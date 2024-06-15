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    «Дордой» поглумится над аутсайдером

    «Дордой» — «Кыргызалтын». Ставка (к. 2.05) и прогноз на футбол, чемпионат Кыргызстана, 15 июня 2024 года

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    «Дордой»
    15 июня в 11-м туре чемпионата Кыргызстана по футболу сыграют «Дордой» и «Кыргызалтын». Начало игры — в 15:00 мск. «Дордой» — «Кыргызалтын»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Кыргызстан. Премьер-лига 15 Июня 2024 года

    Дордой

  • Бишкек
    •  Дордой 15:00 Кыргызалтын

    Кыргызалтын

  • Кара Балта
    •

    «Дордой»

    Турнирное положение: «Дордой» традиционно сражается за чемпионский титул. На данный момент команда находится на 2 месте турнирной таблицы.

    При этом «Дордой» всего на 2 очка отстает от лидера «Абдыш-Ата». Причем команда остается единственной в чемпионате, не познавшей горечи поражения.

    Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда добыла три очка. «Дордой» нанес поражение «Илбирсу» (2:1).

    Причем до того команда потеряла два очка в матче с «Нефтчи» Кочкор-Ата (1:2). Зато мощный «Абдыш-Ата» был обыгран со счетом 3:0.

    В 5 своих последних матчах команда добыла 4 виктории. В этих поединках «Дордой» забил 11 мячей при 2 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: в своих последних поединках команда выглядела весьма прилично. Да и победа над главным конкурентом явно окрылит.

    Матчи с «Кыргызалтыном» для команды исторически складываются успешно. Все очные встречи, начиная с 2010 года, были выиграны.

    Несомненно, «Дордой» постарается не отставать от лидера. Да и оппонент явно не блещет в плане реализации.

    «Кыргызалтын»

    Турнирное положение: Эта команда проводит достаточно посредственный сезон. Ныне «Кыргызалтын» располагается на 9 месте турнирной таблицы.

    Притом, что «Кыргызалтын» имеет проблемы в плане реализации. В 10 поединках чемпионата команда отличилась лишь 6 точными ударами.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда снова не разжилась очками. «Кыргызалтын» уступил «Алге» (0:1).

    Причем до того команда уступила «Илбирсу» (1:2). А вот поражение от «Таланта» получилось абсолютно логичным (0:3).

    В четырех своих последних матчах команда проиграла. Причем в двух из них игроки «Кыргызалтына» не сумели отличиться.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Кыргызалтын» выглядит откровенно убого. Да и отрыв от последнего места измеряется лишь дополнительными показателями.

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    В 5 своих последних матчах команда выиграла лишь однажды. В них игроки «Кыргызалтына» забили 4 мяча при 11 пропущенных в свои ворота.

    Майский поединок этих команд вышел интересным. Вот только в нем «Кыргызалтын» уступил со счетом 1:4, пропустив все 4 мяча еще в первом тайме.

    Наверняка гости не собираются лишь отсиживаться в обороне. Да и дать бой одному из лидеров — уже прекрасная мотивация!

    Статистика для ставок

    • «Дордой» еще не потерпел ни одного поражения в чемпионате

    • «Кыргызалтын» проиграл в 4 своих последних матчах

    • «Дордой» еще ни разу не терял очков в матчах с «Кыргызалтыном»

    Прогноз

    Коэффициенты букмекеров: «Дордой» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.07. Ничья оценена в 11.80, а победа оппонента — в скромные 20.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.25 и 3.75.

    Прогноз: Номинальные хозяева выглядят на голову сильнее оппонента, и уж точно будут активно атаковать.

    «Кыргызалтын» проиграл в четырех своих последних матчах, да и атака «Дордоя» способна прибавить в плане реализации.

    Ставка: Фора «Дордоя» -3.5 за 2.05.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих наколотят более четырех мячей.

    Ставка: ТБ 4.5 за 2.22

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    «Дордой» — «Кыргызалтын». 15 июня в 11-м туре чемпионата Кыргызстана по футболу сыграют «Дордой» и «Кыргызалтын». Начало игры — в 15:00 мск. / Ставка и прогноз на матч «Дордой» — «Кыргызалтын» с коэффициентом 2.05.
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