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    Сумеет ли «Астана» разгромить «горняков»?

    «Астана» — «Шахтер» Караганда. Ставка (к. 2.04) и прогноз на футбол, чемпионат Казахстана, 16 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Астана» — «Шахтер» Караганда
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    Марин Томасов
    16 октября в 22-м туре чемпионата Казахстана по футболу сыграют «Астана» и «Шахтер» Караганда. Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Астана» — «Шахтер» Караганда, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Казахстан. Премьер-лига 16 Октября 2024 года

    Астана

  • Казахстан. Премьер-лига
    •  Астана 16:00 Шахтёр Крг

    Шахтёр Крг

  • Караганда
    •

    «Астана»

    Турнирное положение: «Астана» все никак не поднимется в группу лидеров. Ныне команда пребывает на 5 месте турнирной таблицы чемпионата.

    При этом «Астана» в среднем пропускает менее гола за матч. А вот забить команде удалось 23 раза в 18 поединках чемпионата Казахстана.

    Последние матчи: в минувшем туре команда не смогла победить. Поединок с «Женисом» завершился ничьей (1:1).

    При этом «Астана» после того переиграла «Бачку-Тополу» (1:0) в рамках Лиги конференций. А вот поединок с «Елимаем» в Кубке лиги завершился викторией в серии пенальти.

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках ее игроки забили 7 мячей при 3 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Астана» не проигрывает уже почти 2 месяца. А вот в плане реализации команде нужно срочно прибавлять.

    Поединки с «горняками» для команды традиционно складываются удачно. В 5 последних очных поединках «Астана» победила 3 раза при одной коллизии.

    Очевидно, что номинальные хозяева стремятся приблизиться к лидирующей группе. Вот только отрыв от медальной зоны составляет 6 очков.

    «Шахтер» Караганда

    Турнирное положение: Карагандинцы нынешний сезон проводят крайне слабо. На данный момент команда находится на последнем 13 месте турнирной таблицы.

    Причем «Шахтер» Караганда в чемпионате разжился всего 9 очками. Да и отставание от спасительной 12 позиции составляет 8 очков.

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    • Последние матчи: в минувшем туре команда снова потерпела поражение. «Шахтер» Караганда минимально уступил «Тоболу».

    Чуть раньше команда проиграла еще и «Елимаю» (1:2). Да и поединок с «Тураном» завершился коллизией (1:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Шахтер» Караганда проиграл 4 раза. В этих поединках игроки команды забили 2 мяча, пропустив в свои ворота 6.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «горняки» нынче твердо стоят на вылет. Особых перспектив его избежать у команды нет.

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    Оборона команды в нынешнем чемпионате действует крайне ненадежно. В 20 поединках в воротах «горняков» побывало уже 33 мяча.

    При этом «Шахтер» Караганда забил всего 9 мячей в ворота соперников. У команды худшая атакующая статистика в лиге.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут стремиться добыть хотя бы балл. Отступать карагандинцам уже попросту некуда.

    Статистика для ставок

    • «Шахтер» Караганда в среднем забивает реже гола за матч

    • «Астана» не проигрывает с конца августа

    • Астанинцы в среднем пропускают реже гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Астана» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.14. Ничья оценена в 8.48, а победа оппонента — в скромные 13.80.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.50 и 2.50.

    Прогноз: Хозяева имеют весьма приличный подбор атакующих исполнителей во главе с Марином Томасовым.

    «Астана» сражается за попадание в тройку, так что ждем от команды высокой атакующей активности.

    Ставка: Фора «Астаны» -2.5 за 2.04.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеют и те, и другие.

    Ставка: Обе забьют за 3.22

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    «Астана» — «Шахтер» Караганда: прогноз, ставка (2.04), статистика, коэффициенты матча 16.10.2024. Прогнозы на футбол. Сумеет ли «Астана» разгромить «горняков»?
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