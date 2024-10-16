16 октября в 22-м туре чемпионата Казахстана по футболу сыграют «Астана» и «Шахтер» Караганда. Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Астана» — «Шахтер» Караганда, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Астана»

Турнирное положение: «Астана» все никак не поднимется в группу лидеров. Ныне команда пребывает на 5 месте турнирной таблицы чемпионата.

При этом «Астана» в среднем пропускает менее гола за матч. А вот забить команде удалось 23 раза в 18 поединках чемпионата Казахстана.

Последние матчи: в минувшем туре команда не смогла победить. Поединок с «Женисом» завершился ничьей (1:1).

При этом «Астана» после того переиграла «Бачку-Тополу» (1:0) в рамках Лиги конференций. А вот поединок с «Елимаем» в Кубке лиги завершился викторией в серии пенальти.

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках ее игроки забили 7 мячей при 3 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Астана» не проигрывает уже почти 2 месяца. А вот в плане реализации команде нужно срочно прибавлять.

Поединки с «горняками» для команды традиционно складываются удачно. В 5 последних очных поединках «Астана» победила 3 раза при одной коллизии.

Очевидно, что номинальные хозяева стремятся приблизиться к лидирующей группе. Вот только отрыв от медальной зоны составляет 6 очков.

«Шахтер» Караганда

Турнирное положение: Карагандинцы нынешний сезон проводят крайне слабо. На данный момент команда находится на последнем 13 месте турнирной таблицы.

Причем «Шахтер» Караганда в чемпионате разжился всего 9 очками. Да и отставание от спасительной 12 позиции составляет 8 очков.

Последние матчи: в минувшем туре команда снова потерпела поражение. «Шахтер» Караганда минимально уступил «Тоболу».

Чуть раньше команда проиграла еще и «Елимаю» (1:2). Да и поединок с «Тураном» завершился коллизией (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Шахтер» Караганда проиграл 4 раза. В этих поединках игроки команды забили 2 мяча, пропустив в свои ворота 6.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «горняки» нынче твердо стоят на вылет. Особых перспектив его избежать у команды нет.

Оборона команды в нынешнем чемпионате действует крайне ненадежно. В 20 поединках в воротах «горняков» побывало уже 33 мяча.

При этом «Шахтер» Караганда забил всего 9 мячей в ворота соперников. У команды худшая атакующая статистика в лиге.

Нет сомнений, что номинальные гости будут стремиться добыть хотя бы балл. Отступать карагандинцам уже попросту некуда.

Статистика для ставок

«Шахтер» Караганда в среднем забивает реже гола за матч

«Астана» не проигрывает с конца августа

Астанинцы в среднем пропускают реже гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Астана» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.14. Ничья оценена в 8.48, а победа оппонента — в скромные 13.80.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.50 и 2.50.

Прогноз: Хозяева имеют весьма приличный подбор атакующих исполнителей во главе с Марином Томасовым.

«Астана» сражается за попадание в тройку, так что ждем от команды высокой атакующей активности.

Ставка: Фора «Астаны» -2.5 за 2.04.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеют и те, и другие.

Ставка: Обе забьют за 3.22