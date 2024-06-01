«Касима Антлерс»
Турнирное положение: 8-кратный чемпион Японии на данный момент в этом первенстве с 32 набранными баллами идет вторым и на три пункта отстает от лидера.
«Касима Антлерс» выиграла десять встреч из 16 проведенных, два раза сыграла вничью и потерпела четыре поражения, забила 27 голов при 17 пропущенных.
Последние матчи: На прошлых выходных «олени» на выезде в рамках чемпионата страны одолели «Саппоро» со счетом 3:0, а немногим ранее в кубковом поединке потерпели гостевое фиаско от «Матида Зельвия» со счетом 0:2.
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.
Состояние команды: «Касима Антлерс» в рамках чемпионата Японии не уступает вот уже на протяжении семи встреч кряду. За этот удачный период коллектив одержал шесть викторий и расписал одну мировую. Но только в двух случаях этого периода команда смогла сохранить свои ворота на замке.
«Йокогама Ф-Маринос»
Турнирное положение: На текущий момент этот коллектив в таблице находится на 13 строке в таблице с 20 очками и на шесть пунктов опережает зону вылета, но имеет две игры в запасе.
«Йокогама Ф-Маринос» выиграла в текущем чемпионате лишь пять игр из 14 проведенных, пять встреч свела вничью и потерпела четыре фиаско, разница мячей составляет 22:18.
Последние матчи: Несколько дней тому назад 7-кратный чемпион Японии на своем поле разгромил со счетом 4:0 в рамках первенства страны «Касива Рейсол», а немногим ранее проиграл на выезде со счетом 1:5 «Аль-Аин» из ОАЭ в ответном финальном матче азиатской Лиги чемпионов и упустил трофей, так как дома победил только 2:1.
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.
Состояние команды: «Йокогама Ф-Маринос» к этой игре подходит не в лучшем состоянии, ведь коллектив смог выиграть только два поединка из восьми предыдущих. Также в этот период времени он расписал три мировые и потерпел три фиаско. И в семи случаях данного отрезка он и забивал, и пропускал.
Статистика для ставок
- Сейчас у «Касима Антлерс» 10-матчевая домашняя беспроигрышная серия, в которой было шесть побед
- «Йокогама Ф-Маринос» имеет 6-матчевую гостевую безвыигрышную серию, где четыре раза уступала
- «Йокогама Ф-Маринос» выиграла у предстоящего противника в последних четырех очных противостояниях
Прогнозы
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Касима Антлерс» — 2.15, победа «Йокогама Ф-Маринос» — 3.23, ничья — 3.69.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.66 и 2.17 соответственно.
- 3.40Акрон — Урал: прогноз и ставкаЗавтра в 15:00
- 2.50БАТЭ — Слуцк: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
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Прогноз: В первую очередь от данного поединка стоит ждать верхового исхода, ведь данные команды очень результативны, да и между собой, как правило, играют по верхам.
Рекомендуемая ставка: ТБ 3,0 за 2.09.
Прогноз: И также еще здесь ставим на викторию «Йокогама Ф-Маринос»с форой 0, который отлично играет против предстоящего.
Ставка: победа «Йокогама Ф-Маринос» с форой 0 за 2.37.