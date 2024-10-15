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    Польша совершила камбэк и сыграла вничью с Хорватией в матче Лиги наций

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    Завершились два матча 4-го тура группового этапа Лиги наций.

    Петр Зелиньский — игрок сборной Польши
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    Петр Зелиньский — игрок сборной Польши

    В одном из поединков Польша сыграла вничью с Хорватией со счетом 3:3.

    В составе польской сборной голы забили Пётр Зелиньский на 5-й минуте, Никола Залевский на 45-й минуте и Себастьян Шиманьский на 68-й минуте.

    У Хорватии голы записали на свой счет Борна Соса на 20-й минуте, Петар Сучич на 24-й минуте и Мартин Батурина на 26-й минуте.

    Футбол. Лига наций УЕФА. A1
    Польша — Хорватия 3:3
    Голы: 1:0 Пётр Зелиньски (5'), 1:1 Борна Соса (20'), 1:2 Petar Sucic (24'), 1:3 Мартин Батурина (26'), 2:3 Никола Залевский (45'), 3:3 Себастьян Шиманьски (68') Предупреждения: Йошко Гвардиол (33'), Пётр Зелиньски (70'), Мартин Батурина (78'), Анте Будимир (90 + 2') Удаление: Доминик Ливакович (77')

    После этого матча Польша занимает 3-е место в своей группе с 4 очками в активе. Хорватия — на 2-й позиции (7).

    В параллельном матче Шотландия также поделила очки с Португалией (0:0).

    За весь матч шотландская сборная 2 раза ударила в створ ворот и совершила 19 штрафных. Португалия четырежды угрожала воротам соперника и подала 10 угловых.

    Футбол. Лига наций УЕФА. A1
    Шотландия — Португалия 0:0
    Предупреждения: Диогу Жота (18'), Скотт МакТоминай (27'), Жоау Палинья (50'), Рубен Диаш (83')

    Шотландия занимает последнее 4-е место в своей группе (1 балл), а Португалия — на 1-й позиции (10).

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