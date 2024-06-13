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    Поединок будет малорезультативным?

    «Богемианс» — «Дерри Сити». Ставка (к. 2.30) и прогноз на футбол, чемпионат Ирландии, 13 июня 2024 года

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    «Дерри Сити»
    Дублинский «Богемианс» на своем поле примет «Дерри Сити» в 21-м туре чемпионата Ирландии по футболу. Поединок состоится 13 июня и начнется в 21:45 по мск. «Богемианс» — «Дерри Сити»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Ирландия. Высшая лига 13 Июня 2024 года

    Богемианс

  • Дублин
    •  Богемианс 21:45 Дерри Сити

    Дерри Сити

  • Ирландия. Высшая лига
    •

    «Богемианс»

    Турнирное положение: 11-кратный чемпион Ирландии это первенство проводит не лучшим образом и сейчас идет на седьмом месте с 24 баллами в активе, опережая на восемь пунктов опасную зону.

    «Богемианс» выиграл семь встреч из 18 проведенных, три раза сыграл вничью и потерпел восемь поражений, разница мячей составляет 20:21.

    Последние матчи: В преддверии этого поединка «цыгане» на выезде потерпели фиаско от новичка элиты «Уотерфорда» со счетом 1:2, а туром ранее они в матче дерби на своей арене поделили очки с «Сент-Патриксом» — 2:2.

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Богемианс» за предыдущие семь встреч чемпионата смог отпраздновать только одну викторию. Также в этот период времени дублинцы потерпели четыре поражения и расписали два мировых исхода. И в трех поединках данного отрезка они уходили с поля без результативных действий.

    «Дерри Сити»

    Турнирное положение: Данный коллектив на текущий момент в таблице с 38 очками идет на второй позиции и на два пункта отстает от лидера.

    «Дерри Сити» выиграл десять игр из 22 проведенных, восемь раз сыграл вничью и потерпел четыре фиаско, разница мячей составляет 32:18.

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    • Последние матчи: «Кондитеры» к этому матчу подходят после двух сухих домашних викторий над новичками лиги. Сперва в этом отрезке они разгромили «Уотерфорд» со счетом 3:0, а затем справились и с «Голуэем» — 2:0.

    Не сыграют: Значимых потерь у команды нет. Все игроки основы в строю.

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    Состояние команды: К этому поединку «Дерри Сити» подходит с 4-матчевой беспроигрышной серией, в которой дважды сыграл вничью и дважды победил. А проиграла команда только один матч из десяти предыдущих и пять встреч выиграла за этот период. И у нее всего лишь два матча из десяти минувших без забитых мячей.

    Статистика для ставок

    • Две из четырех предыдущих очных игр этих клубов завершились в ничью

    • Пять из семи последних очных матчей данных команд завершились по низам

    • Только в двух из семи минувших играх между собой играла ставка обе забьют

    Прогноз

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Дерри Сити» — 2.00, победа «Богемианса» — 3.85, ничья — 3.30.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.14 и 1.68 соответственно.

    Прогноз: Исходя из того, что эти команды между собой зачастую играют по низам, то и в этом поединке поставим на крайне нерезультативный исход.

    Рекомендуемая ставка: ТМ 2,0 за 2.30.

    Прогноз: И также считаем, что поединок победителя не определит, ведь в последнее время между собой эти команды часто играли вничью.

    Ставка: ничья за 3.30.

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    «Богемианс» — «Дерри Сити». Дублинский «Богемианс» на своем поле примет «Дерри Сити» в 21-м туре чемпионата Ирландии по футболу. Поединок состоится 13 июня и начнется в 21:45 по мск. / Ставка и прогноз на матч «Богемианс» — «Дерри Сити» с коэффициентом 2.30.
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