В матче 5-го тура чемпионата Аргентины по футболу «Бока Хуниорс» на своем поле сыграет против «Велес Сарсфилд». Матч состоится в ночь на 15 июня и начнется в 01:00 по мск. «Бока Хуниорс» — «Велес Сарсфилд»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Бока Хуниорс»

Турнирное положение: 29-кратный чемпион Аргентины в текущем первенстве после четырех туров набрал всего четыре очка и и находится аж на 18 месте в таблице.

«Бока Хуниорс» смогла выиграть лишь один поединок из четырех проведенных, раз сыграла вничью и дважды уступала, забила и пропустила по четыре гола.

Последние матчи: В прошлом туре национального чемпионата «генуэзцы» потерпели гостевое фиаско от «Платенсе» со счетом 0:1. А немногим ранее они в заключительном туре группового этапа южноамериканского кубка разгромили дома 4:0 боливийский «Насьональ Потоси» и вышли в плей-офф турнира.

Не сыграют: Значимых потерь у команды нет. Все игроки основы в строю.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Бока Хуниорс» проиграла свой последний проведенный поединок. И этим фиаско она прервала свою 4-матчевую беспроигрышную серию, в которой расписала две мировые и столько же встреч выиграла. А в трех из шести предыдущих своих игр «сине-золотые» уходили с поля без забитого мяча.

«Велес Сарсфилд»

Турнирное положение: 10-кратный чемпион Аргентины в данном первенстве пока идет на 15 месте, имея в активе пять баллов.

«Велес Сарсфилд» выиграл один поединок из четырех проведенных, раз уступил и два матча завершил вничью, разница мячей составляет 4:5.

Последние матчи: В преддверии данного матча «фортики» смогли обыграть на выезде со счетом 2:1 «Арсенал Саранди» в 1/16 финала Кубка Аргентины и прошли дальше. В последней же игре чемпионата они дома расписали мировую с «Атлетико Тукуман» — 1:1.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

Состояние команды: К этой игре «Велес Сарсфилд» подходит с 4-матчевой беспроигрышной серией, в которой поровну поделил мировые исходы и виктории. Однако в данном отрезке он в трех случаях не сумел сохранить свои ворота на замке. А проиграла же команда в основное время только раз за минувшие десять поединков с учетом всех турниров.

Статистика для ставок

«Бока Хуниорс» выиграла у «Велес Сарсфилд» в двух предыдущих очных противостояниях

«Велес Сарсфилд» смог одолеть «Боку» только раз за минувшие десять очных встреч

Только дважды за последние десять игр между собой этих клубов играла ставка обе забьют

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Бока Хуниорс» — 2.10, победа «Велес Сарсфилд» — 3.80, ничья — 3.20.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.47 и 1.54 соответственно.

Прогноз: Исходя из того, что для «Боки» данный соперник является весьма удобным, то поставим здесь на викторию хозяев поля.

Рекомендуемая ставка: победа «Бока Хуниорс» за 2.10.

Прогноз: А вторым вариантом ставки здесь будет крайне низовой исход, ведь зачастую в поединках между собой команды на двоих забивают очень мало.

Ставка: ТМ 2,0 за 2.00.