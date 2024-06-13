Дублинский «Богемианс» на своем поле примет «Дерри Сити» в 21-м туре чемпионата Ирландии по футболу. Поединок состоится 13 июня и начнется в 21:45 по мск. «Богемианс» — «Дерри Сити»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Богемианс»

Турнирное положение: 11-кратный чемпион Ирландии это первенство проводит не лучшим образом и сейчас идет на седьмом месте с 24 баллами в активе, опережая на восемь пунктов опасную зону.

«Богемианс» выиграл семь встреч из 18 проведенных, три раза сыграл вничью и потерпел восемь поражений, разница мячей составляет 20:21.

Последние матчи: В преддверии этого поединка «цыгане» на выезде потерпели фиаско от новичка элиты «Уотерфорда» со счетом 1:2, а туром ранее они в матче дерби на своей арене поделили очки с «Сент-Патриксом» — 2:2.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Богемианс» за предыдущие семь встреч чемпионата смог отпраздновать только одну викторию. Также в этот период времени дублинцы потерпели четыре поражения и расписали два мировых исхода. И в трех поединках данного отрезка они уходили с поля без результативных действий.

«Дерри Сити»

Турнирное положение: Данный коллектив на текущий момент в таблице с 38 очками идет на второй позиции и на два пункта отстает от лидера.

«Дерри Сити» выиграл десять игр из 22 проведенных, восемь раз сыграл вничью и потерпел четыре фиаско, разница мячей составляет 32:18.

Последние матчи: «Кондитеры» к этому матчу подходят после двух сухих домашних викторий над новичками лиги. Сперва в этом отрезке они разгромили «Уотерфорд» со счетом 3:0, а затем справились и с «Голуэем» — 2:0.

Не сыграют: Значимых потерь у команды нет. Все игроки основы в строю.

Состояние команды: К этому поединку «Дерри Сити» подходит с 4-матчевой беспроигрышной серией, в которой дважды сыграл вничью и дважды победил. А проиграла команда только один матч из десяти предыдущих и пять встреч выиграла за этот период. И у нее всего лишь два матча из десяти минувших без забитых мячей.

Статистика для ставок

Две из четырех предыдущих очных игр этих клубов завершились в ничью

Пять из семи последних очных матчей данных команд завершились по низам

Только в двух из семи минувших играх между собой играла ставка обе забьют

Прогноз

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Дерри Сити» — 2.00, победа «Богемианса» — 3.85, ничья — 3.30.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.14 и 1.68 соответственно.

Прогноз: Исходя из того, что эти команды между собой зачастую играют по низам, то и в этом поединке поставим на крайне нерезультативный исход.



Рекомендуемая ставка: ТМ 2,0 за 2.30.

Прогноз: И также считаем, что поединок победителя не определит, ведь в последнее время между собой эти команды часто играли вничью.

Ставка: ничья за 3.30.