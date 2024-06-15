Дордой
Кыргызалтын
«Дордой»
Турнирное положение: «Дордой» традиционно сражается за чемпионский титул. На данный момент команда находится на 2 месте турнирной таблицы.
При этом «Дордой» всего на 2 очка отстает от лидера «Абдыш-Ата». Причем команда остается единственной в чемпионате, не познавшей горечи поражения.
Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда добыла три очка. «Дордой» нанес поражение «Илбирсу» (2:1).
Причем до того команда потеряла два очка в матче с «Нефтчи» Кочкор-Ата (1:2). Зато мощный «Абдыш-Ата» был обыгран со счетом 3:0.
В 5 своих последних матчах команда добыла 4 виктории. В этих поединках «Дордой» забил 11 мячей при 2 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: в своих последних поединках команда выглядела весьма прилично. Да и победа над главным конкурентом явно окрылит.
Матчи с «Кыргызалтыном» для команды исторически складываются успешно. Все очные встречи, начиная с 2010 года, были выиграны.
Несомненно, «Дордой» постарается не отставать от лидера. Да и оппонент явно не блещет в плане реализации.
«Кыргызалтын»
Турнирное положение: Эта команда проводит достаточно посредственный сезон. Ныне «Кыргызалтын» располагается на 9 месте турнирной таблицы.
Притом, что «Кыргызалтын» имеет проблемы в плане реализации. В 10 поединках чемпионата команда отличилась лишь 6 точными ударами.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда снова не разжилась очками. «Кыргызалтын» уступил «Алге» (0:1).
Причем до того команда уступила «Илбирсу» (1:2). А вот поражение от «Таланта» получилось абсолютно логичным (0:3).
В четырех своих последних матчах команда проиграла. Причем в двух из них игроки «Кыргызалтына» не сумели отличиться.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Кыргызалтын» выглядит откровенно убого. Да и отрыв от последнего места измеряется лишь дополнительными показателями.
В 5 своих последних матчах команда выиграла лишь однажды. В них игроки «Кыргызалтына» забили 4 мяча при 11 пропущенных в свои ворота.
Майский поединок этих команд вышел интересным. Вот только в нем «Кыргызалтын» уступил со счетом 1:4, пропустив все 4 мяча еще в первом тайме.
Наверняка гости не собираются лишь отсиживаться в обороне. Да и дать бой одному из лидеров — уже прекрасная мотивация!
Статистика для ставок
- «Дордой» еще не потерпел ни одного поражения в чемпионате
- «Кыргызалтын» проиграл в 4 своих последних матчах
- «Дордой» еще ни разу не терял очков в матчах с «Кыргызалтыном»
Прогноз
Коэффициенты букмекеров: «Дордой» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.07. Ничья оценена в 11.80, а победа оппонента — в скромные 20.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.25 и 3.75.
- 1.75Германия — Шотландия: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 3.10Венгрия — Швейцария: прогноз и ставкаЗавтра в 16:00
- 1.88Перу — Сальвадор: прогноз и ставкаЗавтра в 03:30
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Прогноз: Номинальные хозяева выглядят на голову сильнее оппонента, и уж точно будут активно атаковать.
«Кыргызалтын» проиграл в четырех своих последних матчах, да и атака «Дордоя» способна прибавить в плане реализации.
Ставка: Фора «Дордоя» -3.5 за 2.05.
Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих наколотят более четырех мячей.
Ставка: ТБ 4.5 за 2.22