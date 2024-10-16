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    «Алания» предстанет фаворитом

    «Тюмень» — «Алания». Ставка (к. 2.10) и прогноз на Кубок России Путь регионов 16 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Тюмень» — «Алания»
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    Спартак Гогниев вернулся в «Аланию»
    16 октября на групповом этапе Кубка России по футболу сыграют «Тюмень» и «Алания». Начало встречи — 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Тюмень» — «Алания», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Кубок 16 Октября 2024 года

    Тюмень

  • Тюмень
    •  Тюмень 17:00 Алания

    Алания

  • Владикавказ
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    «Тюмень»

    Турнирное положение: в настоящее время «Тюмень» главный аутсайдер в таблице Первой лиги с 6 очками.

    Последние матчи: в Кубке России был пройден лидер Второй лиги «Челябинск» со счетом 2:0. Голы в этом матче забивали Ткачук и Мокаев. Команда неожиданно мощно провела эту встречу и заслуженно прошла дальше.

    Тюмень — Алания: коэффициенты букмекеров

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    В чемпионате было поражение от «Урала» (0:1) в гостях и ничья дома с «КАМАЗом» (1:1).

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    • Не сыграют: вод вопросом участие основного защитника Сухорученко.

    Состояние команды: на протяжении всего сезона «Тюмень» подтверждает звание главного аутсайдера Первой лиги. Была бездарно проведена селекция, взяты статусные ветераны на хорошие зарплаты, лучшие годы которых уже позади. Также в команде сейчас неразбериха с главным тренером. Номинально числятся Меньшиков, но фактически руководит Попков.

    «Алания»

    Турнирное положение: в таблице Первой лиги «Алания» идет только на 15-м месте с 14 очками.

    Последние матчи: в Кубке России владикавказцы прошли «Амкал», победив его в гостях со счетом 1:0. Это был первый матч Спартака Гогниева после возвращения в команду.

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    В чемпионате «Алания» проиграла дома «Балтике» (0:2) и победила «Черноморец» (2:0).

    Прогнозы и ставки на футбол

    Не сыграют: травмированы Гурциев, Чимези, Качмазов, есть повреждения у Долгова и Хадарцева.

    Состояние команды: руководство «Алании» вовремя одумалось после экспериментов с главным тренером и вернуло в команду Гогниева, который немного улучшил результаты и главное вернул ей уверенность. Пока Спартак в первую очередь взялся за игру в обороне и не переходит к своему искрометному яростному и атакующему футболу, но карусель на угловых не за горами, а стандарты с кучей пробегающих мимо мяча уже в ходу.

    Статистика для ставок

    • В первом круге чемпионата «Тюмень» проиграла дома со счетом 0:1

    • Матч в прошлом сезоне во Владикавказе завершился вничью (1:1)

    • В Тюмени победила «Алания» (0:1)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Тюмени» дают 2,32, а на «Аланию» — 3,0, ничью букмекеры оценивают в 3,20.

    Тотал меньше 2,5 идет за 1,55, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,30.

    Прогноз: сейчас Гогниеву главное выстроить свой футбол и привить его понимание своим игрокам, поэтому ротация если и будет, то минимальная. «Тюмень» постепенно тонет в сезоне и надежд на спасение пока не видно. Конечно, она может дома показать себя, но «Алания» сейчас намного солиднее.

    Ставка: победа «Алании» с форой 0 за 2,10.

    Прогноз: также можно заиграть успех гостей в основное время.

    Ставка: победа «Алании» в основное время за 3,0.

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    «Тюмень» — «Алания»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 16.10.2024. Прогнозы на футбол. «Алания» предстанет фаворитом
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