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    «Овьедо» не позволит «Эйбару» добыть прямой билет в элиту

    «Эйбар» — «Овьедо». Ставка (к. 1.79) и прогноз на футбол, чемпионат Испании, 2 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Эйбар» — «Овьедо»
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    «Эйбар»
    «Эйбар» на своем поле сыграет против «Овьедо» в заключительном 42-м туре испанской Сегунды. Встреча состоится 2 июня и начнется в 19:30 по мск. «Эйбар» — «Овьедо»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Испания. Сегунда 02 Июня 2024 года

    Эйбар

  • Эйбар
    •  Эйбар 19:30 Овьедо

    Овьедо

  • Испания. Сегунда
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    «Эйбар»

    Турнирное положение: «Эйбар» с 68 набранными баллами идет на третьей позиции. И вот второй строки, которая уже не дает право на прямой билет в элиту, отстает на три пункта. Так что только победа и осечка конкурента позволит им добыть билет в Примеру без стыков.

    Баски в текущем первенстве добились 20 викторий, восемь встреч свели вничью и потерпели 13 фиаско, разница мячей составляет 68:45.

    Эйбар — Овьедо: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: На прошлых выходных «оружейники» на выезде потерпели минимальное фиаско 0:1 от хихонского «Спортинга», а до этого на своем поле обыграли «Картахену» со счетом 1:0 и расписали в Валенсии мировую с местным клубом «Леванте», сыграв со счетом 2:2.

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: Финишный отрезок чемпионата «Эйбар» проводит весьма неплохо, ведь он проиграл только дважды за семь минувших встреч, четыре раза смог победить и раз сыграл вничью. Отметим, что коллектив не забивал лишь два раза за 12 последних матчей.

    «Овьедо»

    Турнирное положение: Астурийцы с 64 баллами за тур до финиша разместились на пятой позиции, дающей билет в плей-офф. Но седьмую строку опережают лишь на два пункта.

    «Овьедо» за всю дистанцию отпраздновал 17 викторий, 13 встреч свел вничью и потерпел 11 фиаско, разница забитых и пропущенных составляет 52:35.

    Последние матчи: «Карбайонцы» в минувшем туре дома разгромили «Андорру» со счетом 3:0, а игровым днем ранее потерпели гостевое фиаско от «Эспаньола» со счетом 1:2. До этого же они отлично провели две игры чемпионата, выиграв их обе без пропущенных мячей.

    Не сыграют: Все лидеры в строю и готовы помочь команде.

    Состояние команды: «Овьедо» за предыдущие четыре игры первенства потерпел одно фиаско и добыл три виктории. Причем в победных встречах коллектив и не пропустил в них ни одного гола. До этого же «синие» не знали вкуса выигрыша на протяжении трех встреч кряду, раз сыграв вничью в этот период и дважды проиграв, забив в данных поединках лишь один гол.

    Статистика для ставок

    • «Эйбар» вышел победителем из пяти предыдущих домашних встреч

    • «Овьедо» на выезде проиграл три из пяти минувших игр при двух победах

    • Три из пяти очных матчей этих клубов завершились вничью и по разу они обыграли друг друга в этот период

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: На «Эйбара» букмекеры дают коэффициент 2.05. Ничья оценена в 3.42, а победа «Овьедо» оценена в 3.68.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.83 и 1.96 соответственно.

    Прогноз: Прогнозируем, что «Овьедо», который еще не решил вопрос с выходом в плей-офф, сможет отобрать очки у «Эйбара», имеющего призрачные шансы на прямой выход в элиту.

    Рекомендуемая ставка: Х2 за 1.79.

    Прогноз: Считаем, что гости смогут засушить игру и поединок получится малорезультатиным и не превысит тотал в 2,5 гола.

    Ставка: ТМ 2,5 за 1.96.

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    «Эйбар» — «Овьедо». «Эйбар» на своем поле сыграет против «Овьедо» в заключительном 42-м туре испанской Сегунды. Встреча состоится 2 июня и начнется в 19:30 по мск. / Ставка и прогноз на матч «Эйбар» — «Овьедо» с коэффициентом 1.79.
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