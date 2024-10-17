В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Колорадо» будет принимать «Бостон». Игра пройдет на «Болл Арене» 17 октября. Начало встречи — в 04:30 мск Ставка и прогноз на матч «Колорадо» — «Бостон», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Колорадо»

Турнирное положение: Стартовые результаты «Колорадо» просто ужасны, а последнее место на Западе вполне закономерно.

Последние матчи: За три проигранных поединка «Колорадо» пропустил в свои ворота 20 (!!) шайб, и остро стоит вопрос квалификации обороны и вратаря.

Травмированные игроки: Ко всему прочему «Колорадо» ещё донимают проблемы с травмами. Друэн, Ландескуг, Лехконен и Ничушкин вне игры на неопределенный срок.

Общий тонус клуба: Никто не даст гарантий, что в матче против «Бостона» удручающая серия «лавин» прекратится.

«Бостон»

Турнирное положение: На старте чемпионата у «Бостона» дела идут веселее, в отличие от его предстоящего соперника по матчу.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Последние матчи: В трех стартовых поединках «Бостон» набрал четыре очка из шести возможных, что для коллектива Монтгомери обыденный результат.

Травмированные игроки: Кадровые проблемы чужды «Бостону», поскольку перед предстоящей игрой у него все хоккеисты в строю.

Общий тонус клуба: В выездной игре в Денвере расклад сил в пользу гостей, ибо эмоциональное состояние двух клубов просто несопоставимое.

Статистика для ставок

«Колорадо» стартовал с трех поражений подряд

«Бостон» выиграл четыре из пяти последних очных противостояний

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.36, на ничью — 4.51, на гостей — 2.60.

Прогноз: Гости имеют больше шансов на успех

Альтернативный прогноз: Очередной результативный матч на подходе

Ставка: П2 с коэффициентом 2.60

Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.70