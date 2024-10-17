«Колорадо»
Турнирное положение: Стартовые результаты «Колорадо» просто ужасны, а последнее место на Западе вполне закономерно.
Последние матчи: За три проигранных поединка «Колорадо» пропустил в свои ворота 20 (!!) шайб, и остро стоит вопрос квалификации обороны и вратаря.
Травмированные игроки: Ко всему прочему «Колорадо» ещё донимают проблемы с травмами. Друэн, Ландескуг, Лехконен и Ничушкин вне игры на неопределенный срок.
Общий тонус клуба: Никто не даст гарантий, что в матче против «Бостона» удручающая серия «лавин» прекратится.
«Бостон»
Турнирное положение: На старте чемпионата у «Бостона» дела идут веселее, в отличие от его предстоящего соперника по матчу.
Последние матчи: В трех стартовых поединках «Бостон» набрал четыре очка из шести возможных, что для коллектива Монтгомери обыденный результат.
Травмированные игроки: Кадровые проблемы чужды «Бостону», поскольку перед предстоящей игрой у него все хоккеисты в строю.
Общий тонус клуба: В выездной игре в Денвере расклад сил в пользу гостей, ибо эмоциональное состояние двух клубов просто несопоставимое.
Статистика для ставок
- «Колорадо» стартовал с трех поражений подряд
- «Бостон» выиграл четыре из пяти последних очных противостояний
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.36, на ничью — 4.51, на гостей — 2.60.
Прогноз: Гости имеют больше шансов на успех
- 2.24Анахайм — Юта: прогноз и ставкаЗавтра в 05:00
- 1.96Торонто — Лос-Анджелес: прогноз и ставкаЗавтра в 02:30
- 1.98Эдмонтон — Филадельфия: прогноз и ставкаСегодня в 05:00
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Альтернативный прогноз: Очередной результативный матч на подходе
Ставка: П2 с коэффициентом 2.60
Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.70