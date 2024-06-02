Эйбар
Овьедо
«Эйбар»
Турнирное положение: «Эйбар» с 68 набранными баллами идет на третьей позиции. И вот второй строки, которая уже не дает право на прямой билет в элиту, отстает на три пункта. Так что только победа и осечка конкурента позволит им добыть билет в Примеру без стыков.
Баски в текущем первенстве добились 20 викторий, восемь встреч свели вничью и потерпели 13 фиаско, разница мячей составляет 68:45.
Эйбар — Овьедо: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: На прошлых выходных «оружейники» на выезде потерпели минимальное фиаско 0:1 от хихонского «Спортинга», а до этого на своем поле обыграли «Картахену» со счетом 1:0 и расписали в Валенсии мировую с местным клубом «Леванте», сыграв со счетом 2:2.
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.
Состояние команды: Финишный отрезок чемпионата «Эйбар» проводит весьма неплохо, ведь он проиграл только дважды за семь минувших встреч, четыре раза смог победить и раз сыграл вничью. Отметим, что коллектив не забивал лишь два раза за 12 последних матчей.
«Овьедо»
Турнирное положение: Астурийцы с 64 баллами за тур до финиша разместились на пятой позиции, дающей билет в плей-офф. Но седьмую строку опережают лишь на два пункта.
«Овьедо» за всю дистанцию отпраздновал 17 викторий, 13 встреч свел вничью и потерпел 11 фиаско, разница забитых и пропущенных составляет 52:35.
Последние матчи: «Карбайонцы» в минувшем туре дома разгромили «Андорру» со счетом 3:0, а игровым днем ранее потерпели гостевое фиаско от «Эспаньола» со счетом 1:2. До этого же они отлично провели две игры чемпионата, выиграв их обе без пропущенных мячей.
Не сыграют: Все лидеры в строю и готовы помочь команде.
Состояние команды: «Овьедо» за предыдущие четыре игры первенства потерпел одно фиаско и добыл три виктории. Причем в победных встречах коллектив и не пропустил в них ни одного гола. До этого же «синие» не знали вкуса выигрыша на протяжении трех встреч кряду, раз сыграв вничью в этот период и дважды проиграв, забив в данных поединках лишь один гол.
Статистика для ставок
- «Эйбар» вышел победителем из пяти предыдущих домашних встреч
- «Овьедо» на выезде проиграл три из пяти минувших игр при двух победах
- Три из пяти очных матчей этих клубов завершились вничью и по разу они обыграли друг друга в этот период
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: На «Эйбара» букмекеры дают коэффициент 2.05. Ничья оценена в 3.42, а победа «Овьедо» оценена в 3.68.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.83 и 1.96 соответственно.
- 1.75Боруссия Д — Реал Мадрид: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 1.83Балтика — Зенит: прогноз и ставкаЗавтра в 18:00
- 3.40Акрон — Урал: прогноз и ставкаСегодня в 15:00
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Прогноз: Прогнозируем, что «Овьедо», который еще не решил вопрос с выходом в плей-офф, сможет отобрать очки у «Эйбара», имеющего призрачные шансы на прямой выход в элиту.
Рекомендуемая ставка: Х2 за 1.79.
Прогноз: Считаем, что гости смогут засушить игру и поединок получится малорезультатиным и не превысит тотал в 2,5 гола.
Ставка: ТМ 2,5 за 1.96.