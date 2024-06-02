«Мец»
Турнирное положение: По итогам 34 матчей Лиги 1 «Мец» занял 16-ю позицию чемпионата с 29 очками и разницей мячей 35-58.
Команда с этого места вышла в финал плей-офф за право сыграть в элитном французском дивизионе, где ему противостоит представитель Лиги 2.
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках первой игры плей-офф клуб на выезде потерпел поражение от нынешнего соперника — 1:2.
Эта неудача продлила серию поражений хозяев в пять поединков, которые пришлись на чемпионат страны и нынешний плей-офф.
Не сыграют: о травмированных и дисквалифицированных не сообщается.
Состояние команды: в 11 последних поединках, которые пришлись на национальное первенство и товарищеские встречи, «Мец» лишь два раза выиграл при восьми поражениях и одной ничьей.
Такие результаты хотя и помогли коллективу не попасть в зону вылета, но в то же время привели к тому, что теперь ему приходится играть в плей-офф, где первую дуэль он проиграл.
Жорж Микаутадзе — лучший бомбардир команды в лиге с 13 голами.
«Сент-Этьен»
Турнирное положение: По итогам 38 матчей Лиги 2 «Сент-Этьен» занял третью позицию чемпионата с 65 очками и разницей мячей 48-31.
Команда благодаря этому вышла в плей-офф за право сыграть в элитном французском дивизионе, где в полуфинале прошла представителя Лиги 2 «Родез» (2:0).
Последние матчи: в предыдущей игре в рамках полуфинала плей-офф «Стефануа» сумел обыграть нынешнего соперника дома со счетом 2:1.
Эти успехи оформили победную мини-серию коллектива в два поединка, а самое главное наверняка заставили его болельщиков сильнее верить в возвращение в элиту.
Не сыграют: о травмированных и дисквалифицированных не сообщается.
Состояние команды: в восьми последних поединках, которые пришлись на Лигу 2 и плей-офф за выход в Лигу 1, «Сент-Этьен» проиграл лишь раз при пяти победах и двух ничьих.
Такие результаты помешали коллективу напрямую выйти в Лигу 1, для чего ей нужно было попасть в топ-2, но теперь есть неплохие шансы пробиться в элиту через плей-офф.
Ибрагим Сиссоко был лучшим бомбардиром команды в лиге с 12 голами. Он же забил «Мецу» и один из мячей в первой игре.
Статистика для ставок
- в пяти последних матчах «Мец» проиграл
- в четырех из пяти последних матчей «Меца» забивали больше 2,5 голов
- в четырех из пяти последних матчей «Сент-Этьена» забивали обе команды.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Мец» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.30. Ничья — в 3.50, победа «Сент-Этьена» — в 3.00.
ТМ 2,5 и ТБ 2,5 принимаются с близкими коэффициентами — 1.87 и 1.93.
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Прогноз: в четырех из пяти последних матчей хозяев забивали больше 2,5 голов. Так было и в четырех из пяти их последних домашних поединков.
В трех из пяти последних матчей гостей был реализован такой же расклад.
Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.93.
Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в четырех из пяти последних матчей «Меца».
Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.20