». Ставка (к. 2.50) и прогноз на хоккей, КХЛ, 17 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Адмирал» — «Лада»
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    «Лада»
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Адмирал» будет принимать «Ладу». Игра пройдет 17 октября. Начало встречи — в 12:30 (мск). Ставка и прогноз на матч «Адмирал» — «Лада», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. КХЛ 17 Октября 2024 года

    Адмирал

  • КХЛ
    •  Адмирал 12:30 Лада

    Лада

  • КХЛ
    •

    «Адмирал»

    Турнирное положение: У команды продолжается сильный спад. После 14-и сыгранных матчей «Адмирал» занимает 7-е место в таблице Востока с 15-ю очками в активе.

    Последние матчи: В прошлой встрече дальневосточники проиграли «Северстали» (5:6 ОТ), упустив преимущество в 3 шайбы. До этого команда также уступила «Трактору» со счетом 0:2.

    Адмирал — Лада: коэффициенты букмекеров

    В последних 7-и матчах у «Адмирала» только 1 победа над «Ладой» (2:0) и 6 поражений. Команда также проиграла «Сочи» со счетом 0:5, минскому «Динамо» (2:7) и «Торпедо» (2:4).

    Не сыграет: Степан Старков (травма).

    Состояние команды: «Адмирал» отлично стартовал, уверенно ворвавшись в зону плей-офф, но сейчас команда выглядит очень серо. Да, дальневосточники поборолись с «Северсталью», но умудрились проиграть, выигрывая со счетом 4:1.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    «Адмирал» играет очень плохо именно в обороне, но в матче против «Лады» у подопечных Леонида Тамбиева есть возможность исправить ситуацию. У «Адмирала» есть игроки, которые способны забрасывать шайбы.

    К тому же, дальневосточники совсем непредсказуемы в нынешнем сезоне. К примеру, 15-го октября «Адмирал» на двоих с «Северсталью» забросили 11 шайб, а матчем ранее с «Трактором» только 2.

    «Лада»

    Турнирное положение: Команда занимает 9-е место в таблице Восточной конференции с 14-ю очками в активе после 16-и сыгранных матчей, находясь в шаге от зоны плей-офф.

    Последние матчи: В прошлой встрече «Лада» обыграла «Амур» со счетом 5:3. До этого команда уступила хабаровчанам (0:2), пропустив все голы в 3-м периоде.

    В последних 5-и матчах «Лада» трижды победила и дважды проиграла. В одной из встреч тольяттинцы обыграли «Сибирь» со счетом 4:3 в овертайме, а до этого проиграли «Адмиралу» (0:2).

    Не сыграет: Андрей Алтыбармакян (травма).

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    • Состояние команды: В последнее время «Лада» стала чаще побеждать, но этого недостаточно за того, чтобы находится в зоне плей-офф. К тому же, тольяттинцы довольно неплохо выступают в гостях, занимая 8-е место на Востоке по этому показателю.

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    В последнем матче проснулся один из лидеров «Лады» Никита Попугаев, который оформил дубль и сделал голевую передачу. За 15 встреч в нынешнем сезоне у форварда 10 (7+3) очков.

    «Лада» очень неуступчивая команда в нынешнем сезоне, тольяттинцы имели шансы победить практически в каждом матче. Предстоящая встреча точно будет сложной, ведь «Адмиралу» также необходимы очки.

    Статистика для ставок

    • «Адмирал» проиграл 2 последних матча, пропустив за этот период 8 шайб

    • В 3-х из 5-и последних матчей с участием «Лады» было заброшено не больше 2-х шайб за игру

    • В 3-х последних очных встречах «Лада» дважды обыгрывала «Адмирал»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Адмирала» оценивается букмекерами в 2.00, ничья — в 4.20, а победа «Лады» — в 3.20.

    На тотал больше 5.5 и меньше 5.5 можно поставить за — 2.45 и 1.50 соответственно.

    Прогноз: В 1-м периоде команды попытаются сыграть аккуратно и не пропустят.

    Ставка: Ничья в 1-м периоде за 2.50.

    Прогноз: Можно предположить, что предстоящий матч получится низовым. Обе команды будут играть на результат.

    Ставка: Тотал 4.5 меньше за 2.05.

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    «Адмирал» — «Лада»: прогноз, ставка (2.50), статистика, коэффициенты матча 17.10.2024. Прогнозы на хоккей. Матч снова получится низовым?
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