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    Сможет ли «Актобе» утвердиться на первой строчке?

    «Туран» — «Актобе». Ставка (к. 2.15) и прогноз на футбол, чемпионат Казахстана, 2 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Туран» — «Актобе»
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    Максим Самородов
    2 июня в 10-м туре чемпионата Казахстана по футболу сыграют «Туран» и «Актобе». Начало игры — в 17:00 мск. «Туран» — «Актобе»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Казахстан. Премьер-лига 02 Июня 2024 года

    Туран

  • Туркестан
    •  Туран 17:00 Актобе

    Актобе

  • Казахстан. Премьер-лига
    •

    «Туран»

    Турнирное положение: «Туран» привычно пребывает в группе аутсайдеров. На данный момент команда находится на 11 месте турнирной таблицы.

    При этом «Туран» лишь по дополнительным показателям опережает опасную зону. Плюс пропускает команда в среднем гол за матч.

    Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда потерпела очередную коллизию. «Туран» уступил «Жетысу» (2:3).

    А вот после того команда в Кубке лиги пала под натиском «Елимая» (0:3). Зато поединок с «Кызылжаром» принес минимальную викторию.

    В 5 своих последних матчах команда победила лишь один раз. В этих поединках «Туран» забил 3 мяча при 9 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: в своих последних поединках команда выглядела откровенно бледно. В двух последних матчах «Туран» покидал поле на щите.

    Поединки с «Актобе» для команды складываются неудачно. Три последних очных встречи завершились поражениями.

    Да и в атаке «Туран» откровенно не преуспевает. Игроки команды в 8 матчах чемпионата отличились всего 5 голами.

    «Актобе»

    Турнирное положение: Эта команда стартовала в чемпионате весьма многообещающе. Ныне «Актобе» располагается на 1 месте турнирной таблицы.

    Притом, что «Актобе» уступил лишь в одном поединке чемпионата. А вот забила команда 14 мячей в 8 поединках, и это лучший показатель в лиге.

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    • Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. В первом полуфинальном матче Кубка Казахстана был обыгран «Елимай» (2:0).

    До того в рамках Кубка лиги команда нанесла поражение «Кайсару» (2:0). Да и ничью с «Ордабасы» (0:0) нельзя считать провалом.

    Более того, «Актобе» не пропускает в 4 своих последних поединках. Причем два последних завершились викториями.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке команда выглядит великолепноо. Да и амбиций у клуба громадье!

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    К тому же, оборона команды действует весьма монолитно. «Актобе» пропустил в свои ворота 6 раз в 8 поединках чемпионата Казахстана.

    Потенциал у команды весьма серьезный. Ныне она выглядит как явный фаворит чемпионата, да и перспективный форвард Максим Самородов забил уже 4 мяча.

    Нет сомнений, что номинальные гости постараются добыть три пункта. Команда явно намерена закрепиться на первой строчке

    Статистика для ставок

    • «Туран» в среднем забивает меньше гола за матч

    • «Актобе» не пропускал в 4 своих последних матчах

    • «Туран» проиграл «Актобе» в 3 последних очных поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Актобе» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.15. Ничья оценена в 3.03, а победа оппонента — в скромные 3.42.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.53 и 1.50.

    Прогноз: «Актобе» на голову сильнее соперника, и уж точно будет действовать с позиции силы.

    Гости явно намерены закрепиться на первом месте, к тому же «Туран» забивает с огромной натугой.

    Ставка: Победа «Актобе» за 2.15.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих настреляют два и более мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.53

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    «Туран» — «Актобе». 2 июня в 10-м туре чемпионата Казахстана по футболу сыграют «Туран» и «Актобе». Начало игры — в 17:00 мск. / Ставка и прогноз на матч «Туран» — «Актобе» с коэффициентом 2.15.
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