Туран
Актобе
«Туран»
Турнирное положение: «Туран» привычно пребывает в группе аутсайдеров. На данный момент команда находится на 11 месте турнирной таблицы.
При этом «Туран» лишь по дополнительным показателям опережает опасную зону. Плюс пропускает команда в среднем гол за матч.
Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда потерпела очередную коллизию. «Туран» уступил «Жетысу» (2:3).
А вот после того команда в Кубке лиги пала под натиском «Елимая» (0:3). Зато поединок с «Кызылжаром» принес минимальную викторию.
В 5 своих последних матчах команда победила лишь один раз. В этих поединках «Туран» забил 3 мяча при 9 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: в своих последних поединках команда выглядела откровенно бледно. В двух последних матчах «Туран» покидал поле на щите.
Поединки с «Актобе» для команды складываются неудачно. Три последних очных встречи завершились поражениями.
Да и в атаке «Туран» откровенно не преуспевает. Игроки команды в 8 матчах чемпионата отличились всего 5 голами.
«Актобе»
Турнирное положение: Эта команда стартовала в чемпионате весьма многообещающе. Ныне «Актобе» располагается на 1 месте турнирной таблицы.
Притом, что «Актобе» уступил лишь в одном поединке чемпионата. А вот забила команда 14 мячей в 8 поединках, и это лучший показатель в лиге.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. В первом полуфинальном матче Кубка Казахстана был обыгран «Елимай» (2:0).
До того в рамках Кубка лиги команда нанесла поражение «Кайсару» (2:0). Да и ничью с «Ордабасы» (0:0) нельзя считать провалом.
Более того, «Актобе» не пропускает в 4 своих последних поединках. Причем два последних завершились викториями.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке команда выглядит великолепноо. Да и амбиций у клуба громадье!
К тому же, оборона команды действует весьма монолитно. «Актобе» пропустил в свои ворота 6 раз в 8 поединках чемпионата Казахстана.
Потенциал у команды весьма серьезный. Ныне она выглядит как явный фаворит чемпионата, да и перспективный форвард Максим Самородов забил уже 4 мяча.
Нет сомнений, что номинальные гости постараются добыть три пункта. Команда явно намерена закрепиться на первой строчке
Статистика для ставок
- «Туран» в среднем забивает меньше гола за матч
- «Актобе» не пропускал в 4 своих последних матчах
- «Туран» проиграл «Актобе» в 3 последних очных поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Актобе» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.15. Ничья оценена в 3.03, а победа оппонента — в скромные 3.42.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.53 и 1.50.
- 1.75Боруссия Д — Реал Мадрид: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 1.83Балтика — Зенит: прогноз и ставкаЗавтра в 18:00
- 3.40Акрон — Урал: прогноз и ставкаСегодня в 15:00
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Прогноз: «Актобе» на голову сильнее соперника, и уж точно будет действовать с позиции силы.
Гости явно намерены закрепиться на первом месте, к тому же «Туран» забивает с огромной натугой.
Ставка: Победа «Актобе» за 2.15.
Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих настреляют два и более мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.53