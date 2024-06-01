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    «Касима Антлерс» — «Йокогама Ф-Маринос». Ставка (к. 2.32) и прогноз на футбол, чемпионат Японии, 1 июня 2024 года

    Прогнозы на футбол
    Прогноз и ставки на «Касима Антлерс» — «Йокогама Ф-Маринос»
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    «Йокогама Ф-Маринос»
    «Касима Антлерс» примет дома «Йокогама Ф-Маринос» в 17-м туре японской J-лиге. Поединок состоится 1 июня и начнется в 09:00 по мск. «Касима Антлерс» — «Йокогама Ф-Маринос»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Касима Антлерс»

    Турнирное положение: 8-кратный чемпион Японии на данный момент в этом первенстве с 32 набранными баллами идет вторым и на три пункта отстает от лидера.

    «Касима Антлерс» выиграла десять встреч из 16 проведенных, два раза сыграла вничью и потерпела четыре поражения, забила 27 голов при 17 пропущенных.

    Последние матчи: На прошлых выходных «олени» на выезде в рамках чемпионата страны одолели «Саппоро» со счетом 3:0, а немногим ранее в кубковом поединке потерпели гостевое фиаско от «Матида Зельвия» со счетом 0:2.

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: «Касима Антлерс» в рамках чемпионата Японии не уступает вот уже на протяжении семи встреч кряду. За этот удачный период коллектив одержал шесть викторий и расписал одну мировую. Но только в двух случаях этого периода команда смогла сохранить свои ворота на замке.

    «Йокогама Ф-Маринос»

    Турнирное положение: На текущий момент этот коллектив в таблице находится на 13 строке в таблице с 20 очками и на шесть пунктов опережает зону вылета, но имеет две игры в запасе.

    «Йокогама Ф-Маринос» выиграла в текущем чемпионате лишь пять игр из 14 проведенных, пять встреч свела вничью и потерпела четыре фиаско, разница мячей составляет 22:18.

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    • Последние матчи: Несколько дней тому назад 7-кратный чемпион Японии на своем поле разгромил со счетом 4:0 в рамках первенства страны «Касива Рейсол», а немногим ранее проиграл на выезде со счетом 1:5 «Аль-Аин» из ОАЭ в ответном финальном матче азиатской Лиги чемпионов и упустил трофей, так как дома победил только 2:1.

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

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    Состояние команды: «Йокогама Ф-Маринос» к этой игре подходит не в лучшем состоянии, ведь коллектив смог выиграть только два поединка из восьми предыдущих. Также в этот период времени он расписал три мировые и потерпел три фиаско. И в семи случаях данного отрезка он и забивал, и пропускал.

    Статистика для ставок

    • Сейчас у «Касима Антлерс» 10-матчевая домашняя беспроигрышная серия, в которой было шесть побед

    • «Йокогама Ф-Маринос» имеет 6-матчевую гостевую безвыигрышную серию, где четыре раза уступала

    • «Йокогама Ф-Маринос» выиграла у предстоящего противника в последних четырех очных противостояниях

    Прогнозы

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Касима Антлерс» — 2.15, победа «Йокогама Ф-Маринос» — 3.23, ничья — 3.69.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.66 и 2.17 соответственно.

    Прогноз: В первую очередь от данного поединка стоит ждать верхового исхода, ведь данные команды очень результативны, да и между собой, как правило, играют по верхам.

    Рекомендуемая ставка: ТБ 3,0 за 2.09.

    Прогноз: И также еще здесь ставим на викторию «Йокогама Ф-Маринос»с форой 0, который отлично играет против предстоящего.

    Ставка: победа «Йокогама Ф-Маринос» с форой 0 за 2.37.

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    «Касима Антлерс» — «Йокогама Ф-Маринос». «Касима Антлерс» примет дома «Йокогама Ф-Маринос» в 17-м туре японской J-лиге. Поединок состоится 1 июня и начнется в 09:00 по мск. / Ставка и прогноз на матч «Касима Антлерс» — «Йокогама Ф-Маринос» с коэффициентом 2.37.
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