«Эйбар» на своем поле сыграет против «Овьедо» в заключительном 42-м туре испанской Сегунды. Встреча состоится 2 июня и начнется в 19:30 по мск. «Эйбар» — «Овьедо»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Эйбар»

Турнирное положение: «Эйбар» с 68 набранными баллами идет на третьей позиции. И вот второй строки, которая уже не дает право на прямой билет в элиту, отстает на три пункта. Так что только победа и осечка конкурента позволит им добыть билет в Примеру без стыков.

Баски в текущем первенстве добились 20 викторий, восемь встреч свели вничью и потерпели 13 фиаско, разница мячей составляет 68:45.

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Последние матчи: На прошлых выходных «оружейники» на выезде потерпели минимальное фиаско 0:1 от хихонского «Спортинга», а до этого на своем поле обыграли «Картахену» со счетом 1:0 и расписали в Валенсии мировую с местным клубом «Леванте», сыграв со счетом 2:2.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: Финишный отрезок чемпионата «Эйбар» проводит весьма неплохо, ведь он проиграл только дважды за семь минувших встреч, четыре раза смог победить и раз сыграл вничью. Отметим, что коллектив не забивал лишь два раза за 12 последних матчей.

«Овьедо»

Турнирное положение: Астурийцы с 64 баллами за тур до финиша разместились на пятой позиции, дающей билет в плей-офф. Но седьмую строку опережают лишь на два пункта.

«Овьедо» за всю дистанцию отпраздновал 17 викторий, 13 встреч свел вничью и потерпел 11 фиаско, разница забитых и пропущенных составляет 52:35.

Последние матчи: «Карбайонцы» в минувшем туре дома разгромили «Андорру» со счетом 3:0, а игровым днем ранее потерпели гостевое фиаско от «Эспаньола» со счетом 1:2. До этого же они отлично провели две игры чемпионата, выиграв их обе без пропущенных мячей.

Не сыграют: Все лидеры в строю и готовы помочь команде.

Состояние команды: «Овьедо» за предыдущие четыре игры первенства потерпел одно фиаско и добыл три виктории. Причем в победных встречах коллектив и не пропустил в них ни одного гола. До этого же «синие» не знали вкуса выигрыша на протяжении трех встреч кряду, раз сыграв вничью в этот период и дважды проиграв, забив в данных поединках лишь один гол.

Статистика для ставок

«Эйбар» вышел победителем из пяти предыдущих домашних встреч

«Овьедо» на выезде проиграл три из пяти минувших игр при двух победах

Три из пяти очных матчей этих клубов завершились вничью и по разу они обыграли друг друга в этот период

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: На «Эйбара» букмекеры дают коэффициент 2.05. Ничья оценена в 3.42, а победа «Овьедо» оценена в 3.68.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.83 и 1.96 соответственно.

Прогноз: Прогнозируем, что «Овьедо», который еще не решил вопрос с выходом в плей-офф, сможет отобрать очки у «Эйбара», имеющего призрачные шансы на прямой выход в элиту.

Рекомендуемая ставка: Х2 за 1.79.

Прогноз: Считаем, что гости смогут засушить игру и поединок получится малорезультатиным и не превысит тотал в 2,5 гола.

Ставка: ТМ 2,5 за 1.96.