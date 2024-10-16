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    Сможет ли «Сочи» пройти «Волгу»?

    «Сочи» — «Волга». Ставка (к. 2.20) и прогноз на Кубок России Путь регионов 16 октября 2024 года

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    «Сочи»
    16 октября в Пути регионов Кубке России по футболу сыграют «Сочи» и «Волга». Начало встречи — 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Сочи» — «Волга», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Кубок 16 Октября 2024 года

    Сочи

  • Сочи
    •  Сочи 19:30 Волга Ульяновск

    Волга Ульяновск

  • Ульяновск
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    «Сочи»

    Турнирное положение: в Первой лиге пока что дела у сочинцев идут не лучшим образом.

    Команда из одноименного города в настоящий момент имеет в своем активе 21 очко и занимает шестое место в турнирной таблице.

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    В Кубке страны сочинский коллектив уже смог легко пройти «Кубань Холдинг».

    Последние матчи: если говорить о Кубке, то команда из Сочи разбила «Кубань Холдинг» со счетом 5:0.

    В Первой лиге же «барсы» в последнем туре сыграли вничью с тульским «Арсеналом» (1:1).

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    Перед этим команда, которая еще в прошлом сезоне выступала в РПЛ, разгромила «Чайку» (5:0) и поделила очки с «Торпедо» (2:2).

    Не сыграют: травмирован капитан команды Марсело Алвес.

    Состояние команды: для «Сочи» в этом сезоне самое главное вернуться в РПЛ, поэтому на Кубок они могут немного «подзабить».

    Думается, что у подопечных Роберта Морено точно не будет основного состава, потому что в чемпионате дела пока что далеки от идеальных и нужно именно там наверстывать упущенное.

    «Волга»

    Турнирное положение: команда из Ульяновска в Кубке уже смогла выбить тольяттинскую «Ладу», кировское «Динамо» и волгоградский «Ротор».

    Ульяновцы сейчас выступают во Второй лиге Дивизионе «А» зоне «серебро». Ульяновский коллектив набрал 22 очка и занимает третье место в турнирной таблице.

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    • За 13 туров «Волга» смогла забить 19 мячей, а в свои пропустила только 14.

    Последние матчи: в прошлых турах подопечные Михаила Белова переиграли «Иртыш» (5:2) и «Муром» (2:1), а до этого сыграли вничью с «Металлургом» (1:1).

    В Кубке же одолели «Ладу» (2:0), «Динамо» Киров (7:0) и по пенальти «Ротор» (1:1, 4:3).

    Не сыграют: все в строю.

    Состояние команды: в этом сезоне «Волга» радует своих поклонников. Команда продвигается по Кубку и удачно выступает во Второй лиге

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    Думается, что команда из Ульяновска вполне может выйти в зону «золото», а там уже и до Первой лиги рукой подать.

    Статистика для ставок

    • «Сочи» не проигрывает на протяжении 9 матчей подряд

    • «Волга» не проигрывает на протяжении 6 матчей подряд

    • «Сочи» забивает на протяжении 5 последних матчей

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Сочи» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.35. Ничья — в 4.60, успех «Волги» — в 8.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 котируются такими коэффициентами — 1.80 и 1.90 соответственно.

    Прогноз: составы предсказать невозможно, но команды в последнее время забивают, поэтому предположим, что мяч окажется в сетке обеих команд.

    Ставка: обе забьют за 2.20

    Прогноз: сочинцы все же сильнее своего оппонента и должны брать брать верх в этом поединке.

    Ставка: победа «Сочи» с форой-1,5 за 2.02

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    «Сочи» — «Волга»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 16.10.2024. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Сочи» пройти «Волгу»?
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