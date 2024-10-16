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    Сборная Бразилии разгромила Перу, Аргентина победила Боливию

    Футбол ЧМ-2026 Сборная Бразилии Сборная Перу Сборная Аргентины Сборная Боливии
    Бразилия на своем поле разгромила Перу в матче квалификации ЧМ-2026 — 4:0.

    Лионель Месси
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    Лионель Месси

    У бразильцев отличился дублем Рафинья. Также голы забили Андреас Перейра и Луис Энрике.

    Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Южная Америка
    Бразилия — Перу 4:0
    Голы: 1:0 Рафаэл Диас (пенальти) (38'), 2:0 Рафаэл Диас (пенальти) (54'), 3:0 Андреас Перейра (71'), 4:0 Луис Энрике (74') Предупреждения: Брайан Рейна (8'), Педро Гальесе (45'), Хесус Кастильо (48'), Карлос Самбрано (55'), Вильдер Картахена (68'), Вандерсон (83')

    Бразилия находится на 4-й позиции в турнирной таблице, набрав 16 очков. Перу идет на девятой строчке с 6 баллами.

    Аргентина на своем поле разгромила Боливию. Команда победила со счетом 6:0.

    Нападающий Лионель Месси сделал хет-трик и отметился двумя ассистами. Также у аргентинцев голы забили Лаутаро Мартинес, Хулиан Альварес и Тьяго Альмада.

    Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Южная Америка
    Аргентина — Боливия 6:0
    Голы: 1:0 Лионель Месси (19'), 2:0 Лаутаро Мартинес (43'), 3:0 Хулиан Альварес (45 + 3'), 4:0 Тьяго Альмада (70'), 5:0 Лионель Месси (84'), 6:0 Лионель Месси (86') Предупреждение: Кармело Альгараньяс (76')

    Аргентина лидирует в турнирной таблице отбора, набрав 11 очков в 10 матчах. Боливия идет на 7-м месте с 12 баллами.

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