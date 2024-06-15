Бока Хуниорс
Велес Сарсфилд
«Бока Хуниорс»
Турнирное положение: 29-кратный чемпион Аргентины в текущем первенстве после четырех туров набрал всего четыре очка и и находится аж на 18 месте в таблице.
«Бока Хуниорс» смогла выиграть лишь один поединок из четырех проведенных, раз сыграла вничью и дважды уступала, забила и пропустила по четыре гола.
Последние матчи: В прошлом туре национального чемпионата «генуэзцы» потерпели гостевое фиаско от «Платенсе» со счетом 0:1. А немногим ранее они в заключительном туре группового этапа южноамериканского кубка разгромили дома 4:0 боливийский «Насьональ Потоси» и вышли в плей-офф турнира.
Не сыграют: Значимых потерь у команды нет. Все игроки основы в строю.
Состояние команды: «Бока Хуниорс» проиграла свой последний проведенный поединок. И этим фиаско она прервала свою 4-матчевую беспроигрышную серию, в которой расписала две мировые и столько же встреч выиграла. А в трех из шести предыдущих своих игр «сине-золотые» уходили с поля без забитого мяча.
«Велес Сарсфилд»
Турнирное положение: 10-кратный чемпион Аргентины в данном первенстве пока идет на 15 месте, имея в активе пять баллов.
«Велес Сарсфилд» выиграл один поединок из четырех проведенных, раз уступил и два матча завершил вничью, разница мячей составляет 4:5.
Последние матчи: В преддверии данного матча «фортики» смогли обыграть на выезде со счетом 2:1 «Арсенал Саранди» в 1/16 финала Кубка Аргентины и прошли дальше. В последней же игре чемпионата они дома расписали мировую с «Атлетико Тукуман» — 1:1.
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.
Состояние команды: К этой игре «Велес Сарсфилд» подходит с 4-матчевой беспроигрышной серией, в которой поровну поделил мировые исходы и виктории. Однако в данном отрезке он в трех случаях не сумел сохранить свои ворота на замке. А проиграла же команда в основное время только раз за минувшие десять поединков с учетом всех турниров.
Статистика для ставок
- «Бока Хуниорс» выиграла у «Велес Сарсфилд» в двух предыдущих очных противостояниях
- «Велес Сарсфилд» смог одолеть «Боку» только раз за минувшие десять очных встреч
- Только дважды за последние десять игр между собой этих клубов играла ставка обе забьют
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Бока Хуниорс» — 2.10, победа «Велес Сарсфилд» — 3.80, ничья — 3.20.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.47 и 1.54 соответственно.
- 1.75Германия — Шотландия: прогноз и ставкаЗавтра в 22:00
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Прогноз: Исходя из того, что для «Боки» данный соперник является весьма удобным, то поставим здесь на викторию хозяев поля.
Рекомендуемая ставка: победа «Бока Хуниорс» за 2.10.
Прогноз: А вторым вариантом ставки здесь будет крайне низовой исход, ведь зачастую в поединках между собой команды на двоих забивают очень мало.
Ставка: ТМ 2,0 за 2.00.