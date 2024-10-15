Испания разгромила Сербию в матче Лиги наций

Завершились два матча 4-го тура группового этапа Лиги наций (Лига А).

В одной из встреч Испания разгромила Сербию со счетом 3:0.

В составе «красной фурии» голы записали на свой счет Эмерик Лапорт на 5-й минуте, Альваро Мората на 65-й минуте и Алекс Баэна на 77-й минуте.

Футбол. Лига наций УЕФА. A4 Испания — Сербия 3:0 Голы: 1:0 Эмерик Лапорт (5'), 2:0 Альваро Мората (65'), 3:0 Алекс Баэна (77') Предупреждения: Микель Оярсабаль (7'), Страхиня Эракович (38'), Александр Митрович (53'), Никола Миленкович (54'), Лука Йович (90 + 1') Удаление: Страхиня Павлович (76')

После этого матча Испания занимает 1-е место в своей группе с 10-ю очками в активе. Сербия — на 3-й позиции (4).

В параллельном матче Дания сыграла вничью со Швейцарией (2:2).

У датской сборной голы забили Ремо Фройлер на 26-й минуте и Зеки Амдуни на 45+1-й минуте.

У Швейцарии отличились Густав Исаксен на 27-й минуте и Кристиан Эриксен на 69-й минуте.

Футбол. Лига наций УЕФА. A4 Швейцария — Дания 2:2 Голы: 1:0 Ремо Фройлер (26'), 1:1 Густав Исаксен (27'), 2:1 Зеки Мохамед Амдуни (пенальти) (45 + 1'), 2:2 Кристиан Эриксен (69') Предупреждения: Нико Эльведи (30'), Фабиан Ридер (37'), Расмус Кристенсен (55')

Дания занимает 2-е место в своей группе с 7-ю очками в активе. Швейцария — на 4-й позиции (1).