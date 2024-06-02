2 июня в 10-м туре чемпионата Казахстана по футболу сыграют «Туран» и «Актобе». Начало игры — в 17:00 мск. «Туран» — «Актобе»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Туран»

Турнирное положение: «Туран» привычно пребывает в группе аутсайдеров. На данный момент команда находится на 11 месте турнирной таблицы.

При этом «Туран» лишь по дополнительным показателям опережает опасную зону. Плюс пропускает команда в среднем гол за матч.

Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда потерпела очередную коллизию. «Туран» уступил «Жетысу» (2:3).

А вот после того команда в Кубке лиги пала под натиском «Елимая» (0:3). Зато поединок с «Кызылжаром» принес минимальную викторию.

В 5 своих последних матчах команда победила лишь один раз. В этих поединках «Туран» забил 3 мяча при 9 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: в своих последних поединках команда выглядела откровенно бледно. В двух последних матчах «Туран» покидал поле на щите.

Поединки с «Актобе» для команды складываются неудачно. Три последних очных встречи завершились поражениями.

Да и в атаке «Туран» откровенно не преуспевает. Игроки команды в 8 матчах чемпионата отличились всего 5 голами.

«Актобе»

Турнирное положение: Эта команда стартовала в чемпионате весьма многообещающе. Ныне «Актобе» располагается на 1 месте турнирной таблицы.

Притом, что «Актобе» уступил лишь в одном поединке чемпионата. А вот забила команда 14 мячей в 8 поединках, и это лучший показатель в лиге.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. В первом полуфинальном матче Кубка Казахстана был обыгран «Елимай» (2:0).

До того в рамках Кубка лиги команда нанесла поражение «Кайсару» (2:0). Да и ничью с «Ордабасы» (0:0) нельзя считать провалом.

Более того, «Актобе» не пропускает в 4 своих последних поединках. Причем два последних завершились викториями.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке команда выглядит великолепноо. Да и амбиций у клуба громадье!

К тому же, оборона команды действует весьма монолитно. «Актобе» пропустил в свои ворота 6 раз в 8 поединках чемпионата Казахстана.

Потенциал у команды весьма серьезный. Ныне она выглядит как явный фаворит чемпионата, да и перспективный форвард Максим Самородов забил уже 4 мяча.

Нет сомнений, что номинальные гости постараются добыть три пункта. Команда явно намерена закрепиться на первой строчке

Статистика для ставок

«Туран» в среднем забивает меньше гола за матч

«Актобе» не пропускал в 4 своих последних матчах

«Туран» проиграл «Актобе» в 3 последних очных поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Актобе» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.15. Ничья оценена в 3.03, а победа оппонента — в скромные 3.42.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.53 и 1.50.

Прогноз: «Актобе» на голову сильнее соперника, и уж точно будет действовать с позиции силы.

Гости явно намерены закрепиться на первом месте, к тому же «Туран» забивает с огромной натугой.

Ставка: Победа «Актобе» за 2.15.

Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих настреляют два и более мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.53