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    Испания разгромила Сербию в матче Лиги наций

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    Завершились два матча 4-го тура группового этапа Лиги наций (Лига А).

    Альваро Мората — нападающий сборной Испании
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    Альваро Мората — нападающий сборной Испании

    В одной из встреч Испания разгромила Сербию со счетом 3:0.

    В составе «красной фурии» голы записали на свой счет Эмерик Лапорт на 5-й минуте, Альваро Мората на 65-й минуте и Алекс Баэна на 77-й минуте.

    Футбол. Лига наций УЕФА. A4
    Испания — Сербия 3:0
    Голы: 1:0 Эмерик Лапорт (5'), 2:0 Альваро Мората (65'), 3:0 Алекс Баэна (77') Предупреждения: Микель Оярсабаль (7'), Страхиня Эракович (38'), Александр Митрович (53'), Никола Миленкович (54'), Лука Йович (90 + 1') Удаление: Страхиня Павлович (76')

    После этого матча Испания занимает 1-е место в своей группе с 10-ю очками в активе. Сербия — на 3-й позиции (4).

    В параллельном матче Дания сыграла вничью со Швейцарией (2:2).

    У датской сборной голы забили Ремо Фройлер на 26-й минуте и Зеки Амдуни на 45+1-й минуте.

    У Швейцарии отличились Густав Исаксен на 27-й минуте и Кристиан Эриксен на 69-й минуте.

    Футбол. Лига наций УЕФА. A4
    Швейцария — Дания 2:2
    Голы: 1:0 Ремо Фройлер (26'), 1:1 Густав Исаксен (27'), 2:1 Зеки Мохамед Амдуни (пенальти) (45 + 1'), 2:2 Кристиан Эриксен (69') Предупреждения: Нико Эльведи (30'), Фабиан Ридер (37'), Расмус Кристенсен (55')

    Дания занимает 2-е место в своей группе с 7-ю очками в активе. Швейцария — на 4-й позиции (1).

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