Сборная Бразилии разгромила Перу, Аргентина победила Боливию

Лионель Месси Фото: globallookpress.com
У бразильцев отличился дублем Рафинья. Также голы забили Андреас Перейра и Луис Энрике.
Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Южная Америка
Бразилия — Перу 4:0
Голы: 1:0 Рафаэл Диас (пенальти) (38'), 2:0 Рафаэл Диас (пенальти) (54'), 3:0 Андреас Перейра (71'), 4:0 Луис Энрике (74') Предупреждения: Брайан Рейна (8'), Педро Гальесе (45'), Хесус Кастильо (48'), Карлос Самбрано (55'), Вильдер Картахена (68'), Вандерсон (83')
Бразилия находится на 4-й позиции в турнирной таблице, набрав 16 очков. Перу идет на девятой строчке с 6 баллами.
Аргентина на своем поле разгромила Боливию. Команда победила со счетом 6:0.
Нападающий Лионель Месси сделал хет-трик и отметился двумя ассистами. Также у аргентинцев голы забили Лаутаро Мартинес, Хулиан Альварес и Тьяго Альмада.
Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Южная Америка
Аргентина — Боливия 6:0
Голы: 1:0 Лионель Месси (19'), 2:0 Лаутаро Мартинес (43'), 3:0 Хулиан Альварес (45 + 3'), 4:0 Тьяго Альмада (70'), 5:0 Лионель Месси (84'), 6:0 Лионель Месси (86') Предупреждение: Кармело Альгараньяс (76')
Аргентина лидирует в турнирной таблице отбора, набрав 11 очков в 10 матчах. Боливия идет на 7-м месте с 12 баллами.