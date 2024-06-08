В рамках товарищеского матча 8 июня пройдет игра Молдова — Кипр. Начало — 19:00 (мск). Молдова — Кипр: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Молдова

Турнирное положение: Молдова снова потерпела неудача в попытке пробиться в финальную часть чемпионата Европы 2024 года, где заняла предпоследнее, четвертое место в группе.

По итогам восьми матчей команда набрала 10 очков и на пять баллов отстала от проходной второй позиции, которую заняла Чехия.

Молдавия — Кипр: коэффициенты букмекеров 1X2Новым игрокам 2.173.153.65Бонус$9500

Последние матчи: сборная в своем последнем матче в товарищеской встрече одержала на выезде разгромную победу над Каймановыми островами (4:0).

Этот успех прервал безвыигрышную серию коллектива в пять поединков, которые пришлись на отбор на Евро-2026 и товарищеские встречи.

Прогнозы и ставки на Евро-2024

Не сыграют: о травмированных и дисквалифицированных игроках не сообщается.

Состояние команды: в последних шести матчах в разных турнирах Молдова выиграла лишь раз при трех ничьих и двух поражениях.

Очевидно, что такая форма не говорит о хороших шансах сборной на успех, хотя нынешний соперник уж точно не превосходит ее в классе.

Ион Николаеску — лучший бомбардир команды в отборе на Евро-2024 с четырьмя голами.

Кипр

Турнирное положение: Кипр в очередной раз потерпел неудачу в попытке пробиться в финальную часть чемпионата Европы 2024 года, где заняла последнее, пятое место в группе.

После восьми матчей команда не набрала ни одного балла, отстав аж на восемь пунктов от ближайшего соперника — Грузии.

Последние матчи: сборная в своем последнем матче в рамках товарищеской встречи потерпела поражение от Сербии (0:1) на своем поле.

Эта неудача оформила безвыигрышную мини-серию коллектива в два поединка, которые пришлись на квалификацию континентального первенства и контрольные игры.

Календарь и таблица Евро-2024

Не сыграют: о травмированных и дисквалифицированных игроках не сообщается.

Состояние команды: в последних 12 матчах (в рамках отбора на Евро-2024 и товарищеских встреч) Кипр выиграла лишь раз при девяти поражениях и двух ничьих.

Очевидно, что такая форма не сулит об особых шансах гостей не то, чтобы выиграть, а даже сыграть вничью, хотя соперник немногим превосходит его классом.

Три гола команды в отборе на Евро-2024 забивали разные игроки.

Статистика для ставок

в четырех из шести последних матчей Молдовы забивали обе команды

в трех из пяти последних матчей Молдовы фиксировали ничью

в трех последних матчах Кипра забивали меньше 2,5 голов.

Прогнозы

Коэффициенты букмекеров: Молдова — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.09. Ничья — в 3.55, победа Кипра — в 3.15.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 2.15 и 1.62.

Прогноз: в восьми из 10 последних матчей гости проиграли. Более того, так было в их трех последних выездных поединках.

При этом хозяева подходят к игре в неплохом настроении после победы в прошлом матче.

Ставка: Молдова выиграет за 2.09.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь в 10 из 13 последних матчей Кипра было именно так.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.15.