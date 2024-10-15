Польша совершила камбэк и сыграла вничью с Хорватией в матче Лиги наций

В одном из поединков Польша сыграла вничью с Хорватией со счетом 3:3.
В составе польской сборной голы забили Пётр Зелиньский на 5-й минуте, Никола Залевский на 45-й минуте и Себастьян Шиманьский на 68-й минуте.
У Хорватии голы записали на свой счет Борна Соса на 20-й минуте, Петар Сучич на 24-й минуте и Мартин Батурина на 26-й минуте.
После этого матча Польша занимает 3-е место в своей группе с 4 очками в активе. Хорватия — на 2-й позиции (7).
В параллельном матче Шотландия также поделила очки с Португалией (0:0).
За весь матч шотландская сборная 2 раза ударила в створ ворот и совершила 19 штрафных. Португалия четырежды угрожала воротам соперника и подала 10 угловых.
Шотландия занимает последнее 4-е место в своей группе (1 балл), а Португалия — на 1-й позиции (10).