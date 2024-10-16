16 октября в Пути регионов Кубке России по футболу сыграют «Сочи» и «Волга». Начало встречи — 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Сочи» — «Волга», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Сочи»

Турнирное положение: в Первой лиге пока что дела у сочинцев идут не лучшим образом.

Команда из одноименного города в настоящий момент имеет в своем активе 21 очко и занимает шестое место в турнирной таблице.

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В Кубке страны сочинский коллектив уже смог легко пройти «Кубань Холдинг».

Последние матчи: если говорить о Кубке, то команда из Сочи разбила «Кубань Холдинг» со счетом 5:0.

В Первой лиге же «барсы» в последнем туре сыграли вничью с тульским «Арсеналом» (1:1).

Прогнозы и ставки на футбол

Перед этим команда, которая еще в прошлом сезоне выступала в РПЛ, разгромила «Чайку» (5:0) и поделила очки с «Торпедо» (2:2).

Не сыграют: травмирован капитан команды Марсело Алвес.

Состояние команды: для «Сочи» в этом сезоне самое главное вернуться в РПЛ, поэтому на Кубок они могут немного «подзабить».

Думается, что у подопечных Роберта Морено точно не будет основного состава, потому что в чемпионате дела пока что далеки от идеальных и нужно именно там наверстывать упущенное.

«Волга»

Турнирное положение: команда из Ульяновска в Кубке уже смогла выбить тольяттинскую «Ладу», кировское «Динамо» и волгоградский «Ротор».

Ульяновцы сейчас выступают во Второй лиге Дивизионе «А» зоне «серебро». Ульяновский коллектив набрал 22 очка и занимает третье место в турнирной таблице.

За 13 туров «Волга» смогла забить 19 мячей, а в свои пропустила только 14.

Последние матчи: в прошлых турах подопечные Михаила Белова переиграли «Иртыш» (5:2) и «Муром» (2:1), а до этого сыграли вничью с «Металлургом» (1:1).

В Кубке же одолели «Ладу» (2:0), «Динамо» Киров (7:0) и по пенальти «Ротор» (1:1, 4:3).

Не сыграют: все в строю.

Состояние команды: в этом сезоне «Волга» радует своих поклонников. Команда продвигается по Кубку и удачно выступает во Второй лиге

Думается, что команда из Ульяновска вполне может выйти в зону «золото», а там уже и до Первой лиги рукой подать.

Статистика для ставок

«Сочи» не проигрывает на протяжении 9 матчей подряд

«Волга» не проигрывает на протяжении 6 матчей подряд

«Сочи» забивает на протяжении 5 последних матчей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Сочи» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.35. Ничья — в 4.60, успех «Волги» — в 8.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 котируются такими коэффициентами — 1.80 и 1.90 соответственно.

Прогноз: составы предсказать невозможно, но команды в последнее время забивают, поэтому предположим, что мяч окажется в сетке обеих команд.

Ставка: обе забьют за 2.20

Прогноз: сочинцы все же сильнее своего оппонента и должны брать брать верх в этом поединке.

Ставка: победа «Сочи» с форой-1,5 за 2.02