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    «Бока Хуниорс» сможет одолеть «Велес Сарсфилд»

    «Бока Хуниорс» — «Велес Сарсфилд». Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, чемпионат Аргентины, 15 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Бока Хуниорс» — «Велес Сарсфилд»
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    «Бока Хуниорс»
    В матче 5-го тура чемпионата Аргентины по футболу «Бока Хуниорс» на своем поле сыграет против «Велес Сарсфилд». Матч состоится в ночь на 15 июня и начнется в 01:00 по мск. «Бока Хуниорс» — «Велес Сарсфилд»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Аргентина. Примера 15 Июня 2024 года

    Бока Хуниорс

  • Буэнос-Айрес
    •  Бока Хуниорс 01:00 Велес Сарсфилд

    Велес Сарсфилд

  • Аргентина. Примера
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    «Бока Хуниорс»

    Турнирное положение: 29-кратный чемпион Аргентины в текущем первенстве после четырех туров набрал всего четыре очка и и находится аж на 18 месте в таблице.

    «Бока Хуниорс» смогла выиграть лишь один поединок из четырех проведенных, раз сыграла вничью и дважды уступала, забила и пропустила по четыре гола.

    Последние матчи: В прошлом туре национального чемпионата «генуэзцы» потерпели гостевое фиаско от «Платенсе» со счетом 0:1. А немногим ранее они в заключительном туре группового этапа южноамериканского кубка разгромили дома 4:0 боливийский «Насьональ Потоси» и вышли в плей-офф турнира.

    Не сыграют: Значимых потерь у команды нет. Все игроки основы в строю.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Бока Хуниорс» проиграла свой последний проведенный поединок. И этим фиаско она прервала свою 4-матчевую беспроигрышную серию, в которой расписала две мировые и столько же встреч выиграла. А в трех из шести предыдущих своих игр «сине-золотые» уходили с поля без забитого мяча.

    «Велес Сарсфилд»

    Турнирное положение: 10-кратный чемпион Аргентины в данном первенстве пока идет на 15 месте, имея в активе пять баллов.

    «Велес Сарсфилд» выиграл один поединок из четырех проведенных, раз уступил и два матча завершил вничью, разница мячей составляет 4:5.

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    • Последние матчи: В преддверии данного матча «фортики» смогли обыграть на выезде со счетом 2:1 «Арсенал Саранди» в 1/16 финала Кубка Аргентины и прошли дальше. В последней же игре чемпионата они дома расписали мировую с «Атлетико Тукуман» — 1:1.

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

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    Состояние команды: К этой игре «Велес Сарсфилд» подходит с 4-матчевой беспроигрышной серией, в которой поровну поделил мировые исходы и виктории. Однако в данном отрезке он в трех случаях не сумел сохранить свои ворота на замке. А проиграла же команда в основное время только раз за минувшие десять поединков с учетом всех турниров.

    Статистика для ставок

    • «Бока Хуниорс» выиграла у «Велес Сарсфилд» в двух предыдущих очных противостояниях

    • «Велес Сарсфилд» смог одолеть «Боку» только раз за минувшие десять очных встреч

    • Только дважды за последние десять игр между собой этих клубов играла ставка обе забьют

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Бока Хуниорс» — 2.10, победа «Велес Сарсфилд» — 3.80, ничья — 3.20.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.47 и 1.54 соответственно.

    Прогноз: Исходя из того, что для «Боки» данный соперник является весьма удобным, то поставим здесь на викторию хозяев поля.

    Рекомендуемая ставка: победа «Бока Хуниорс» за 2.10.

    Прогноз: А вторым вариантом ставки здесь будет крайне низовой исход, ведь зачастую в поединках между собой команды на двоих забивают очень мало.

    Ставка: ТМ 2,0 за 2.00.

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    «Бока Хуниорс» — «Велес Сарсфилд». В матче 5-го тура чемпионата Аргентины по футболу «Бока Хуниорс» на своем поле сыграет против «Велес Сарсфилд». Матч состоится в ночь на 15 июня и начнется в 01:00 по мск. / Ставка и прогноз на матч «Бока Хуниорс» — «Велес Сарсфилд» с коэффициентом 2.10.
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