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    «Колорадо» прервет ужасный старт сезона?

    «Колорадо» — «Бостон». Ставка (к. 2.60), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 17 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Колорадо» — «Бостон»
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    «Колорадо»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Колорадо» будет принимать «Бостон». Игра пройдет на «Болл Арене» 17 октября. Начало встречи — в 04:30 мск Ставка и прогноз на матч «Колорадо» — «Бостон», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Колорадо»

    Турнирное положение: Стартовые результаты «Колорадо» просто ужасны, а последнее место на Западе вполне закономерно.

    Последние матчи: За три проигранных поединка «Колорадо» пропустил в свои ворота 20 (!!) шайб, и остро стоит вопрос квалификации обороны и вратаря.

    Травмированные игроки: Ко всему прочему «Колорадо» ещё донимают проблемы с травмами. Друэн, Ландескуг, Лехконен и Ничушкин вне игры на неопределенный срок.

    Общий тонус клуба: Никто не даст гарантий, что в матче против «Бостона» удручающая серия «лавин» прекратится.

    «Бостон»

    Турнирное положение: На старте чемпионата у «Бостона» дела идут веселее, в отличие от его предстоящего соперника по матчу.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    Последние матчи: В трех стартовых поединках «Бостон» набрал четыре очка из шести возможных, что для коллектива Монтгомери обыденный результат.

    Травмированные игроки: Кадровые проблемы чужды «Бостону», поскольку перед предстоящей игрой у него все хоккеисты в строю.

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    Общий тонус клуба: В выездной игре в Денвере расклад сил в пользу гостей, ибо эмоциональное состояние двух клубов просто несопоставимое.

    Статистика для ставок

    • «Колорадо» стартовал с трех поражений подряд

    • «Бостон» выиграл четыре из пяти последних очных противостояний

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.36, на ничью — 4.51, на гостей — 2.60.

    Прогноз: Гости имеют больше шансов на успех

    Альтернативный прогноз: Очередной результативный матч на подходе

    Ставка: П2 с коэффициентом 2.60

    Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.70

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    «Колорадо» — «Бостон»: прогноз, ставка (2.60), статистика, коэффициенты матча 17.10.2024. Прогнозы на хоккей. «Колорадо» прервет ужасный старт сезона?
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