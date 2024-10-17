В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Амур» будет принимать «Северсталь». Игра пройдет на «Платинум Арене» 17 октября. Начало встречи — в 12:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Амур» — «Северсталь», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Амур»

Турнирное положение: Хабаровчане по-прежнему не могут выйти на достаточный уровень конкурентоспособности: по итогам 15 матчей они опустились на 11-е место в Восточной конференции с 12 очками в активе.

Последние матчи: Команда Андрея Мартемьянова потерпела три поражения в четырех последних матчах, а накануне дважды встретилась дома с «Ладой».

Если в первой игре все прошло довольно удачно — «Амур» одержал сравнительно скромную победу со счетом 2:0 — то во второй встрече случился провал с точки зрения результата — 3:5.

Не сыграют: Кирилл Слепец.

Состояние команды: «Амур» продолжает демонстрировать крайне неудовлетворительные результаты, если отталкиваться от их выступлений на дистанции.

Прогнозы и ставки на КХЛ

Далеко не всегда провалы «Амура» объясняются топ-соперниками. Нередко команда Мартемьянова теряет очки в важных матчах с клубами, которые могут стать ее прямыми конкурентами.

Планомерное вхождение в зону первой восьмерки остается ключевой целью «Амура». Ради этого «тигры» будут пытаться наладить игру впереди и постараются подняться на нужный уровень в играх с себе равными.

«Северсталь»

Турнирное положение: В 16 встречах череповецкий клуб сумел набрать 18 очков, благодаря которым закрепился на 5-й строчке в таблице Запада, сравнявшись по этому показателю с «Торпедо».

Последние матчи: Несмотря на эпизодические провалы, команда Андрея Козырева вновь набрала неплохую форму. По крайней мере, на это указывают три победы в четырех последних играх.

На домашнем катке «Северсталь» сенсационно победила СКА — 4:3 и разобралась с минским «Динамо» — 3:2 Б. Далее команду ждало домашнее поражение от «Куньлуня» — 0:3 и ярчайший выездной успех на катке «Адмирала» — 6:5 ОТ.

Не сыграют: Макар Фомин, Янни Калдис.

Состояние команды: Нынешняя «Северсталь» максимально непредсказуема: команда способна выдавать яркие матчи против топов, но нередко проваливается там, где этого точно делать не стоит.

Особые проблемы «Северсталь» испытывает на выезде. На чужой территории Череповец зачастую преследуют неудачи, подкрепленные крайне слабыми цифрами заброшенных шайб.

На Дальнем Востоке команде Козырева едва ли станет легче, поэтому сейчас «Северстали» важно стабилизировать оборону — ведь в гостях «сталь» пропускает много — и показывать более уверенную игру на катке соперников.

Статистика для ставок

В четырех последних очных матчах команды пробивали тотал больше 5.5

В шести личных встречах из последних восьми «Амур» забивал минимум 3 гола

Победой «Амура» закончились пять последних очных матчей в Хабаровске

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Амура» оценивается букмекерами в 2.45, ничья — в 4.20, а победа «Северстали» — в 2.46.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.15, на тотал меньше 5.5 — за 1.70.

Прогноз: Регулярный чемпионат складывается для «Амура» не лучшим образом, но так уж случилось, что на домашнем катке «тигры» сейчас играют продуктивнее, чем в гостях, в то время как «Северсталь» в целом начала сдавать.

Ставка: «Амур» победит в матче за 1.90.

Прогноз: «Северсталь», несмотря на текущий спад, остается одной из опаснейших команд в нападении. Понимая это, хабаровчане едва ли решатся на открытую игру, в которой они не смогут победить.

Ставка: Тотал меньше 5 за 1.98.