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    Обыграет ли Молдова Кипр?

    Молдова — Кипр. Ставка (к. 2.09) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 8 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на Молдова — Кипр
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    Ион Николаеску
    В рамках товарищеского матча 8 июня пройдет игра Молдова — Кипр. Начало — 19:00 (мск). Молдова — Кипр: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 08 Июня 2024 года

    Молдавия

  • Кишинёв
    •  Молдавия 19:00 Кипр

    Кипр

  • Никосия
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    Молдова

    Турнирное положение: Молдова снова потерпела неудача в попытке пробиться в финальную часть чемпионата Европы 2024 года, где заняла предпоследнее, четвертое место в группе.

    По итогам восьми матчей команда набрала 10 очков и на пять баллов отстала от проходной второй позиции, которую заняла Чехия.

    Молдавия — Кипр: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: сборная в своем последнем матче в товарищеской встрече одержала на выезде разгромную победу над Каймановыми островами (4:0).

    Этот успех прервал безвыигрышную серию коллектива в пять поединков, которые пришлись на отбор на Евро-2026 и товарищеские встречи.

    Прогнозы и ставки на Евро-2024

    Не сыграют: о травмированных и дисквалифицированных игроках не сообщается.

    Состояние команды: в последних шести матчах в разных турнирах Молдова выиграла лишь раз при трех ничьих и двух поражениях.

    Очевидно, что такая форма не говорит о хороших шансах сборной на успех, хотя нынешний соперник уж точно не превосходит ее в классе.

    Ион Николаеску — лучший бомбардир команды в отборе на Евро-2024 с четырьмя голами.

    Кипр

    Турнирное положение: Кипр в очередной раз потерпел неудачу в попытке пробиться в финальную часть чемпионата Европы 2024 года, где заняла последнее, пятое место в группе.

    После восьми матчей команда не набрала ни одного балла, отстав аж на восемь пунктов от ближайшего соперника — Грузии.

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    • Последние матчи: сборная в своем последнем матче в рамках товарищеской встречи потерпела поражение от Сербии (0:1) на своем поле.

    Эта неудача оформила безвыигрышную мини-серию коллектива в два поединка, которые пришлись на квалификацию континентального первенства и контрольные игры.

    Календарь и таблица Евро-2024

    Не сыграют: о травмированных и дисквалифицированных игроках не сообщается.

    Состояние команды: в последних 12 матчах (в рамках отбора на Евро-2024 и товарищеских встреч) Кипр выиграла лишь раз при девяти поражениях и двух ничьих.

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    Очевидно, что такая форма не сулит об особых шансах гостей не то, чтобы выиграть, а даже сыграть вничью, хотя соперник немногим превосходит его классом.

    Три гола команды в отборе на Евро-2024 забивали разные игроки.

    Статистика для ставок

    • в четырех из шести последних матчей Молдовы забивали обе команды

    • в трех из пяти последних матчей Молдовы фиксировали ничью

    • в трех последних матчах Кипра забивали меньше 2,5 голов.

    Прогнозы

    Коэффициенты букмекеров: Молдова — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.09. Ничья — в 3.55, победа Кипра — в 3.15.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 2.15 и 1.62.

    Прогноз: в восьми из 10 последних матчей гости проиграли. Более того, так было в их трех последних выездных поединках.

    При этом хозяева подходят к игре в неплохом настроении после победы в прошлом матче.

    Ставка: Молдова выиграет за 2.09.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь в 10 из 13 последних матчей Кипра было именно так.

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.15.

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    Молдова — Кипр. В рамках товарищеского матча 8 июня пройдет игра Молдова — Кипр. Начало — 19:00 (мск). / Ставка и прогноз на матч Молдова — Кипр с коэффициентом 2.09.
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